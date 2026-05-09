Kierowcy ponad 10-letnich samochodów zapłacą wyższy podatek drogowy

Kierowcy samochodów wyprodukowanych przed 2017 rokiem zapłacą wyższy podatek drogowy w Wielkiej Brytanii. Nowe przepisy wejdą w życie w przyszłym roku.

Rachel Reeves potwierdziła, że samochody z grupy D, które stanowią jedną z 13 grup podatkowych w akcyzie samochodowej, będą podlegać dodatkowej opłacie. W ten sposób od przyszłego roku kierowcy niektórych aut będą płacić wyższy o 170 funtów podatek drogowy.

Podatek drogowy wyższy o 170 funtów

Stawki podatku drogowego VED dla samochodów zarejestrowanych po raz pierwszy po marcu 2001 roku, a przed kwietniem 2017 roku, są podzielone na 13 grup w zależności od emisji CO2 pojazdu. Zasadniczo im niższa emisja CO2, tym niższa stawka podatku.

Dokładna wysokość podatku drogowego zależy również od sposobu płatności. Dostępne opcje to jednorazowa płatność co 12 miesięcy, polecenie zapłaty co 12 miesięcy, miesięczne polecenie zapłaty przez 12 miesięcy, jednorazowa płatność co sześć miesięcy lub polecenie zapłaty co sześć miesięcy.

Najtańszą opcją jest jednorazowa płatność za 12 miesięcy. Płatności miesięczne lub co sześć miesięcy są droższe. Na przykład standardowy podatek drogowy na rok 2025 dla samochodu zarejestrowanego po kwietniu 2017 roku wynosi 195 funtów.

Koszt wyniesie 195 funtów przy płatności z 12-miesięcznymi poleceniami zapłaty (16,25 funta miesięcznie). Natomiast 214,50 funtów przy płatności w 2 półrocznych ratach (107,25 funta co pół roku). Lub 204,76 funtów przy płatności w 2 półrocznych ratach (102,38 funta co pół roku).

Jak zapłacić podatek?

Podatek samochodowy można uiścić na stronie internetowej Gov.uk, gdzie znajduje się zakładka „Opodatkuj swój pojazd”. DVLA wysyła kierowcy przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności podatku samochodowego – jest to tzw. list V11, zawierający numer referencyjny.

Podatek samochodowy można również uiścić w większości urzędów pocztowych, jeśli zabierzemy ze sobą V11 lub V5C. Alternatywnie, całodobowa infolinia DVLA w sprawie podatku drogowego dostępna jest pod numerem 0300 123 4321.

Aktualne stawki podatku drogowego oraz informacje, czy nasz samochód jest opodatkowany, możemy sprawdzić także na stronie rządowej.