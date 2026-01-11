tablice rejestracyjne
DVLA otrzyma szersze kompetencje do kontroli producentów i sprzedawców tablic / fot. Shutterstock.com
UKŻycie w UK
1 min.czytania

Wielka Brytania rozprawia się z tablicami rejestracyjnymi niewidzialnymi dla fotoradarów

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

W Wielkiej Brytanii rusza zdecydowana ofensywa przeciwko tzw. tablicom duchom. To tablice rejestracyjne wykorzystujące znaki 3D i 4D, potrafiące „zniknąć” dla kamer.

Chociaż brzmi to jak gadżet z filmu sensacyjnego, problem jest realny. Dotyczy on zarówno zorganizowanej przestępczości, jak i zwykłych kierowców unikających mandatów. Nowe przepisy uderzą we wszystkich, bez wyjątku – ostrzega Daily Mail.

- Advertisement -

Tablice rejestracyjne, MOT i uprawnienia DVLA

Po śledztwie medialnym rząd zapowiedział zmiany, które mają zamknąć lukę prawną. Dotąd sprzedaż takich tablic nie była jednoznacznie zakazana, mimo że utrudniały identyfikację pojazdów. Teraz DVLA otrzyma szersze kompetencje do kontroli producentów i sprzedawców tablic.

Podczas obowiązkowego przeglądu technicznego MOT kontrolowana ma być także zgodność tablic rejestracyjnych. Kierowcy korzystający z nielegalnych rozwiązań mogą spodziewać się punktów karnych, a nawet zajęcia pojazdu.

Władze nie ukrywają, że w walce z drogowymi cwaniakami chcą sięgnąć po nowoczesne narzędzia, łącznie ze sztuczną inteligencją. Trwają analizy nad wykorzystaniem AI w połączeniu z systemem automatycznie rozpoznającym tablice rejestracyjne, aby szybko wychwytywać „duchy” na drogach.

Prawo jazdy po siedemdziesiątce do weryfikacji

Nowe regulacje są częścią ambitnej strategii bezpieczeństwa drogowego. Zakłada ona ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych o 65 proc. do 2035 roku, a wśród dzieci nawet o 70 proc. Oprócz walki z tablicami duchami rozważa się m.in. dodatkowe testy dla kierowców po 70. roku życia.

tablice rejestracyjne
W walkę z drogowymi cwaniakami prawdopodobnie włączy się sztuczna inteligencja / fot. Shutterstock.com

Obecnie kierowcy po 70. roku życia muszą jedynie co 3 lata odnawiać prawo jazdy i samodzielnie deklarować, że ich wzrok spełnia wymagane normy. Czyli że m.in. pozwala na odczytanie tablicy rejestracyjnej z odległości 20 metrów. Zaplanowane zmiany miałyby zmienić ten model poprzez przeniesienie odpowiedzialności z deklaracji na formalną weryfikację zdrowia. Niemniej Dennis Reed z Silver Voices alarmuje, że selektywne obowiązki nakładane wyłącznie na osoby po 70. roku życia można odebrać jako przejaw dyskryminacji.

Poza tym nie brakuje głosów krytycznych ze strony opozycji. Ostrzega ona przed nadmiernym uderzeniem przepisami w kierowców. Przy okazji apeluje o wydajniejsze egzekwowanie istniejącego prawa, zwłaszcza wobec nieubezpieczonych i prowadzących pod wpływem narkotyków.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Najbiedniejsze dzielnice i miasta w UK – jak się w nich żyje?

Między luksusowymi apartamentowcami a zatłoczonymi mieszkaniami komunalnymi w Wielkiej...
Praca i finanse

Podatkowa pułapka dla pobierających Child Benefit – 35 tysięcy rodzin na celowniku HMRC

Podatkowa pułapka dla pobierających Child Benefit to zatem nie tylko kwestia przepisów, ale realny problem finansowy tysięcy brytyjskich rodzin. Kogo dotknie podatek?
Praca i finanse

HMRC wysyła listy z żądaniem zapłaty dodatkowego podatku

Mieszkańcy Wysp otrzymują listy z HMRC, w których urząd skarbowy żąda od nich zapłaty dodatkowego podatku w ramach Personal Savings Allowance.
UK

Ospa wietrzna trafia do kalendarza szczepień na powszechnych zasadach

Do rutynowego kalendarza szczepień włączono ochronę przeciw ospie wietrznej, po raz pierwszy na zasadach powszechnych.
Irlandia

Zamknięte szkoły i przedszkola z powodu mrozów i śnieżyc. Pogoda paraliżuje UK i Irlandię

Obecna fala mrozów i śnieżyc pokazuje, jak silnie pogoda potrafi wpłynąć na funkcjonowanie nowoczesnych państw. Zamknięte szkoły, odwołane zajęcia i sparaliżowany transport to nie tylko chwilowe niedogodnośc

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet