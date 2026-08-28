Ile wyniesie emerytura Polaka w Niemczech w 2030 i 2039 roku? Wyliczenia

Polacy pracujący w Niemczech mogą w przyszłości otrzymywać wyższe emerytury. Najważniejsza jest liczba zgromadzonych niemieckich punktów emerytalnych oraz wysokość ich przyszłej wartości. Na podstawie prognozy przedstawionej w niemieckim raporcie emerytalnym można policzyć, ile wynosiłoby świadczenie w 2030 i 2039 roku.

Ile wyniesie emerytura Polaka w Niemczech w 2030 roku?

W materiale, na którym opieramy wyliczenia, prognozowana wartość jednego niemieckiego punktu emerytalnego wynosi w 2030 roku 47,90 euro. Dla porównania w 2025 roku było to 40,79 euro. Oznacza to wzrost o około 17,4 procent.

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Co to oznacza w praktyce? Polak, który ma na koncie 20 punktów emerytalnych, według tej prognozy mógłby w 2030 roku otrzymać około 958 euro brutto miesięcznie z niemieckiej części emerytury. Przy 30 punktach byłoby to około 1437 euro brutto. Osoba posiadająca 40 punktów otrzymałaby około 1916 euro brutto miesięcznie.

Jeszcze wyższe świadczenie wiązałoby się z 45 punktami. W takim przypadku wyliczenie daje około 2156 euro brutto miesięcznie.

Są to jednak kwoty modelowe. Pokazują, jak działa mechanizm. Nie są indywidualną prognozą emerytury konkretnego pracownika.

Ile wyniesie emerytura Polaka w Niemczech w 2039 roku?

Według przytoczonej prognozy wartość jednego punktu emerytalnego miałaby wzrosnąć w 2039 roku do 59,42 euro. W porównaniu z 2025 rokiem byłby to wzrost o około 45,7 procent.

Przy 20 punktach daje to około 1188 euro brutto miesięcznie. Przy 30 punktach byłoby to około 1783 euro. 40 punktów oznaczałoby około 2377 euro brutto miesięcznie. Przy 45 punktach wyliczenie daje około 2674 euro brutto.

Najbardziej obrazowy jest przykład 40 punktów. Przy wartości 40,79 euro w 2025 roku taka liczba punktów oznaczała około 1632 euro brutto miesięcznie. Przy prognozowanej wartości 59,42 euro w 2039 roku byłoby to już około 2377 euro. Różnica wynosi około 745 euro miesięcznie.

Ile wyniesie emerytura Polaka w Niemczech? Wszystko zależy od punktów

Nie można jednak powiedzieć, że każdy Polak pracujący w Niemczech dostanie w przyszłości 2000 czy 2500 euro emerytury. To byłoby błędne uproszczenie.

Niemiecki system opiera się między innymi na punktach emerytalnych. Pracownik otrzymuje punkty zależnie od swoich zarobków w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w Niemczech. Osoba zarabiająca mniej od średniej otrzymuje mniej punktów. Osoba zarabiająca więcej może zgromadzić ich więcej, z uwzględnieniem ustawowego limitu.

Dlatego dwóch Polaków pracujących w tym samym mieście i przez tyle samo lat może mieć zupełnie różne emerytury. Jeden może zgromadzić 20 punktów, drugi 40. Różnica w przyszłym świadczeniu będzie wtedy bardzo duża.

Praca w Polsce i Niemczech. Czy Polak straci niemiecką emeryturę?

Nie. Okresy ubezpieczenia w Polsce i Niemczech mogą być uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczenia na zasadach europejskich. Niemiecka Deutsche Rentenversicherung wskazuje, że okresy ubezpieczenia z państw europejskich mogą być sumowane przy sprawdzaniu, czy ubezpieczony spełnia warunki do emerytury.

Dla Polaków pracujących za Odrą jest to szczególnie istotne. Lata pracy w Polsce nie zamieniają się automatycznie na niemieckie punkty emerytalne. Mogą jednak mieć znaczenie przy ustalaniu prawa do świadczenia.

Ile wyniesie emerytura Polaka w Niemczech? Przykład osoby z 40 punktami

Załóżmy, że pracownik zgromadził 40 niemieckich punktów emerytalnych. W 2025 roku dawały one około 1632 euro brutto miesięcznie. Przy wartości punktu prognozowanej na 2030 rok świadczenie wyniosłoby około 1916 euro brutto.

W 2039 roku ten sam kapitał dawałby około 2377 euro brutto miesięcznie.

To oznacza wzrost o około 284 euro między 2025 a 2030 rokiem oraz o około 745 euro między 2025 a 2039 rokiem. Nie trzeba przy tym zdobywać kolejnych punktów, aby zobaczyć efekt samego wzrostu wartości punktu.

W rzeczywistości osoba nadal pracująca będzie oczywiście zdobywać kolejne punkty. Jej końcowa emerytura może więc być wyższa.

Wartość emerytury rośnie, ale ceny również

Największym problemem takich wyliczeń jest inflacja. Kwota 2377 euro w 2039 roku nie będzie miała takiej samej wartości jak 2377 euro dzisiaj.

Jeżeli ceny będą nadal rosły, część nominalnej podwyżki zostanie zjedzona przez inflację. Do tego dochodzą składki na ubezpieczenie zdrowotne i pielęgnacyjne oraz ewentualne obciążenia podatkowe. Dlatego wzrost emerytury brutto nie oznacza automatycznie proporcjonalnego wzrostu pieniędzy pozostających do dyspozycji emeryta.

Ile wyniesie emerytura Polaka w Niemczech? Najważniejszy wniosek

Prognoza pokazuje wyraźny wzrost nominalnych świadczeń. Przy założeniu utrzymania przedstawionego trendu wartość jednego punktu miałaby wynieść około 47,90 euro w 2030 roku i 59,42 euro w 2039 roku.

Dla osoby z 40 punktami oznaczałoby to odpowiednio około 1916 i 2377 euro brutto miesięcznie. Przy 30 punktach byłoby to około 1437 i 1783 euro, a przy 20 punktach około 958 i 1188 euro.

Nie są to jednak gwarantowane kwoty przyszłych emerytur. To wyliczenia oparte na prognozowanej wartości punktu. Dlatego trzeba pamiętać, że rzeczywista emerytura będzie zależała od przyszłych zmian prawa, wynagrodzeń, liczby zgromadzonych punktów oraz kolejnych waloryzacji.