W Niemczech wejdzie aplikacja z cyfrowym dowodem tożsamości
W Niemczech wejdzie aplikacja z cyfrowym dowodem tożsamości / fot. Shutterstock
NiemcyŻycie w Niemczech
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Aplikacja z cyfrowym dowodem tożsamości na smartfony

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Niemiecki minister ds. transformacji cyfrowej, Karsten Wildberger zapowiedział nową aplikację z cyfrowym dowodem tożsamości. Ma ona ułatwić procesy identyfikacji obywatelom i mieszkańcom kraju.

Ogłaszając wprowadzenie aplikacji, Wildberger stwierdził, że ułatwi ona obywatelom i mieszkańcom potwierdzanie tożsamości m.in. podczas zakładania konta bankowego online, cyfrowego podpisywania umów o pracę czy dokonywania zakupów w internecie objętych ograniczeniami wiekowymi.

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Aplikacja z cyfrowym dowodem tożsamości

Od 2 stycznia 2027 roku obywatele i mieszkańcy Niemiec będą mogli pobrać nową aplikację „d-you”. Litera „d” odnosi się zarówno do słowa „digital” – cyfrowy, jak i „Deutschland” – Niemcy. Użytkownicy będą mogli przechowywać w niej „cyfrowy odpowiednik” swojego dowodu osobistego.

Aplikacja umożliwi również przechowywanie innych niemieckich dokumentów, takich jak prawo jazdy. Choć nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone, prawdopodobnie obsłuży ona także „cyfrowy odpowiednik” niemieckich zezwoleń na pobyt.

Początkowo z aplikacji będzie można korzystać w ramach usług 40 podmiotów. W tym Deutsche Post, kilku banków, dostawców energii elektrycznej, operatorów telekomunikacyjnych. A także urzędów gmin, uniwersytetów oraz władz krajów związkowych.

Z aplikacji z cyfrowym dowodem będzie można korzystać od 2027 roku
Z aplikacji z cyfrowym dowodem będzie można korzystać od 2027 roku / fot. Shutterstock

Obawy dotyczące inwigilacji

Wildberger próbował rozwiać wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa:

Nie chodzi tu o inwigilację, lecz o bezpieczne życie w cyfrowym świecie.

Jak podała stacja ntv, podczas każdej weryfikacji aplikacja będzie udostępniać jedynie niezbędne informacje. Na przykład w przypadku zakupu alkoholu przez internet przekazana zostanie tylko informacja o wieku użytkownika.

Wprowadzenie aplikacji d-you jest częścią szerszej polityki UE, mającej na celu usprawnienie i ujednolicenie infrastruktury cyfrowej tożsamości w całej Wspólnocie. Zgodnie z założeniami dotyczącymi portfela EUDI (European Digital Identity Wallet), każde państwo członkowskie musi opracować cyfrowy portfel dla swoich obywateli, mieszkańców i przedsiębiorstw.

Niezależnie od tego, gdzie w Europie się znajdujesz, Twój portfel będzie działał tak samo i obsługiwał te same dokumenty cyfrowe” – wyjaśnia Komisja Europejska na stronie poświęconej inicjatywie EUDI.

Oczywiście, choć obywatele i mieszkańcy UE będą mogli korzystać z cyfrowego portfela, nie będą do tego zobligowani. Nadal będzie można posługiwać się fizycznym dowodem osobistym jako jedynym środkiem potwierdzania tożsamości.

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