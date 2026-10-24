Ile kosztuje zrobienie prawa jazdy w Wielkiej Brytanii?

Ile kosztuje zdobycie uprawnień do kierowania samochodem osobowym (kategoria B) w Wielkiej Brytanii? Ile wydamy na egzaminy, praktyczny i teoretyczny? O czym trzeba pamiętać? Ważne informacje dla Polaków.

W przeciwieństwie do Polski przygotowując się do egzaminu na prawo jazdy w Uk nie ma obowiązku wyjeżdżenia odpowiedniej liczby godzin w towarzystwie instruktora. Nie trzeba nawet brać w kursach organizowanych przez szkoły nauki jazdy. Można po prostu podejść do egzaminu i zdać go (lub też nie!). A ile to wszystko kosztuje?

Poniżej znajdziesz szczegółowy opis krok po kroku oraz podsumowanie aktualnych kosztów.

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Jak wygląda wyrobienie prawa jazdy w UK?

Tymczasowe prawo jazdy (Provisional Driving Licence)

To pierwszy i absolutnie niezbędny krok. Wniosek składasz online na stronie rządowej GOV.UK (potrzebujesz dokumentu tożsamości, adresu zamieszkania z ostatnich 3 lat oraz numeru NIN, jeśli go posiadasz. Z Provisional Licence możesz zacząć uczyć się jeździć po drogach publicznych. Samochód musi mieć naklejone litery L (w Szkocji też D), a obok musi siedzieć osoba, która ukończyła 21 lat i posiada pełne prawo jazdy od co najmniej 3 lat. Możesz jeździć z instruktorem, ale też z kimś z rodziny lub znajomym!

Egzamin teoretyczny (Theory Test)

Możesz do niego przystąpić od razu po otrzymaniu tymczasowego prawa jazdy. Do teorii przygotowujesz się samodzielnie (najlepiej kupić oficjalną aplikację DVSA na telefon, np. Official DVSA Theory Test Kit za ok. £5).

Egzamin składa się z dwóch części i zdaje się go na komputerze w centrum egzaminacyjnym. Są tam pytania wielokrotnego wyboru (50 pytań, musisz zdobyć min. 43 punkty) oraz twz. Hazard Perception (14 klipów wideo, w których musisz w odpowiednim momencie klikać myszką, gdy zauważysz rozwijające się zagrożenie na drodze; musisz zdobyć min. 44 z 75 punktów).

Lekcje praktyczne (Driving Lessons)

W UK nie ma minimalnej, ustawowej liczby godzin jazdy, które musisz wyjeździć. Według oficjalnych statystyk DVSA przeciętny kursant potrzebuje ok. 45 godzin z instruktorem oraz ok. 22 godzin dodatkowej praktyki (np. z kimś bliskim). Możesz wybrać jazdę skrzynią manualną lub automatyczną (prawo jazdy na automat ogranicza potem jednak tylko do aut automatycznych).

Egzamin praktyczny (Practical Driving Test)

Trwa około 40 minut i odbywa się w ruchu miejskim. Obejmuje wiele elementów:

Sprawdzenie wzroku (odczytanie tablicy rejestracyjnej z odległości 20 metrów).

Pytania „Show Me, Tell Me” (2 pytania dotyczące obsługi technicznej auta, np. jak sprawdzić poziom oleju lub włączyć wycieraczki podczas jazdy).

Samodzielną jazdę (ok. 20 minut jazdy według wskazówek nawigacji Sat Nav lub znaków drogowych).

Manewry (np. parkowanie tyłem, równoległe lub wjazd do zatoki).

Ile kosztuje prawo jazdy w UK?

To ile wydamy robiąc prawo jazdy w Wielkiej Brytanii zależy od tego jak wiele godzin jazdy będziesz potrzebował i czy będziesz miał możliwość uczyć się z kimś znajomym czy tylko z instruktorem. Oraz czy będziesz musiał wynajmować auto na egzamin.

Sam wydatek na urzędy i egzaminy to zaledwie ok. £120–£135.

Jednak pełny koszt (wraz z lekcjami jazdy u licencjonowanego instruktora) wynosi zazwyczaj od £1 600 do £2 100.

Poniżej szczegółowe zestawienie stałych opłat urzędowych oraz szacowanych kosztów nauki:

Element Koszt podstawowy Provisional Licence (Tymczasowe prawo jazdy) £34 (online) lub £43 (pocztą) Egzamin teoretyczny (Theory Test) £23 Egzamin praktyczny (Practical Test) £62 (w dni powszednie) / £75 (wieczory, weekendy) Lekcje z instruktorem (średnio 40–45 godzin) £35 – £45 za godzinę (łącznie ok. £1 400 – £1 800) Wynajem auta instruktora na egzamin £100 – £150 (obejmuje rozgrzewkę + sam egzamin) Materiały do nauki (Aplikacja do teorii) ok. £5

Jak obniżyć te koszty?

Jeśli masz znajomego lub kogoś z rodziny, kto spełnia warunki (min. 21 lat, min. 3 lata prawo jazdy w UK/UE) i wykupi krótkoterminowe ubezpieczenie dla uczącego się kierowcy (Learner Driver Insurance – ok. £2–£5 za dzień), możesz ćwiczyć prywatnym autem. To znacznie ogranicza liczbę płatnych godzin u instruktora.