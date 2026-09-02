DVLA przypomina: część mandatów i kar można odwołać

Jako ktoś, kto na Wyspach jeździ codziennie, wiem, że kara od DVLA potrafi zepsuć dzień. Ale zanim sięgniecie po kartę płatniczą, warto sprawdzić, czy w waszym przypadku nie ma podstaw do odwołania. DVLA samo określa kiedy można mandatu nie płacić.

DVLA jasno określa, kiedy kierowca może skutecznie zakwestionować karę związaną z podatkiem drogowym, ubezpieczeniem albo rejestracją pojazdu. Odwołanie ma sens tylko wtedy, gdy jesteście w stanie udowodnić dokumentem sprzed daty wykroczenia, że w momencie rzekomego naruszenia wszystko było w porządku – czyli że pojazd był opodatkowany, ubezpieczony, że zgłosiliście zmianę właściciela albo że auto miało ważne SORN (czyli było formalnie wycofane z ruchu).

Dobrym dowodem będzie na przykład potwierdzenie od samego DVLA – że zgłosiliście auto jako niejeżdżące albo że zmieniliście dane właściciela.

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Czego DVLA nie uzna za powód do odwołania

Tu wielu kierowców się rozczaruje. Urząd wprost mówi, że nie zaakceptuje odwołania, jeśli po prostu zapomnieliście opłacić podatek lub ubezpieczenie, byliście akurat poza krajem, nie zaktualizowaliście adresu albo nie dotarło do was przypomnienie. Nie pomoże też tłumaczenie, że Direct Debit nie zadziałał z winy banku – to również nie jest uznawany powód.

Jeśli nie macie realnej podstawy do odwołania, DVLA radzi jedno: zapłacić karę jak najszybciej. Zasady egzekwowania zostały w tym roku zaostrzone, a konsekwencje zwlekania rosną szybko.

Ile to kosztuje i co grozi za zwłokę

Standardowa kara za nieopłacony podatek drogowy to 80 funtów, ale spada do 40 funtów, jeśli zapłacicie w ciągu 33 dni. Jeśli nadal zwlekacie, sprawa trafia do firmy windykacyjnej, a auto może zostać zablakowane albo odholowane. Tylko w 2025 roku DVLA zablokowało w UK ponad 150 tysięcy nieopłaconych pojazdów – i to mimo że aż 98,7% kierowców płaci podatek na czas.

Ważna pułapka przy road tax

Jest to kwestia o której często zapominamy. Podatek drogowy nie przechodzi automatycznie przy zakupie auta na nowego właściciela. Nowy właściciel musi opłacić podatek jeszcze przed pierwszą jazdą albo zgłosić SORN. Sprzedający z kolei ma obowiązek poinformować DVLA o sprzedaży – dopiero wtedy podatek zostaje anulowany, a niewykorzystane pełne miesiące są zwracane.

Ubezpieczenie – osobny zestaw zasad

Obowiązuje tu tzw. Continuous Insurance Enforcement: jeśli auto stoi nieużywane bez ubezpieczenia, właściciel musi zgłosić SORN. DVLA regularnie zestawia swój rejestr z bazą Motor Insurance Database, żeby wyłapać potencjalnie nieubezpieczone pojazdy. Brak ubezpieczenia i brak SORN to kara 100 funtów, ryzyko zablokowania, odholowania, a nawet zezłomowania auta – a w skrajnych przypadkach sprawa trafia do sądu, gdzie maksymalna grzywna sięga 1000 funtów.

Jak złożyć odwołanie?

List z karą zawsze zawiera informację, jak się odwołać i w jakim terminie. Trzeba dołączyć dowód, że w dniu rzekomego wykroczenia wszystkie formalności były dopełnione. Jeśli zgubiliście list, odwołanie wysyłacie pisemnie na adres:

DVLA Enforcement Centre, D12, DVLA, Swansea, SA99 1AH

Koniecznie podajcie numer rejestracyjny pojazdu – DVLA odpowie i wyjaśni dalsze kroki.

Najważniejsze: odwołanie to nie sposób na anulowanie kary tylko dlatego, że o czymś zapomnieliście. Musi za nim stać konkretny dowód.

Źródła: gov.uk – appeal a DVLA fine, DVLA vehicle enforcement policy