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Książeczka sanitarna w Niemczech

Przemysław Pruchniewicz
Przemysław Pruchniewicz

Gesundheitszeugnis, znane także jako Rote karte, to dokument wymagany w Niemczech dla osób pracujących w sektorze żywnościowym, szczególnie w gastronomii. Jego celem jest ochrona zdrowia publicznego i zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, które mogą przenosić się przez żywność. Jest to odpowiednik polskiej książeczki sanitarnej lub sanepidowskiej.

Zaświadczenie to potwierdza, że pracownik został przeszkolony w kwestii chorób zakaźnych oraz bezpiecznego kontaktu z żywnością. Głównie chodzi o choroby zakaźne takie jak salmonella, wirusowe zapalenie wątroby typu A, dur brzuszny, czerwonka czy gruźlica, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia innych osób w kontekście produkcji i przygotowania jedzenia. Jest to kluczowy element systemu kontroli sanitarno-epidemiologicznej w Niemczech.

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Kto potrzebuje Gesundheitszeugnis?

Gesundheitszeugnis jest wymagany dla wszystkich osób, które mają bezpośredni kontakt z żywnością w swojej pracy. Dotyczy to takich stanowisk jak:

  • Kucharze i pomocnicy kucharzy – osoby, które przygotowują posiłki.
  • Kelnerzy – jeśli mają kontakt z żywnością, np. przy serwowaniu jedzenia.
  • Pracownicy firm cateringowych – przygotowujący i dostarczający jedzenie.
  • Pracownicy piekarni, cukierni i masarni – mający kontakt z produktami żywnościowymi.
  • Pracownicy supermarketów i sklepów spożywczych – zajmujący się pakowaniem, przechowywaniem czy sprzedażą produktów spożywczych.
  • Pracownicy zakładów przetwórstwa żywności – mający kontakt z surowcami spożywczymi na różnych etapach produkcji.

Jak uzyskać Gesundheitszeugnis?

Aby uzyskać zaświadczenie, należy wziąć udział w krótkim szkoleniu zdrowotnym i higienicznym, które odbywa się zwykle w urzędzie zdrowia (niem. Gesundheitsamt). Szkolenie to obejmuje podstawowe informacje na temat higieny pracy, sposobów przenoszenia chorób zakaźnych i działań profilaktycznych. Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie, które pozwala mu na podjęcie pracy w sektorze gastronomicznym.

Koszt uzyskania zaświadczenia różni się w zależności od landu, ale zazwyczaj wynosi od 20 do 40 euro.

Czy można uzyskać Gesundheitszeugnis przed przyjazdem do Niemiec?

Teoretycznie nie ma możliwości uzyskania niemieckiego Gesundheitszeugnis poza granicami Niemiec, gdyż dokument ten jest wydawany wyłącznie przez niemieckie urzędy zdrowia. Jednak można przejść szkolenie przez internet i uzyskać certyfikat wstępny mailem. Certyfikat ten może być wystarczający dla pracodawcy. Szkolenie polega na obejrzeniu filmu (w języku niemieckim z napisami w różnych językach) oraz wykonaniu testu wyboru.

Ważność i wymagania odnowienia

Gesundheitszeugnis jest bezterminowe, jednakże pracownicy sektora gastronomicznego są zobowiązani regularnie brać udział w szkoleniach odświeżających dotyczących higieny pracy, zgodnie z wytycznymi pracodawcy oraz niemieckich przepisów. W przypadku zmiany miejsca pracy nowy pracodawca może zażądać potwierdzenia, że pracownik był objęty odpowiednimi szkoleniami i postępuje zgodnie z zasadami higieny.

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