Rewolucja w irlandzkich szkołach! Dzieci poznają temat orientacji seksualnych

Rządzący ogłosili szczegóły nowego programu nauczania, który od przyszłego roku będzie wprowadzony we wszystkich szkołach podstawowych i specjalnych w kraju.

Po raz pierwszy wszystkie dzieci z klas 5 i 6 będą uczyć się o różnych orientacjach seksualnych. Nowy program nauczania wprowadza też naukę o dojrzewaniu na wcześniejszym etapie, niż ma to miejsce obecnie.

Oprócz tego wszystkie dzieci rozpoczną naukę języka obcego w piątej klasie. O wiele większy nacisk zostanie też położony na nauki ścisłe.

Nowy program nauczania dzieli edukację na pięć obszarów. Są to: edukacja artystyczna, edukacja językowa (w tym nowożytne języki obce), edukacja społeczna i ekologiczna, edukacja STEM (nauka, technologia, inżynieria, matematyka) oraz dobrostan, który obejmuje wychowanie fizyczne i edukację ogólną.

Nowy program nauczania zastąpi stary, który obowiązuje od 26 lat.

Specyfikacje dla pięciu obszarów są wynikiem obszernych badań prowadzonych przez osiem lat. Obejmowały one zebranie opinii nauczycieli, rodziców i około 4000 dzieci. Oprócz tego przeprowadzono konsultacje, w ramach których otrzymano opinie od szeregu organizacji i osób prywatnych.

Dobrostan

Po raz pierwszy dzieci w szkołach podstawowych w Irlandii będą uczyć się o różnych orientacjach seksualnych. Obecnie ten temat jest całkowicie pomijany.

W nowym programie czytamy, że uczniowie w tych klasach „zaczną rozumieć orientację seksualną jako opisanie pociągu do osoby innej płci, tej samej płci lub więcej niż jednej płci”.

Zmieniony program nauczania nie zawiera jednak żadnych odniesień do tożsamości płciowej.

Nauczyciele będą mogli wprowadzać temat dojrzewania już od trzeciej klasy. Obecnie dzieci uczą się o dojrzewaniu w szóstej klasie. Ta zmiana jest częściowo odpowiedzią na fakt, że dzieci w szkole podstawowej są teraz starsze niż kiedyś.

Obecnie dzieci rozpoczynają naukę w wieku pięciu lub sześciu lat. To sprawia, że większość dzieci będzie już w okresie dojrzewania, gdy będzie uczyć się o tym w szóstej klasie.

Podczas konsultacji na temat nowego programu nauczania same dzieci wyraziły pogląd, że uczą się o okresie dojrzewania dopiero po tym, jak już się u nich rozpoczął.

Nowy program nauczania położy też większy nacisk na nauczanie dzieci o „wyrażaniu zgody”. Ten termin po raz pierwszy został jasno zdefiniowany w programie. Nauczanie o zgodzie będzie jednak dotyczyć ogólnych pojęć, takich jak prawo do powiedzenia „nie” albo zmiany zdania. Dzieci nie będą uczyć się o zgodzie w kontekście seksualnym.

W nowym obszarze tematycznym „Dobre samopoczucie” łączna liczba godzin przeznaczonych na wychowanie fizyczne i naukę przedmiotów ścisłych została podwojona. WF został całkowicie przebudowany, z nowym naciskiem na podstawowe umiejętności ruchowe, takie jak bieganie, skakanie, rzucanie, łapanie i podskoki.

Edukacja STEM

W porównaniu z obowiązującym programem nauczania, nowy będzie kładła znacznie większy nacisk na przedmioty ścisłe, technologię, inżynierię i matematykę. Po raz pierwszy połączono je w jeden odrębny obszar nauczania.

Nacisk zostanie położony na umożliwienie dzieciom eksploracji i badania rzeczywistych problemów, ze szczególnym uwzględnieniem technologii cyfrowych.

Nowy program nauczania umożliwi wszystkim dzieciom rozpoczęcie nauki nowożytnego języka obcego w szkole podstawowej.

Na początku nauczyciele położą nacisk na budowanie świadomości języków obcych i kultur. Później dzieci zaczną przyswajać podstawowe elementy nowożytnego języka, takie jak witanie się z ludźmi czy zamawianie jedzenia.

Sztuka

Nowe zajęcia artystyczne obejmować będą plastykę, teatr i muzykę. Mają na celu zapewnić dzieciom szersze doświadczenia niż obecnie, a także wprowadzić nowe formy sztuki, jak taniec czy sztuka cyfrowa. Szczególny nacisk będzie położony na sztukę irlandzką, a także własnoręcznie tworzoną.

