Pomoc finansowa w postaci 100 funtów, podwyżka płacy minimalnej. Co jeszcze znalazło się w budżecie?

Kanclerz skarbu, John Healey w ramach ogłoszenia jesiennego budżetu, zaproponował wypłatę 100 funtów dla gospodarstw domowych. Aby pomóc im przetrwać „globalne burze gospodarcze”. Poinformował także o podwyżce płacy minimalnej, czy przedłużeniu obniżki podatku VAT.

W swoim pierwszym jesiennym budżecie John Healey zapowiedział pakiet działań, które mają pomóc mieszkańcom Wysp w przetrwaniu obecnego kryzysu. A także pozwolić im obniżyć rachunki za energię.

Pomoc finansowa dla gospodarstw domowych

Kanclerz skarbu poinformował o pomocy finansowej dla 20 milionów gospodarstw domowych. Dotyczy to tych, które są zakwalifikowane do grup podatkowych (Council Tax Bands) od A do D. Natomiast wsparcie wyniesie 100 funtów. Łączny koszt szacowany jest na 2,6 miliarda funtów.

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Przedłużenie obniżki podatku VAT

Healey dodał także, że obniżka podatku VAT na rachunki za energię elektryczną zostanie utrzymana do lipca przyszłego roku.

Wcześniej Healey zapowiedział zniesienie stałej opłaty za gaz – być może już od przyszłego roku. Rozwiązanie to ma obniżyć rachunki za media w 60 proc. gospodarstw domowych. Przy czym koszty zostaną pokryte przez odbiorców zużywających najwięcej energii.

Reforma naliczania rachunków za energię

Wskutek utrzymujących się wysokich cen ropy, będących następstwem konfliktu na Bliskim Wschodzie, w styczniu ma znacząco wzrosnąć limit cen energii, od którego zależą rachunki gospodarstw domowych.

Healey zapowiedziała radykalną reformę sposobu naliczania rachunków za energię w dłuższej perspektywie. Określił ją mianem „nowych ram kontroli kosztów, mających na celu obniżenie wszystkich składników rachunków za energię”.

Podwyżka płacy minimalnej

Pracownicy w Wielkiej Brytanii mogą liczyć od przyszłego roku na wzrost płacy minimalnej. Zgodnie z zapowiedzią kanclerza stawka dla pracowników w wieku 21 lat i starszych, wynosząca obecnie 12,71 funta za godzinę, oraz stawka dla osób w wieku 18–20 lat, wynosząca obecnie 10,85 funta, wzrosną o 3,9 proc.

Niektórzy analitycy i pracodawcy wskazywali, że wcześniejsze, bardziej znaczące podwyżki płac dla młodszych pracowników przyczyniły się do wzrostu bezrobocia wśród młodzieży.

W rezultacie National Living Wage (krajowa płaca zapewniająca utrzymanie) wzrośnie do 13,21 funta za godzinę. A płaca minimalna dla osób w wieku 18–20 lat wyniesie 11,27 funta.

– Dla 2,3 miliona naszych najsłabiej zarabiających pracowników podnoszę zarówno krajową płacę minimalną, jak i National Living Wage o 3,9 proc. – powiedział Healey zwracając się do parlamentarzystów.

W kwietniu Low Pay Commission – organ doradzający w kwestiach stawek płacy minimalnej – ocenił, że ​​w 2027 roku National Living Wage prawdopodobnie będzie musiała wzrosnąć o około 3,7 proc. Czyli do poziomu 13,18 funta za godzinę, aby nadążyć za przewidywanym wzrostem średnich wynagrodzeń.