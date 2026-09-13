PISA. Niepokojące wyniki diagnozy w niemieckich szkołach.
PISA. Niepokojące wyniki diagnozy w niemieckich szkołach. fot. shutterstock.com
NiemcyŻycie w Niemczech
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PISA. Niepokojące wyniki diagnozy w niemieckich szkołach

Joanna Baran
Joanna Baran

Najgorszy rezultat PISA w historii. Niemieckie szkolnictwo mierzy się z potężnym kryzysem. Najnowsze międzynarodowe badanie PISA przynosi zatrważające wnioski – 15-latkowie z Niemiec uzyskali najniższe oceny w historii pomiarów. Jakie są wyniki diagnozy w niemieckich szkołach? 

Uczniowie uzyskali słabe rezultaty we wszystkich trzech kluczowych obszarach: matematyce, czytaniu ze zrozumieniem oraz naukach przyrodniczych. Nauczyciele, eksperci oraz politycy ponownie używają słowa „szok”. Natomiast w całym kraju wybuchła gorąca dyskusja o przyszłości edukacji.

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Najgorsze wyniki w historii badania PISA

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) regularnie prześwietla wiedzę młodzieży na całym świecie. Ostatnie testy objęły tysiące niemieckich nastolatków. Natomiast ich wyniki wyraźnie spadły w porównaniu z badaniem sprzed kilku lat. W czytaniu uczniowie zdobyli średnio zaledwie 465 punktów, a w matematyce 464 punkty. To drastyczny spadek. Dlatego plasuje niemiecką młodzież w okolicach średniej dla 90 badanych państw.

Skala problemu narasta z każdym rokiem. Co trzeci uczeń w Niemczech ma dzisiaj ogromne trudności z osiągnięciem absolutnie podstawowego poziomu umiejętności czytania i liczenia. Niespełna 70 procent nastolatków rozumie główną myśl tekstu o średniej długości. Dla porównania, w czołowych azjatyckich ośrodkach ten wskaźnik przekracza 93 procent. Jednocześnie drastycznie kurczy się również grupa prymusów – zaledwie co dziesiąty nastolatek osiąga wybitne rezultaty. Dlatego tegoroczne wyniki diagnozy w niemieckich szkołach wywołały obawy o przyszłość kraju.

Szkoła pogłębia nierówności społeczne

Gdzie leży źródło tak poważnej zapaści? Eksperci z Uniwersytetu Technicznego w Monachium wskazują na drastyczne zmiany w strukturze społecznej. Niemiecki system edukacyjny wyjątkowo słabo radzi sobie z wyrównywaniem szans. Wyniki badania PISA ujawniają zatrważającą zależność: status materialny i wykształcenie rodziców decydują o sukcesie dziecka w szkole znacznie silniej niż w innych krajach zachodnich.

Zaledwie dwóch na stu uczniów z mniej zamożnych rodzin osiąga w Niemczech bardzo dobre wyniki w nauce. Wśród dzieci z bogatszych domów ten wskaźnik wynosi aż 25 procent. Główna linia podziału nie przebiega już bezpośrednio między dziećmi imigrantów a rodowitymi Niemcami. Kluczowy problem stanowi rosnące rozwarstwienie ekonomiczne oraz trudne warunki psychospołeczne, z którymi młodzież przychodzi do klasy.

Niepokojące wyniki diagnozy w niemieckich szkołach. Ministerstwo zapowiada pilne reformy

Niemiecka minister edukacji Karin Prien przyznaje otwarcie, że zaprezentowane dane wywołują ogromny niepokój. Wyniki nie zaskoczyły jednak rządu, ponieważ wpisują się w widoczny od dekady trend spadkowy. Władze zapowiadają natychmiastową koncentrację środków na najwcześniejszych etapach nauki.

PISA. Niepokojące wyniki diagnozy w niemieckich szkołach.
PISA. Niepokojące wyniki diagnozy w niemieckich szkołach.
fot. shutterstock.com

Rząd planuje wzmocnić przedszkola oraz edukację wczesnoszkolną. Szkoły mają kłaść znacznie większy nacisk na absolutny fundament edukacyjny: sprawne pisanie, czytanie oraz podstawową matematykę. Przedstawiciele OECD ostrzegają jednak, że bez głębokich reform systemowych i wsparcia najbardziej potrzebujących rodzin, niemiecka gospodarka odczuje skutki obecnego kryzysu edukacyjnego w długiej perspektywie czasowej.

 

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