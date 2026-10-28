W ramach jesiennego budżetu kanclerz skarbu zadeklarował pomoc finansową dla gospodarstw domowych
W ramach jesiennego budżetu kanclerz skarbu zadeklarował pomoc finansową dla gospodarstw domowych / fot. Shutterstock
UKKryzys w UKPraca i finanse
1 min.czytania

Pomoc finansowa w postaci 100 funtów, podwyżka płacy minimalnej. Co jeszcze znalazło się w budżecie?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Kanclerz skarbu, John Healey w ramach ogłoszenia jesiennego budżetu, zaproponował wypłatę 100 funtów dla gospodarstw domowych. Aby pomóc im przetrwać „globalne burze gospodarcze”. Poinformował także o podwyżce płacy minimalnej, czy przedłużeniu obniżki podatku VAT.

W swoim pierwszym jesiennym budżecie John Healey zapowiedział pakiet działań, które mają pomóc mieszkańcom Wysp w przetrwaniu obecnego kryzysu. A także pozwolić im obniżyć rachunki za energię.

Pomoc finansowa dla gospodarstw domowych

Kanclerz skarbu poinformował o pomocy finansowej dla 20 milionów gospodarstw domowych. Dotyczy to tych, które są zakwalifikowane do grup podatkowych (Council Tax Bands) od A do D. Natomiast wsparcie wyniesie 100 funtów. Łączny koszt szacowany jest na 2,6 miliarda funtów.

- Advertisement -

Przedłużenie obniżki podatku VAT

Healey dodał także, że obniżka podatku VAT na rachunki za energię elektryczną zostanie utrzymana do lipca przyszłego roku.

Wcześniej Healey zapowiedział zniesienie stałej opłaty za gaz – być może już od przyszłego roku. Rozwiązanie to ma obniżyć rachunki za media w 60 proc. gospodarstw domowych. Przy czym koszty zostaną pokryte przez odbiorców zużywających najwięcej energii.

Reforma naliczania rachunków za energię

Wskutek utrzymujących się wysokich cen ropy, będących następstwem konfliktu na Bliskim Wschodzie, w styczniu ma znacząco wzrosnąć limit cen energii, od którego zależą rachunki gospodarstw domowych.

Healey zapowiedziała radykalną reformę sposobu naliczania rachunków za energię w dłuższej perspektywie. Określił ją mianem „nowych ram kontroli kosztów, mających na celu obniżenie wszystkich składników rachunków za energię”.

Kanclerz skarbu zdecydował się na podwyżkę płacy minimalnej o 3,9 proc.
Kanclerz skarbu zdecydował się na podwyżkę płacy minimalnej o 3,9 proc. / fot. Shutterstock

Podwyżka płacy minimalnej

Pracownicy w Wielkiej Brytanii mogą liczyć od przyszłego roku na wzrost płacy minimalnej. Zgodnie z zapowiedzią kanclerza stawka dla pracowników w wieku 21 lat i starszych, wynosząca obecnie 12,71 funta za godzinę, oraz stawka dla osób w wieku 18–20 lat, wynosząca obecnie 10,85 funta, wzrosną o 3,9 proc.

Niektórzy analitycy i pracodawcy wskazywali, że wcześniejsze, bardziej znaczące podwyżki płac dla młodszych pracowników przyczyniły się do wzrostu bezrobocia wśród młodzieży.

W rezultacie National Living Wage (krajowa płaca zapewniająca utrzymanie) wzrośnie do 13,21 funta za godzinę. A płaca minimalna dla osób w wieku 18–20 lat wyniesie 11,27 funta.

Dla 2,3 miliona naszych najsłabiej zarabiających pracowników podnoszę zarówno krajową płacę minimalną, jak i National Living Wage o 3,9 proc. – powiedział Healey zwracając się do parlamentarzystów.

W kwietniu Low Pay Commission – organ doradzający w kwestiach stawek płacy minimalnej – ocenił, że ​​w 2027 roku National Living Wage prawdopodobnie będzie musiała wzrosnąć o około 3,7 proc. Czyli do poziomu 13,18 funta za godzinę, aby nadążyć za przewidywanym wzrostem średnich wynagrodzeń.

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Zobacz także

Torysi chcą zamrozić płacę minimalną na pięć lat

Aby walczyć z bezrobociem wśród młodych osób, torysi chcą zamrozić płacę minimalną (National Living Wage) na pięć lat.

1,7 mln gospodarstw domowych nie planuje włączać ogrzewania tej zimy

Mieszkańcy ponad 15 mln domów obawiają się chłodu tej zimy. A 1,7 mln nie planuje włączać ogrzewania, aby zaoszczędzić pieniądze.

Ile gospodarstwa domowe w UK straciły na kryzysie?

W ciągu pięciu lat Wielka Brytania doświadczyła wzrostu cen odpowiadającego skali typowej dla trzynastu lat. Ile zatem gospodarstwa domowe straciły na kryzysie?

Jak obniżyć rachunki za energię? Ważne rady w najnowszym raporcie

Raport Institute for Fiscal Studies sugeruje, jak mieszkańcy Wysp mogliby obniżyć rachunki za energię korzystając ze sprawdzonego sposobu.

Ceny energii zimą mogą wzrosnąć bardziej niż przewidywano

Szef Banku Anglii ostrzega, że ceny energii zimą mogą jeszcze bardziej wzrosnąć, co z kolei pogłębi kryzys związany z kosztami utrzymania.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Podróże i turystyka

Wielka Brytania przywróci swobodny przepływ osób z UE?

Andy Burnham zapowiedział, że chce „uczciwej dyskusji” na temat przywrócenia przez Wielką Brytanię swobodnego przepływu osób.
Życie w UK

Jak długo można przebywać poza UK, nie tracąc settled status?

Pre-settled i settled status a pobyt poza UK.

Na jak długo można wyjechać z Wielkiej Brytanii, nie tracąc statusu osoby osiedlonej?

Jak są sprawdzane okresy przebywanie poza UK?

Jakie prawa daje settled status?

Czy settled status może wygasnąć i kiedy?

 

Kryzys w UK

Jaka jest dostępna pomoc finansowa tej zimy?

Zaczyna robić się coraz chłodniej, a rachunki za energię stają się coraz wyższe. Jaka jest zatem dostępna pomoc finansowa tej zimy?
Praca i finanse

Spóźniony lub odwołany pociąg w UK? Odzyskaj pieniądze lub odszkodowanie

Brytyjskich przewoźników kolejowych czeka kolejna zima, kiedy to z...
UK

Łososie sprzedawane w UK są karmione drobiem

Brytyjscy konsumenci mogą nieświadomie kupować łososia hodowanego na drobiu, ponieważ główni producenci przechodzą na tańsze opcje paszowe.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie