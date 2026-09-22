Koszty leczenia weterynaryjnego mają spaść dzięki nowym przepisom
Koszty leczenia weterynaryjnego mają spaść dzięki nowym przepisom / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
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Nowe przepisy obniżą koszty leczenia weterynaryjnego. Wchodzą ważne zmiany

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Ze względu na rosnące w zastraszającym tempie koszty leczenia weterynaryjnego rząd zdecydował się wprowadzić nowe przepisy. Dzięki nim mniejsze będą także opłaty za recepty weterynaryjne.

Oficjalny organ nadzorujący konkurencję wprowadził w życie nowe przepisy dotyczące leczenia weterynaryjnego. Doszło do tego po tym, jak dochodzenie w sektorze wykazało, że ceny rosły w tempie niemal dwukrotnie wyższym od inflacji. Urząd ds. Konkurencji i Rynków (CMA) nadał nowym środkom naprawczym moc prawną we wtorek. Lekarze weterynarii mają do 12 miesięcy na ich pełne wdrożenie.

Spadną koszty leczenia weterynaryjnego dzięki nowym przepisom

Zgodnie z nowymi przepisami weterynarze będą zobowiązani informować klientów o dostępności tańszych leków w internecie. A także przedstawiać wstępne wyceny kosztów przed rozpoczęciem leczenia oraz publikować cenniki usług. Ponadto opłaty za recepty zostaną ograniczone do 21 funtów.

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Pakiet zmian obejmie również:

  • Konieczność publikowania przez lecznice „kompleksowego” cennika standardowych usług. W tym konsultacji, typowych zabiegów i opcji kremacji.
  • Obowiązek przedstawienia z wyprzedzeniem pisemnej wyceny każdego zabiegu, którego koszt ma wynieść co najmniej 500 funtów (wliczając koszty dalszej opieki). A także wystawienia szczegółowego rachunku. Wyjątek stanowią jedynie przypadki nagłe.
  • Obowiązek jasnego informowania przez firmy weterynaryjne, czy należą one do większej grupy, czy też działają jako niezależne podmioty.
  • Udostępnienie informacji o cenach i strukturze własności za pośrednictwem serwisu „Find a Vet” prowadzonego przez Royal College of Veterinary Surgeons. Ma to pomóc właścicielom zwierząt w porównywaniu lokalnych placówek. Dane te będą również udostępniane zewnętrznym serwisom porównawczym.

Terminy wdrożenia poszczególnych zmian zależą od konkretnego przepisu oraz wielkości danej grupy weterynaryjnej.

Lekarze weterynarii mają do 12 miesięcy na pełne wdrożenie nowych zasad
Lekarze weterynarii mają do 12 miesięcy na pełne wdrożenie nowych zasad / fot. Shutterstock

Kto skorzysta, a kto straci na zmianach?

Krytycy twierdzą jednak, że nowe regulacje najbardziej uderzą w niezależne gabinety weterynaryjne. Natomiast korzyści przyniosą sześciu firmom, do których należy ponad dwie trzecie wszystkich placówek.

Z kolei Cate Titterton, właścicielka niezależnej lecznicy weterynaryjnej w Saltburn, powiedziała BBC, że zmiany te sprawią, iż wizyty u weterynarza staną się dla klientów droższe.

Przychodnie weterynaryjne nadal muszą utrzymywać w pełni zaopatrzone apteki, więc jeśli nie będziemy osiągać tego niewielkiego zysku na sprzedaży leków, będziemy musieli wypracować go w inny sposób. Oznacza to, że ceny usług – takich jak konsultacje czy zabiegi chirurgiczne – niestety najprawdopodobniej będą musiały wzrosnąć – powiedziała.

Jej zdaniem jest na tym „jeden wyraźny wygrany”: duże sieci weterynaryjne i korporacje.

Cat Henstridge, będąca także lekarką weterynarii, uznała za „wspaniałą” zmianę wymóg, by firmy jasno informowały o przynależności do dużych grup. Zauważyła jednak, że od takich grup „w rzeczywistości nie wymagano zmiany struktury własnościowej posiadanych klinik ani niczego w tym rodzaju”.

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