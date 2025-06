Gotówka na stacji? Tylko do końca czerwca. Shell zmienia zasady

Płatności bezgotówkowe są coraz popularniejsze. Idąc za tym trendem, od 1 lipca 2025 roku kierowcy w Niemczech nie będą mogli wypłacać gotówki kartą płatniczą na stacjach paliw koncernu Shell. Decyzja obejmuje aż 1300 punktów.

Opcja płatności gotówką była częścią współpracy z Cash Group. Pozwalała na bezpłatną wypłatę gotówki do 1000 euro bez konieczności dokonywania zakupów. Szczególnie ceniono ją w rejonach słabo zurbanizowanych, gdzie bankomaty są rzadkością. Shell kończy tę współpracę 30 czerwca 2025 roku. Od tego momentu wiele się zmieni.

Bankomaty znikają, cyfryzacja przyspiesza, płatności bezgotówkowe zdobywają rynek

Zmiana wprowadzona przez Shell to część szerszego trendu, który od lat obserwuje się w Niemczech, czyli systematycznego ograniczania liczby bankomatów. W 2015 roku na terenie kraju funkcjonowało ponad 61 tys. bankomatów. Do 2023 roku ich liczba spadła do niespełna 52 tys.

Przyczyny tego zjawiska są wielowymiarowe: rosnące koszty utrzymania urządzeń, większe bezpieczeństwo cyfrowych form płatności oraz niepokojąca liczba przestępstw. Tylko w 2022 roku odnotowano blisko 500 przypadków wysadzenia bankomatów.

Mimo dynamicznego rozwoju bankowości cyfrowej Niemcy pozostają społeczeństwem silnie przywiązanym do tradycyjnej formy płatności. Według danych EHI Retail Institute ponad połowę transakcji zakupowych w 2024 roku realizowano gotówką.

Czy społeczeństwo bezgotówkowe jest dla wszystkich?

Banki próbują łagodzić skutki tej zmiany, promując alternatywne rozwiązania – m.in. usługę Cash Code. Dzięki niej możliwe jest wypłacanie gotówki w sklepach przy użyciu aplikacji mobilnej. W praktyce wymaga to jednak posiadania smartfona, dostępu do internetu i znajomości technologii, a to bariera nie do pokonania dla części społeczeństwa – zwłaszcza seniorów czy osób mniej biegłych w obsłudze urządzeń mobilnych.

Decyzja Shell może zostać odebrana jako krok w stronę społeczeństwa bezgotówkowego, ale też jako cios wymierzony w tych, którzy z różnych powodów nie korzystają z nowoczesnych technologii. Czy mimo wszystko Niemcy są gotowi na całkowite przejście na płatności cyfrowe? Czas pokaże, czy to krok naprzód, czy zbyt szybka rezygnacja z potrzeb użytkowników.