Apel DVLA do kierowców, aby odnowili prawo jazdy

DVLA zaapelowało do kierowców w Wielkiej Brytanii, aby pamiętali o zmianie przepisów dotyczących częstszego odnawiania prawa jazdy.

Agencja ds. Rejestracji Pojazdów i Kierowców (DVLA) wydała ważny apel w mediach społecznościowych. Przypomina kierowcom o częstszym odnawianiu prawa jazdy.

Przypomnienie dla kierowców, by odnowili prawo jazdy

W serwisie X pojawił się apel DVLA skierowany do kierowców powyżej 69. roku życia, który związany jest ze zmianą przepisów. Agencja ostrzega, że powinni oni częściej odnawiać prawo jazdy. W mediach społecznościowych opublikowała informację: „Jeśli masz 70 lat lub więcej, musisz odnawiać prawo jazdy co 3 lata. Zrób to online – otrzymasz nowe prawo jazdy w ciągu tygodnia! Zacznij od strony gov.uk/renewat70”.

Natomiast na swojej stronie internetowej DVLA informuje: „Odnowienie online jest łatwiejsze i szybsze niż papierowe. Nie trzeba się męczyć z formularzami ani pocztą. Jeśli złożysz wniosek online, Twoje prawo jazdy powinno dotrzeć w ciągu tygodnia. To również nic nie kosztuje! Tak, korzystanie z naszej usługi – Odnów w wieku 70 lat – na GOV.UK jest bezpłatne. Unikaj więc stron internetowych, które pobierają dodatkowe opłaty za usługi DVLA. Te serwisy pobierają opłatę za przekazanie wniosku kierowcy do DVLA, ale nie są powiązane z agencją i często pobierają opłaty za usługi, które są tańsze lub bezpłatne na GOV.UK.”

W dalszej części czytamy: „Nasza usługa online jest dostępna 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Na trzy miesiące przed upływem terminu ważności Twojego prawa jazdy wyślemy Ci przypomnienie o odnowieniu. Jeśli chcesz zmienić zdjęcie w prawie jazdy, możesz to zrobić jednocześnie z odnowieniem prawa jazdy online, jeśli posiadasz ważny brytyjski paszport”.

Odnowienie dokumentu online

Aby odnowić prawo jazdy w Wielkiej Brytanii, konieczny jest adres e-mail i ważny brytyjski paszport – jeśli chcą zmienić zdjęcie w dokumencie.

Należy być również rezydentem Wielkiej Brytanii. A także podać adresy swojego zamieszkania z ostatnich 3 lat. Konieczny jest również numeru ubezpieczenia społecznego.