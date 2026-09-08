Jak AfD może wpłynąć na pracę Polaków w Niemczech? Migracja, prawo, zasiłki
Jak AfD może wpłynąć na pracę Polaków w Niemczech? Migracja, prawo, zasiłki fot. gettyimages.com
NiemcyŻycie w Niemczech
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Jak AfD może wpłynąć na pracę Polaków w Niemczech? Migracja, prawo, zasiłki

Joanna Baran
Joanna Baran

AfD odniosła spektakularne zwycięstwo w wyborach w Saksonii-Anhalt, zdobywając ponad jedną trzecią głosów i wyraźnie wyprzedzając CDU. To nie tylko sukces prawicowej partii w jednym z niemieckich landów. Wynik pokazuje, jak szybko rośnie jej znaczenie w niemieckiej polityce i może wymusić zmianę kursu także na poziomie federalnym.

AfD rośnie, CDU słabnie

Największym problemem dla niemieckiej sceny politycznej jest nie tylko wysoki wynik AfD, ale również słabość CDU. Partia kanclerza Friedricha Merza będzie pod coraz większą presją, aby zaostrzyć stanowisko w sprawie migracji, azylu i kontroli granicznych.

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To ważne również dla Polski. Zaostrzenie kontroli na granicy polsko-niemieckiej może oznaczać więcej utrudnień dla osób regularnie przekraczających granicę, w tym dla pracowników transgranicznych.

Jak AfD może wpłynąć na pracę Polaków?

Pytanie jak AfD może wpłynąć na pracę Polaków w Niemczech będzie w najbliższych latach coraz bardziej aktualne. Sam wynik wyborów nie zmienia praw polskich pracowników. Polacy jako obywatele Unii Europejskiej nadal korzystają ze swobody przepływu osób i pracowników.

Może jednak zmienić się polityczne otoczenie rynku pracy. AfD naciska na ograniczenie migracji, zaostrzenie polityki azylowej i większą kontrolę świadczeń. Jeśli część tych postulatów zacznie przejmować CDU, Polacy pracujący w Niemczech mogą odczuć skutki przede wszystkim w postaci większej liczby kontroli, formalności i bardziej restrykcyjnej polityki granicznej.

Dotyczy to szczególnie osób mieszkających w Polsce i pracujących w Niemczech, przedsiębiorców oraz pracowników regularnie przekraczających granicę.

Rosja, Ukraina i bezpieczeństwo Polski

Jeszcze większe znaczenie dla Warszawy ma stanowisko AfD wobec Rosji i Ukrainy. Partia prezentuje poglądy, które w wielu kwestiach są sprzeczne z polskim interesem bezpieczeństwa.

Jeśli AfD będzie nadal rosła w siłę, presja na niemieckie partie głównego nurtu, by ograniczać wsparcie dla Ukrainy i prowadzić bardziej koncyliacyjną politykę wobec Rosji, będzie większa. Dla Polski oznaczałoby to poważne wyzwanie strategiczne.

Historia może znów podzielić Polskę i Niemcy

Kolejnym potencjalnym polem konfliktu jest polityka historyczna. AfD prezentuje odmienne od głównego nurtu podejście do niemieckiej przeszłości, II wojny światowej i kultury pamięci. Jej większy wpływ na politykę landów może prowadzić do sporów z Polską dotyczących edukacji, muzeów czy sposobu przedstawiania historii.

Niemcy z silniejszą AfD to nowe wyzwanie

AfD nie musi wejść do rządu federalnego, aby zmieniać niemiecką politykę. Już sam jej sukces wyborczy zmusza CDU i inne partie do przesuwania części debaty w prawo.

Jak AfD może wpłynąć na pracę Polaków w Niemczech? Migracja, prawo, zasiłki
Jak AfD może wpłynąć na pracę Polaków w Niemczech? Migracja, prawo, zasiłki (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Dla Polski oznacza to konieczność przygotowania się na bardziej wymagające relacje z zachodnim sąsiadem. Z kolei la Polaków pracujących w Niemczech najważniejsze będą zmiany dotyczące granicy, migracji i świadczeń. Dla całej Polski kluczowe pozostaną natomiast stanowisko Niemiec wobec Rosji i Ukrainy oraz przyszłość współpracy polsko-niemieckiej.

Zwycięstwo AfD w Saksonii-Anhalt nie zmienia jeszcze relacji Polski z Niemcami. Pokazuje jednak, że w niemieckiej polityce zaczyna się zmiana, której Warszawa nie może ignorować.

 

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