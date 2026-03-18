Chcesz prawo jazdy? Najpierw pokonaj algorytmy. Wkrótce to się zmieni

Do niedawna rezerwacja terminu egzaminu praktycznego przypominała wyścig, w którym wygrywali niekoniecznie najlepiej przygotowani, lecz najszybsi lub najbardziej zdeterminowani. Nawet kilkadziesiąt procent dostępnych terminów w niektórych regionach było przechwytywanych przez boty lub firmy pośredniczące, przez co kursanci trafiali na rynek wtórny. Tam ceny rosły wielokrotnie, w związku z czym dostęp do egzaminu przestał być równy.

Problem nie dotyczy wyłącznie jednego kraju czy instytucji – to szersze zjawisko wynikające z rosnącej roli algorytmów i automatyzacji. Systemy rezerwacyjne mające upraszczać aplikowanie przez kandydata zaczęto wykorzystywać w sposób niezgodny z ich pierwotnym celem. Przez to kurs prawa jazdy wcale nie był łatwiej dostępny.

Przez boty na egzamin prawa jazdy trudno się zapisać

Brytyjska Agencja Standardów Kierowców i Pojazdów oficjalnie potwierdziła terminy wprowadzenia bardziej rygorystycznych zasad rezerwacji egzaminów praktycznych. Wszak zjawisko odsprzedaży testów osiągnęło niepokojące rozmiary. Udostępniane przez DVSA nowe terminy w kilka minut przechwytywały boty, a następnie odsprzedawano miejsca egzaminacyjne nawet za 500 funtów. Serwis Karencann wskazuje, że w ostatnich latach liczba automatycznych zapytań w systemach publicznych wzrosła nawet o 300 proc.

W odpowiedzi pojawia się prawo ograniczające możliwość ingerencji stron trzecich. Jest ono próbą przywrócenia równowagi między technologią a dostępnością usług publicznych. To szczególnie istotne w momentach, gdzie w grę wchodzą kompetencje, od których zależy bezpieczeństwo na drodze. Takim momentem jest niewątpliwie egzamin na prawo jazdy.

Koniec rezerwacji „na zapas”. Nowe zasady wchodzą w marcu, maju i czerwcu

Bardzo ważnym elementem zmian jest ograniczenie liczby modyfikacji rezerwacji. Zamiast sześciu możliwych zmian, użytkownik ma do dyspozycji jedynie dwie. I choć wydaje się to restrykcyjne, wcale takie nie jest, ponieważ ponad 40 proc. wcześniejszych zmian terminów wynikało z braku zdecydowania, a nie z pilnej potrzeby.

Równolegle wprowadzane są ograniczenia geograficzne mające uporządkować sposób zarządzania dostępnością. Skończy się rezerwowanie egzaminów „na zapas”. Wkrótce system zostanie mocniej powiązany z rzeczywistym miejscem zamieszkania i potrzebą kursanta.

Od 12 maja 2026 roku tylko sami kursanci będą mogli rezerwować i zmieniać egzaminy, bez udziału osób trzecich. Wcześniej, od 31 marca, liczba możliwych zmian terminu zostanie zmniejszona z sześciu do dwóch, aby zapobiec blokowaniu miejsc, a od 9 czerwca wprowadzone zostaną ograniczenia zobowiązujące do przenoszenia egzaminów wyłącznie do pobliskich ośrodków.

Czy egzamin na prawo przestanie być towarem?

Dostęp do egzaminu przestaje być towarem, a wraca do roli usługi. Wprowadzenie stałych opłat – 62 funty w dni robocze i 75 funtów w godzinach premium – ogranicza pole do spekulacji. Co istotne, system nie wyklucza osób mniej obeznanych cyfrowo, ale zachęca do korzystania z narzędzi online. Nadal będą dostępne alternatywne kanały obsługi.

Zmiany w systemie rezerwacji pokazują coś więcej niż tylko walkę z botami – to sygnał, że transformacja cyfrowa musi iść w parze z prawodawstwem. Bez tego nawet najlepiej zaprojektowane narzędzia mogą zostać wykorzystane w sposób, który podważa ich sens.