Pomoc finansowa w postaci 100 funtów, podwyżka płacy minimalnej. Co jeszcze znalazło się w budżecie?

Kanclerz skarbu, John Healey w ramach ogłoszenia jesiennego budżetu, zaproponował wypłatę 100 funtów dla gospodarstw domowych. Aby pomóc im przetrwać „globalne burze gospodarcze”. Poinformował także o podwyżce płacy minimalnej, czy przedłużeniu obniżki podatku VAT.
W swoim pierwszym jesiennym budżecie John Healey zapowiedział pakiet działań, które mają pomóc mieszkańcom Wysp w przetrwaniu obecnego kryzysu. A także pozwolić im obniżyć rachunki za energię.
Pomoc finansowa dla gospodarstw domowych
Kanclerz skarbu poinformował o pomocy finansowej dla 20 milionów gospodarstw domowych. Dotyczy to tych, które są zakwalifikowane do grup podatkowych (Council Tax Bands) od A do D. Natomiast wsparcie wyniesie 100 funtów. Łączny koszt szacowany jest na 2,6 miliarda funtów.
Przedłużenie obniżki podatku VAT
Healey dodał także, że obniżka podatku VAT na rachunki za energię elektryczną zostanie utrzymana do lipca przyszłego roku.
Wcześniej Healey zapowiedział zniesienie stałej opłaty za gaz – być może już od przyszłego roku. Rozwiązanie to ma obniżyć rachunki za media w 60 proc. gospodarstw domowych. Przy czym koszty zostaną pokryte przez odbiorców zużywających najwięcej energii.
Reforma naliczania rachunków za energię
Wskutek utrzymujących się wysokich cen ropy, będących następstwem konfliktu na Bliskim Wschodzie, w styczniu ma znacząco wzrosnąć limit cen energii, od którego zależą rachunki gospodarstw domowych.
Healey zapowiedziała radykalną reformę sposobu naliczania rachunków za energię w dłuższej perspektywie. Określił ją mianem „nowych ram kontroli kosztów, mających na celu obniżenie wszystkich składników rachunków za energię”.
Podwyżka płacy minimalnej
Pracownicy w Wielkiej Brytanii mogą liczyć od przyszłego roku na wzrost płacy minimalnej. Zgodnie z zapowiedzią kanclerza stawka dla pracowników w wieku 21 lat i starszych, wynosząca obecnie 12,71 funta za godzinę, oraz stawka dla osób w wieku 18–20 lat, wynosząca obecnie 10,85 funta, wzrosną o 3,9 proc.
Niektórzy analitycy i pracodawcy wskazywali, że wcześniejsze, bardziej znaczące podwyżki płac dla młodszych pracowników przyczyniły się do wzrostu bezrobocia wśród młodzieży.
W rezultacie National Living Wage (krajowa płaca zapewniająca utrzymanie) wzrośnie do 13,21 funta za godzinę. A płaca minimalna dla osób w wieku 18–20 lat wyniesie 11,27 funta.
– Dla 2,3 miliona naszych najsłabiej zarabiających pracowników podnoszę zarówno krajową płacę minimalną, jak i National Living Wage o 3,9 proc. – powiedział Healey zwracając się do parlamentarzystów.
W kwietniu Low Pay Commission – organ doradzający w kwestiach stawek płacy minimalnej – ocenił, że w 2027 roku National Living Wage prawdopodobnie będzie musiała wzrosnąć o około 3,7 proc. Czyli do poziomu 13,18 funta za godzinę, aby nadążyć za przewidywanym wzrostem średnich wynagrodzeń.