Edukacja społeczna i środowiskowa

W ramach nowej edukacji społecznej i środowiskowej wszystkie dzieci będą uczyć się o innych religiach świata z perspektywy historycznej oraz geograficznej.

Edukacja włączająca i wzmacniająca

Ministerstwo Edukacji poinformowało, że wśród kluczowych celów nowego programu nasą: powiązanie tego, czego i jak uczą się dzieci w przedszkolu, szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych. Oprócz tego nacisk ma być kładziony na reagowanie na zmieniające się potrzeby i priorytety w zakresie nauki.

Rządzący twierdzą, że jest to najbardziej kompleksowa transformacja edukacji podstawowej od lat. Ma na celu wyposażyć dzieci w umiejętności niezbędne do odnalezienia się w szybko zmieniającym się świecie. Oprócz tego wspieranie wysokiej jakości, inkluzywnej i opartej na dowodach naukowych edukacji.

Minister edukacji chwali nowy program nauczania

Minister edukacji Helen McEntee powiedziała, że nowy program nauczania odzwierciedla to w jakim świecie obecnie dorastają dzieci.

– Naszym celem jest zapewnienie każdemu dziecku w Irlandii edukacji, która będzie inkluzywna, inspirująca i głęboko istotna dla jego życia – stwierdziła.

– Ten program nauczania ma na celu wyposażenie każdego dziecka w narzędzia, których potrzebuje, aby odnieść sukces – nie tylko w szkole, ale i w życiu.

– Chodzi o rozwijanie ich talentów, wspieranie ich dobrego samopoczucia i pomoc w rozwijaniu się jako pewnych siebie uczniów i aktywnych obywateli w zmieniającym się świecie.

– Kładzie się w nim większy nacisk na umiejętności językowe i STEM. Daje dzieciom narzędzia do komunikowania się ze sobą, a także rozwijając ciekawość i kreatywność.

W wywiadzie dla kanału RTÉ minister stwierdziła, że nowy program nauczania zapewni szkołom elastyczność w poświęcaniu czasu na tematy zgodne z ich przekonaniami.

Powiedziała, że wszystkie szkoły, niezależnie od swojego etosu, mogą nadal dysponować czasem, który przeznaczą na realizację programu patronackiego. „Nieważne, czy jest to szkoła społeczna, katolicka, protestancka czy należąca do Kościoła Irlandii”.

Minister przyznała też, że zmiany w programie nauczania spotkały się z pewnym oporem. Dodała, ze istnieje „element dezinformacji” na temat faktycznego programu.

Powiedziała, że chciałaby, aby dzieci, które kończą szkołę, rozumiały między innymi „na czym polega wzajemny szacunek”.

Dodała, że błędne informacje dotyczyły treści zawartych w programie nauczania i tego, czy odpowiadały one wiekowi uczniów.

– Uważam, że wszelkie sugestie, jakoby nauczyciele nauczali w ramach programu nauczania nieodpowiednio do wieku uczniów, są błędne – powiedziała.

Dodała, że edukacja seksualna była zawsze przedmiotem zajęć w szkołach podstawowych. Nacisk w kwestii zgody nie dotyczył seksu, lecz tego, aby młody człowiek rozumiał, jak powiedzieć „tak” lub „nie” i potrafił zmienić swoje zdanie.

Cele reformy: inkluzywność, dobrostan i praktyczne umiejętności

Odnosząc się do kwestii skupienia się na naukach ścisłych, technologii, inżynierii i matematyce, minister powiedziała, że była w szkołach podstawowych, w których pięcio- i sześciolatkowie uczyli się programowania.

McEntee powiedziała też, że nowy program nauczania w szkole podstawowej ma przede wszystkim sprawić, aby nauka była dla dzieci „zabawą”.

– To pierwsza od 26 lat zmiana programu nauczania dla szkół podstawowych. Świat, w którym żyją młodzi ludzie zmienił się. Chodzi więc o to, aby przede wszystkim nauka była zabawą. Chcemy, aby dzieci idąc do szkoły uczyły się o otaczającym je świecie i aby mogły stosować umiejętności w sposób, w jaki być może wcześniej nie miały okazji – powiedziała.

Dodała, że twórcy programu stworzyli go w sposób wcześniej niemożliwy i skoncentrowali się na tym, co sprawdziło się w przeszłości.

Powiedziała też: „Irlandia może pochwalić się jednym z najlepszych wyników w zakresie czytelnictwa. Mamy wspaniałych nauczycieli i szkoły, dlatego powinniśmy oprzeć program nauczania na tych osiągnięciach i jednocześnie dostosować go do potrzeb uczniów”.