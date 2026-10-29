Kiedy rząd wypłaci dodatek energetyczny i kto go dostanie?

Zgodnie z obietnicą kanclerza skarbu, Johna Healey’a nawet 20 milionów gospodarstw domowych w Anglii otrzyma wsparcie w postaci dodatku energetycznego. Wyniesie on 100 funtów i ma pomóc w opłaceniu rachunków tej zimy.

Po głoszeniu przez Johna Healey’a jesiennego budżetu, w którym padła deklaracja dotycząca dodatku energetycznego w postaci 100 funtów, okazuje się, że pomoc ta może nie być wystarczająca.

Dodatek energetyczny – kto go dostanie?

Dodatek energetyczny w postaci 100 funtów otrzymają osoby mieszkające w nieruchomościach zakwalifikowanych do przedziałów podatku lokalnego (Council Tax) od A do D w Anglii. Warto zatem sprawdzić, do którego przedziału należy nasz dom.

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Jeśli mieszkamy w Anglii, możemy to zweryfikować wpisując swój kod pocztowy w odpowiednim polu wyszukiwania. Ponadto informacja o przypisanym przedziale znajduje się także na papierowym rachunku za podatek lokalny.

Czy pomoc będzie wystarczająca?

Według prognoz firmy doradczej Cornwall Insight przeciętny roczny rachunek za energię wzrośnie w styczniu aż o 276 funtów. Natomiast nowsze szacunki są jeszcze mniej pokrzepiające. Pokazują, że od nowego roku roczny rachunek dla przeciętnego gospodarstwa domowego może wzrosnąć nawet o około 400 funtów do poziomu 2100 funtów.

Biorąc pod uwagę powyższe prognozy, nawet po uwzględnieniu dodatku energetycznego w postaci 100 funtów, sytuacja finansowa wielu osób może się pogorszyć.

Czy mieszkańcy Szkocji, Walii i Irlandii Północnej mogą liczyć na pomoc?

Mimo że kanclerz skarbu zaznaczył, że wsparcie otrzymają gospodarstwa domowe w Anglii, rząd przekaże odpowiednie środki także Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. Aby możliwa była wypłata tego dodatku także tam.

Rząd Walii zapowiedział, że również wypłaci 100 funtów wsparcia (w ramach pomocy związanej z kosztami utrzymania). Podobnie wszystkim gospodarstwom domowym zakwalifikowanym do przedziałów podatku lokalnego od A do D.

Rząd Szkocji zadeklarował, że „postara się powielić” rozwiązanie zakładające wypłatę 100 funtów na cele energetyczne.

Tymczasem rząd Irlandii Północnej nie posiada obecnie uprawnień do dokonania takich wypłat, ponieważ nie udało mu się przyjąć budżetu. Co pozostaje kwestią nierozwiązaną od początku bieżącego roku budżetowego.

Jak rząd przekaże pieniądze?

Osoby opłacające Council Tax poleceniem zapłaty, pomoc w postaci 100 funtów otrzymają w formie przelewu. Czyli bezpośrednio na rachunek bankowy, z którego dokonują płatności.

Dodatek ten otrzymają także studenci mieszkający w lokalach zaklasyfikowanych do przedziału stawek podatku lokalnego od A do D. Czyli na przykład w prywatnym domu lub mieszkaniu wynajmowanym od właściciela.

Dotyczy to również osób, które są zwolnione z płacenia podatku lokalnego z innych powodów. A także tych, które podatek ten opłacają, ale robią to gotówką lub w inny sposób.

Rząd zapowiedział, że w odpowiednim czasie przekaże samorządom wytyczne dotyczące sposobu realizacji tych wypłat.