Jazda na hulajnogach elektrycznych bywa niebezpieczne. Wypadków przybywa, mandatów również

Jazda na hulajnogach elektrycznych jeszcze kilka lat temu była traktowana jako wygodna i ekologiczna alternatywa dla samochodu czy transportu publicznego. Dziś jednak statystyki pokazują coraz wyraźniej, że wraz z rosnącą popularnością tych pojazdów rośnie również liczba wypadków i incydentów drogowych.

Szczególnie dobrze widać to na przykładzie niemieckiej stolicy – Berlin. Tam liczba zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych wzrosła w ostatnim czasie w bardzo wyraźnym tempie.

Dane policyjne pokazują, że problem nie jest marginalny. W dużych miastach hulajnogi elektryczne stały się stałym elementem ruchu ulicznego, a ich użytkownicy coraz częściej uczestniczą w kolizjach i wypadkach.

Jazda na hulajnogach elektrycznych a rosnąca liczba wypadków

Statystyki z Berlina pokazują, że liczba wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych rośnie szybciej niż w przypadku wielu innych środków transportu. W 2024 roku w mieście odnotowano 1085 takich zdarzeń. Natomiast już rok później liczba ta wzrosła do 1378. Oznacza to wzrost o około 27 procent w ciągu zaledwie jednego roku.

Jednocześnie na ulicach pojawia się coraz więcej tego typu pojazdów. Według danych policji po Berlinie porusza się już około 70 tysięcy elektrycznych hulajnóg. Rosnąca liczba pojazdów, samochodów, rowerów oraz użytkowników hulajnóg sprawia, że przestrzeń drogowa jest coraz bardziej zatłoczona i konfliktowa.

Eksperci wskazują, że wiele wypadków wynika z braku doświadczenia użytkowników. Przyczynami są nadmiernej prędkości lub ignorowania podstawowych zasad ruchu drogowego.

Jazda na hulajnogach elektrycznych w Berlinie – jakie obowiązują przepisy

Jazda na hulajnogach elektrycznych w Niemczech regulowana jest przez przepisy ruchu drogowego oraz specjalne rozporządzenie dotyczące małych pojazdów elektrycznych. Najważniejsze regulacje określają między innymi minimalny wiek użytkownika, miejsca, w których można się poruszać, oraz wymagania techniczne pojazdu.

Minimalny wiek osoby kierującej hulajnogą elektryczną wynosi 14 lat. W przypadku hulajnóg dostępnych w systemach wypożyczalni użytkownicy muszą jednak zazwyczaj mieć ukończone 18 lat. Dopiero wówczas można założyć konto w aplikacji i korzystać z pojazdu.

Przepisy nie nakładają obowiązku jazdy w kasku, choć eksperci zdecydowanie go rekomendują. W wielu wypadkach z udziałem hulajnóg dochodzi bowiem do urazów głowy. Te natomiast mogłyby zostać ograniczone dzięki odpowiedniej ochronie.

Gdzie można jeździć hulajnogami elektrycznymi?

Zgodnie z niemieckimi przepisami jazda na hulajnogach elektrycznych odbywa się przede wszystkim po infrastrukturze rowerowej. Oznacza to, że użytkownicy powinni korzystać ze ścieżek rowerowych, pasów rowerowych lub specjalnych dróg dla rowerów.

Jeśli w danym miejscu nie ma takiej infrastruktury, hulajnogą można poruszać się po jezdni, podobnie jak rowerem. Kierujący powinien wówczas jechać możliwie blisko prawej strony drogi i sygnalizować skręty ręką.

Zabroniona jest natomiast jazda po chodnikach. Ten przepis ma szczególne znaczenie w dużych miastach. Tam piesi i użytkownicy hulajnóg często korzystają z tych samych przestrzeni.

Mandat za jazdę na hulajnodze – kiedy i jak wysoki?

Nieprzestrzeganie przepisów może skutkować mandatami. W Berlinie jazda hulajnogą po chodniku może kosztować od 15 do 30 euro. Zwłaszcza jeśli utrudnia ruch pieszym. Kara grozi również za przewożenie pasażera, ponieważ hulajnoga jest pojazdem przeznaczonym tylko dla jednej osoby.

Mandat można otrzymać także za brak obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu lub przekroczenie dopuszczalnej prędkości. W przypadku hulajnóg maksymalna prędkość dopuszczalna przez prawo wynosi 20 km/h.

Podobnie jak w przypadku samochodów czy rowerów obowiązują również przepisy dotyczące alkoholu. Dla młodych użytkowników poniżej 21 roku życia limit wynosi 0,0 promila. Natomiast dla starszych – 0,5 promila.

Jazda na hulajnogach elektrycznych w miastach będzie coraz większym wyzwaniem

Rosnąca liczba wypadków pokazuje, że jazda na hulajnogach elektrycznych jest wyzwaniem w dużych miastach. Z jednej strony hulajnogi są szybkim i wygodnym środkiem transportu na krótkich dystansach. Z drugiej – brak doświadczenia użytkowników, duża liczba pojazdów oraz ignorowanie przepisów prowadzą do coraz większej liczby kolizji.

Dlatego eksperci podkreślają, że kluczowe znaczenie ma zarówno egzekwowanie przepisów, jak i większa świadomość użytkowników. Tylko połączenie odpowiedzialnej jazdy, przestrzegania zasad oraz rozwoju infrastruktury może ograniczyć rosnącą liczbę wypadków i sprawić, że hulajnogi pozostaną bezpiecznym środkiem transportu w miejskiej przestrzeni.