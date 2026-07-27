Niemcy to drugi najgorszy kraj do przeprowadzki, według imigrantów

Imigranci, którzy brali udział w ankiecie do rankingu Expat Insider uznali Niemcy za drugi najgorszy kraj do przeprowadzki. Jakie mieli zastrzeżenia?

Niemiecka firma InterNations opublikowała 13. edycję swojego corocznego rankingu Expat Insider. W tegorocznym badaniu poproszono prawie 8000 respondentów ze 162 narodowości o ocenę życia imigrantów w 31 różnych krajach.

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Niemcy to drugi za Norwegią najgorszy kraj do przeprowadzki

We wspomnianym rankingu InterNations pod uwagę wzięto pięć kategorii. Były nimi:

Jakość życia (podróże, środowisko i klimat, możliwości spędzania wolnego czasu, opieka zdrowotna i bezpieczeństwo),

Łatwość zadomowienia się (przyjaźń mieszkańców, znajdowanie przyjaciół, kultura i gościnność),

Praca za granicą (perspektywy kariery, wynagrodzenia i bezpieczeństwo zatrudnienia, kultura i satysfakcja z pracy, praca i wypoczynek)

Finanse osobiste,

Podstawy życia imigrantów (usługi cyfrowe, zagadnienia administracyjne, zakwaterowanie i język).

Z kolei wśród respondentów najczęstszą narodowością byli Amerykanie, Brytyjczycy i Niemcy. A najczęstszymi krajami zamieszkania były Niemcy, Hiszpania i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Respondenci uznali Panamę, Meksyk, Tajlandię, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Brazylię za pięć najlepszych krajów do życia dla obcokrajowców.

W rankingu ogólnym, gdzie niższe pozycje oznaczają lepsze wyniki, a wyższe gorsze, Niemcy zajęły 30. miejsce na 31 krajów w 2025 roku. Gorszy wynik uzyskała tylko Norwegia.

Jakie są zarzuty obcokrajowców wobec Niemiec?

InterNations wyjaśniło, że pozycja Niemiec została „obniżona” przez utrzymujące się słabe wyniki w kategoriach „łatwość zadomowienia się” i „niezbędne rzeczy dla imigrantów”. Respondenci stwierdzili, że niemieckie usługi administracyjne są słabe. Z kolei Internet jest wolny, płacenie gotówką jest uciążliwe, a znalezienie mieszkania… trudne.

62 proc. respondentów stwierdziło również, że nauka języka niemieckiego była trudna. Natomiast 43 proc. było zdania, że ludzie w Niemczech są generalnie przyjaźni.

Co jednak imigrantom podoba się w Niemczech? W kilku podkategoriach ocenili Niemcy pozytywnie. Były to: podróże i transport publiczny, środowisko i klimat oraz praca i wypoczynek. Pomimo zastrzeżeń, ogólnie rzecz biorąc, 60 proc. respondentów stwierdziło, że jest zadowolonych z życia w Niemczech.

Niemcy nie dbają o imigrantów?

Niemcy często wypadają słabo w rankingu InterNations i niewiele robią, aby wydawać się bardziej przyjaznymi dla obcokrajowców. Rząd CDU/CSU-SPD ogłosił niedawno plany zmniejszenia o połowę finansowania kursów integracyjnych, kanclerz Friedrich Merz (CDU) chce uniemożliwić imigrantom składanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej. A skrajnie prawicowa, antyimigracyjna AfD nadal pnie się w górę w sondażach.

Z drugiej strony, rząd planuje ograniczyć biurokrację poprzez automatyzację wypłaty zasiłków na dzieci do 2027 roku. A także digitalizację procedur dotyczących zasiłków dla bezrobotnych. To mieszanka różnych czynników. Czynsze w niemieckich miastach wzrosły o 44 procent w porównaniu z 2016 rokiem, ale łatwiej jest zdobyć niemiecki paszport.