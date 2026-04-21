DVLA cofnęła uprawnienia tysiącom kierowców. Co jest powodem?
Joanna Baran
Decyzje DVLA nie są przypadkowe. W ostatnich latach DVLA cofnęła uprawnienia tysiącom kierowców. Reagują w ten sposób na rosnące zagrożenia dla bezpieczeństwa drogowego.

Choć temat budzi emocje, szczególnie wśród osób starszych, dane pokazują wyraźnie – chodzi przede wszystkim o zdrowie kierowców i realne ryzyko na drodze.

DVLA cofnęła uprawnienia tysiącom kierowców przez problemy ze wzrokiem

Najczęstszą przyczyną decyzji, w wyniku których DVLA cofnęła prawo jazdy, są schorzenia wzroku. Pogarszające się widzenie to naturalny proces, który jednak w kontekście prowadzenia pojazdu może mieć poważne konsekwencje.

W ciągu ostatnich czterech lat cofnięto ponad 8 tysięcy praw jazdy osobom w wieku 80–89 lat oraz ponad 1200 osobom powyżej 90. roku życia. Co ciekawe, najwięcej przypadków dotyczyło grupy 70–79 lat. To pokazuje, że problem nie ogranicza się wyłącznie do najstarszych kierowców.

System ma luki

Jednym z powodów, dla których DVLA cofnęła uprawnienia, jest niedoskonałość obecnego systemu kontroli. Opiera się on w dużej mierze na deklaracjach samych kierowców, którzy powinni zgłaszać problemy zdrowotne.

W praktyce wielu z nich nie zauważa pogorszenia wzroku lub nie chce go zgłaszać. To sprawia, że osoby niespełniające wymogów nadal poruszają się po drogach, dopóki nie zostaną zweryfikowane przez urząd.

Zmiany w przepisach

Fakt, że DVLA cofnęła uprawnienia tysiącom kierowców, wpisuje się w szersze działania rządu na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Wprowadzane są nowe rozwiązania, w tym obowiązkowe badania wzroku dla osób powyżej 70. roku życia.

Każdy kierowca w Wielkiej Brytanii musi odnowić prawo jazdy po ukończeniu 70 lat, a następnie co trzy lata. To właśnie wtedy następuje weryfikacja zdolności do prowadzenia pojazdów.

DVLA cofnęła uprawnienia tysiącom kierowców. Podstawowym kryterium pozostaje bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Podstawowym testem jest możliwość odczytania tablicy rejestracyjnej z odległości 20 metrów. Dla wielu osób to właśnie ten wymóg okazuje się nie do spełnienia.

Trend jest wyraźny: kontrola zdrowia kierowców będzie coraz bardziej rygorystyczna. A przypadki, w których DVLA cofnęła uprawnienia, mogą w kolejnych latach stać się jeszcze częstsze.

