niemiecka motoryzacja
Nadchodzi fala bankructw mogąca sparaliżować rynek pracy / fot. Shutterstock.com
NiemcyTransport
2 min.czytania

Kryzys w niemieckiej motoryzacji. Do 2030 roku może zniknąć 100 tys. miejsc pracy

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Niemiecka motoryzacja znalazła się w punkcie zwrotnym, który coraz częściej bywa określany jako najpoważniejszy kryzys od dziesięcioleci. Kolejne firmy ogłaszają masowe zwolnienia i przestoje, a tysiące pracowników tracą źródło utrzymania.

Symbolicznym przykładem kryzysu w branży stał się Bosch, który ogłosił likwidację 13 tys. miejsc pracy do końca dekady. Najbardziej ucierpią zakłady w Stuttgarcie-Feuerbach, Schwieberdingen, Homburgu i Waiblingen. Jednak to tylko fragment większego problemu – redukcje zapowiedziały także: Continental, Schaeffler i ZF Friedrichshafen. Do listy dołączyli też producenci aut.

- Advertisement -

Do 2030 roku zniknie nawet 100 tys. miejsc pracy w branży motoryzacyjnej

W ciągu zaledwie 2 lat z rynku pracy w niemieckiej motoryzacji zniknęło 55 tys. etatów. Prognozy wskazują, że do 2030 roku ta liczba wzrośnie nawet do 100 tys. Zatrudnienie w całym sektorze, gdzie dziś pracuje ponad 700 tys. osób, drastycznie się skurczy.

Fala zwolnień dotyka zarówno gigantów, jak i mniejszych dostawców części, którzy co miesiąc ogłaszają kolejne redukcje. To nie tylko statystyki, lecz realne dramaty tysięcy rodzin, które stają w obliczu utraty źródła utrzymania.

Lufthansa pod presją planuje cięcia w administracji

Problemy na również Lufthansa. Na koniec 2024 roku Lufthansa Group zatrudniała blisko 102 tys. osób na całym świecie, ale rosnące koszty płac, związane m.in. z inflacją i żądaniami podwyżek, stały się dla niej poważnym obciążeniem. W odpowiedzi przewoźnik planuje wyraźną redukcję zatrudnienia, głównie wśród pracowników administracyjnych. Ich liczba może spaść nawet o 20 proc.

Mimo że flota Lufthansy i liczba lotów są obecnie mniejsze niż w 2019 roku, firma zatrudnia o 7 proc. więcej osób niż wtedy. Zarząd tłumaczy, że cięcia są niezbędne do poprawy efektywności operacyjnej.

Problemy motoryzacji przekładają się na kondycję całej gospodarki

Niemcy od 2 lat zmagają się z recesją, a prognozowany na ten rok wzrost o 0,2 proc. stoi pod dużym znakiem zapytania. Bosch to dopiero początek. Nadchodzi fala bankructw mogąca sparaliżować rynek pracy i osłabić fundamenty gospodarcze kraju, a dodatkowo unijny plan zakazu sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 roku wzbudza coraz większe wątpliwości, także w Niemczech.

niemiecka motoryzacja
W 2 lata z rynku pracy w niemieckiej motoryzacji zniknęło 55 tys. etatów / fot. Shutterstock.com

Sprzedaż aut elektrycznych nie rozwija się tak dynamicznie, jak zakładano – ceny wciąż pozostają wysokie, a popyt w dużym stopniu zależy od dopłat państwowych. Niemieckie koncerny motoryzacyjne dodatkowo zmagają się z barierami handlowymi i ostrą konkurencją cenową ze strony Azji.

Podczas otwarcia salonu motoryzacyjnego IAA w Monachium Friedrich Merz wyraził zdecydowany sprzeciw wobec unijnych planów eliminacji aut spalinowych w najbliższej dekadzie. Ostrzegł, że nastawianie całej gospodarki motoryzacyjnej na elektromobilność do 2035 roku jest bardzo ryzykowne i może zaszkodzić europejskiemu sektorowi. Według niego tradycyjna branża potrzebuje więcej czasu na transformację.

Przeczytaj także

Niemcy łapią polskich kierowców – system kar budzi wątpliwości

Ostatnie dni przyniosły kilka doniesień o polskich kierowcach, których...

Niemcy podnoszą stawki dla pracowników tymczasowych

Blisko 650 tys. osób zatrudnionych w niemieckich agencjach pracy tymczasowej może liczyć na wyraźną poprawę warunków finansowych.

Paliwo zdrożeje o setki złotych rocznie!

Od 2026 roku tankowanie w Niemczech będzie bardziej kosztowne. Powodem jest kolejna podwyżka podatku od emisji CO2.

Zakazane piece gazowe? Gdzie nie ogrzejesz już domu gazem i dlaczego?

Piece gazowe w odwrocie. Wkrótce nie będzie można montować ich w nowych domach. Z czasem ograniczenia dotkną również stare budownictwo. Wszystko ze względu na ekologię.

Niemiecki rząd bierze na celownik unijnych imigrantów. Nie będzie taryfy ulgowej!

Niemiecki rząd sygnalizuje chęć zrewidowania zasad przyznawania pomocy socjalnej dla obywateli Unii Europejskiej mieszkających w Niemczech.
kasyno online

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Niemczech

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet