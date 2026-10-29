Dodatek energetyczny wyniesie 100 funtów, jednak czy okaże się wystarczający?
Dodatek energetyczny wyniesie 100 funtów, jednak czy okaże się wystarczający? / fot. Shutterstock
UKKryzys w UKPraca i finanse
2 min.czytania

Kiedy rząd wypłaci dodatek energetyczny i kto go dostanie?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Zgodnie z obietnicą kanclerza skarbu, Johna Healey’a nawet 20 milionów gospodarstw domowych w Anglii otrzyma wsparcie w postaci dodatku energetycznego. Wyniesie on 100 funtów i ma pomóc w opłaceniu rachunków tej zimy.

Po głoszeniu przez Johna Healey’a jesiennego budżetu, w którym padła deklaracja dotycząca dodatku energetycznego w postaci 100 funtów, okazuje się, że pomoc ta może nie być wystarczająca.

Dodatek energetyczny – kto go dostanie?

Dodatek energetyczny w postaci 100 funtów otrzymają osoby mieszkające w nieruchomościach zakwalifikowanych do przedziałów podatku lokalnego (Council Tax) od A do D w Anglii. Warto zatem sprawdzić, do którego przedziału należy nasz dom.

- Advertisement -

Jeśli mieszkamy w Anglii, możemy to zweryfikować wpisując swój kod pocztowy w odpowiednim polu wyszukiwania. Ponadto informacja o przypisanym przedziale znajduje się także na papierowym rachunku za podatek lokalny.

Czy pomoc będzie wystarczająca?

Według prognoz firmy doradczej Cornwall Insight przeciętny roczny rachunek za energię wzrośnie w styczniu aż o 276 funtów. Natomiast nowsze szacunki są jeszcze mniej pokrzepiające. Pokazują, że od nowego roku roczny rachunek dla przeciętnego gospodarstwa domowego może wzrosnąć nawet o około 400 funtów do poziomu 2100 funtów.

Biorąc pod uwagę powyższe prognozy, nawet po uwzględnieniu dodatku energetycznego w postaci 100 funtów, sytuacja finansowa wielu osób może się pogorszyć.

Na wsparcie finansowe mogą liczyć także mieszkańcy Walii i Szkocji
Na wsparcie finansowe mogą liczyć także mieszkańcy Walii i Szkocji / fot. Shutterstock

Czy mieszkańcy Szkocji, Walii i Irlandii Północnej mogą liczyć na pomoc?

Mimo że kanclerz skarbu zaznaczył, że wsparcie otrzymają gospodarstwa domowe w Anglii, rząd przekaże odpowiednie środki także Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. Aby możliwa była wypłata tego dodatku także tam.

Rząd Walii zapowiedział, że również wypłaci 100 funtów wsparcia (w ramach pomocy związanej z kosztami utrzymania). Podobnie wszystkim gospodarstwom domowym zakwalifikowanym do przedziałów podatku lokalnego od A do D.

Rząd Szkocji zadeklarował, że „postara się powielić” rozwiązanie zakładające wypłatę 100 funtów na cele energetyczne.

Tymczasem rząd Irlandii Północnej nie posiada obecnie uprawnień do dokonania takich wypłat, ponieważ nie udało mu się przyjąć budżetu. Co pozostaje kwestią nierozwiązaną od początku bieżącego roku budżetowego.

Jak rząd przekaże pieniądze?

Osoby opłacające Council Tax poleceniem zapłaty, pomoc w postaci 100 funtów otrzymają w formie przelewu. Czyli bezpośrednio na rachunek bankowy, z którego dokonują płatności.

Dodatek ten otrzymają także studenci mieszkający w lokalach zaklasyfikowanych do przedziału stawek podatku lokalnego od A do D. Czyli na przykład w prywatnym domu lub mieszkaniu wynajmowanym od właściciela.

Dotyczy to również osób, które są zwolnione z płacenia podatku lokalnego z innych powodów. A także tych, które podatek ten opłacają, ale robią to gotówką lub w inny sposób.

Rząd zapowiedział, że w odpowiednim czasie przekaże samorządom wytyczne dotyczące sposobu realizacji tych wypłat.

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Zobacz także

Średnio 855 funtów do zwrotu z HMRC. 730 000 osób nie upomina się o pieniądze

Aż 730 000 gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii nie upomina się o pieniądze w ramach zwrotu podatku z HMRC.

Jaka jest dostępna pomoc finansowa tej zimy?

Zaczyna robić się coraz chłodniej, a rachunki za energię stają się coraz wyższe. Jaka jest zatem dostępna pomoc finansowa tej zimy?

Komu przysługuje dodatkowe wsparcie w ramach Pension Credit?

DWP zachęca osoby w wieku emerytalnym, aby sprawdziły, czy mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie w ramach Pension Credit.

Pomoc w opłaceniu rachunków za energię dla mieszkańców Wysp

John Healey, planuje w tym miesiącu interwencję mającą na celu pomóc gospodarstwom domowym w opłaceniu coraz wyższych rachunków za energię.

Aż 300 mln funtów wypłacono w ramach programu Help to Save

W ramach programu Help to Save wypłacono ponad 300 milionów funtów osobom o niskich dochodach w Wielkiej Brytanii.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Nie działają setki stron internetowych przychodni w UK. Znamy szczegóły

Od rana setki pacjentów nie mogą wejść na strony...
Styl życia

Antygrypina – naturalny i skuteczny sposób na odporność. Jak przyrządzić ją w domu?

Antygrypina to naturalny środek wzmacniający odporność, zawierający bardzo dużą dawkę witaminy C.

Jak zrobić domowy syrop na odporność?

Praca i finanse

HMRC będzie pobierało pieniądze podatników bezpośrednio z ich kont

HMRC otrzyma prawo do odzyskiwania niewielkich zaległości podatkowych przez pobieranie środków bezpośrednio z kont podatników.
Praca i finanse

Średnio 855 funtów do zwrotu z HMRC. 730 000 osób nie upomina się o pieniądze

Aż 730 000 gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii nie upomina się o pieniądze w ramach zwrotu podatku z HMRC.
Życie w UK

Jak długo można przebywać poza UK, nie tracąc settled status?

Pre-settled i settled status a pobyt poza UK.

Na jak długo można wyjechać z Wielkiej Brytanii, nie tracąc statusu osoby osiedlonej?

Jak są sprawdzane okresy przebywanie poza UK?

Jakie prawa daje settled status?

Czy settled status może wygasnąć i kiedy?

 

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie