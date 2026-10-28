Likwidacja stałych opłat w rachunkach za gaz. Zyskają miliony gospodarstw

Kanclerz skarbu zapowiedział, że zwróci się do regulatora Ofgem, o usunięcie stałych opłat za gaz, gdyż są one „niesprawiedliwe i przestarzałe”. Wygeneruje to oszczędności dla 23 milionów gospodarstw domowych.

Likwidacja stałych opłat w rachunkach za gaz miałaby nastąpić w roku 2027 lub niedługo później. John Healey twierdzi, że krok ten położy kres „niesprawiedliwej i przestarzałej” praktyce. I dzięki temu dwie trzecie gospodarstw domowych w UK zaoszczędzi średnio 45 funtów rocznie.

Znikną stałe opłaty w rachunkach

Stałe opłaty w rachunkach są niezmienną dzienną stawką doliczaną do rachunków za gaz. I to niezależnie od faktycznego zużycia. Nawet jeśli gospodarstwo domowe w ogóle nie korzysta z gazu, nadal musi uiszczać tę opłatę.

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Kanclerz skarbu poinformował, że zwróci się do regulatora Ofgem o zniesienie tych opłat w przyszłym roku lub tak szybko, jak to będzie możliwe. Dla typowego gospodarstwa domowego wynoszą one 108 funtów rocznie.

Według szacunków brytyjskiego resortu finansów, zmiana ta pozwoli 60 proc. odbiorców gazu zaoszczędzić średnio 45 funtów w skali roku.

John Healey zapewnił:

– Mój budżet wyznaczy wyraźną granicę w polityce energetycznej, która przez lata zawodziła brytyjskich odbiorców. Pozwalała na narastanie dodatkowych kosztów w rachunkach i sprawiała, że gospodarstwa domowe były jeszcze bardziej narażone na skutki globalnych wstrząsów.

Decyzję tę skomentował także premier:

– Zniesienie opłat stałych za gaz to kwestia podstawowej sprawiedliwości i zapewnienia ludziom większej kontroli nad własnymi rachunkami. Jestem zdeterminowany, by zreformować nasz wadliwy rynek energii tak, aby lepiej służył interesowi publicznemu.

Rząd stara się obniżyć rachunki

Decyzja dotycząca likwidacji stałych opłat stanowi kontynuację rządowego obniżenia podatku VAT od rachunków za energię elektryczną. Weszło ono w życie z początkiem bieżącego miesiąca.

Oznacza to, że ustalony przez Ofgem limit cen energii (price cap), obowiązujący od października, jest o 45 funtów rocznie niższy. Około jedna trzecia gospodarstw domowych korzystających z taryf ze stałą stawką nie jest objęta tym limitem. W ich przypadku ceny energii elektrycznej spadły wraz z wprowadzeniem obniżki podatku VAT.

Natomiast prognozy wskazują, że od stycznia rachunki gospodarstw domowych mogą wzrosnąć o kolejne 300 funtów.