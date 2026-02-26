pogoda w UK
„Krwawy deszcz” znów nad Wielką Brytanią. Czy jest niebezpieczny?

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Bywa że niebo zaskakuje bardziej niż najlepszy filtr w mediach społecznościowych. Gdy nad kontynent dociera saharyjski pył, pogoda w UK nagle nabiera złotych i pomarańczowych odcieni. Zachody słońca wyglądają wtedy jak kadry z filmów podróżniczych. To zjawisko regularnie wraca do Europy. Od środy do piątku znów jest w centrum uwagi.

Jak podaje GB News.com, drobne cząstki piasku pokonują kilka tysięcy kilometrów z północnej Afryki, niesione przez prądy powietrzne w wyższych warstwach atmosfery.

Czerwone krople z nieba to pył z Sahary

Najbardziej medialnym elementem całego zjawiska pozostaje tzw. krwawy deszcz. Nazwa brzmi dramatycznie, ale mechanizm jest prosty i nie ma w nim nic strasznego. Gdy krople wody łączą się z zawieszonym w powietrzu czerwono-brązowym pyłem, na powierzchniach pozostaje cienka warstwa osadu. Zabarwienie opadów występuje rzadko; częściej obserwujemy po prostu pomarańczowe niebo i charakterystyczny nalot na samochodach czy oknach.

Z punktu widzenia jakości powietrza takie epizody zwykle nie powodują gwałtownego wzrostu stężenia pyłów przy powierzchni ziemi. Większość cząstek przemieszcza się bowiem wysoko nad nią, więc pogoda w UK pod kątem oddechowym dla mieszkańców pozostaje stabilna.

Powietrzna autostrada z Sahary prosto do Europy

Transport aerozoli z Sahary to imponujący przykład globalnej cyrkulacji powietrza. Chmury pyłu mogą przemieszczać się na wysokości kilku kilometrów nad ziemią i obejmować obszary liczone w setkach tysięcy kilometrów kwadratowych.

pogoda w UK
Pył nie zagraża zdrowiu ludzi / fot. Shutterstock.com

W skali roku z gorącej pustyni do atmosfery trafiają setki milionów ton drobnego materiału mineralnego. Część dociera nad Europę. Z tego wynika delikatne zamglenie nieba i optyczne pogrubienie atmosfery. Efektem są intensywniejsze kolory o świcie i zmierzchu, widoczne nawet przez kilka dni z rzędu.

Największe stężenia pyłu obserwuje się zazwyczaj w regionach położonych bliżej południa kontynentu, ponieważ tam napływ ciepłego powietrza z Afryki jest najsilniejszy.

Czy saharyjski pył jest niebezpieczny?

Spektakularny wygląd zjawiska przeważnie nie pociąga za sobą wyjątkowo przykrych konsekwencji. Pogoda w UK usiana pyłem jest względnie bezpieczna. Mimo że pył zazwyczaj nie stanowi zagrożenia dla zdrowych osób, szczególnie gdy jego ilość w powietrzu jest niewielka, może wywoływać problemy u alergików czy astmatyków, powodując m.in. ból gardła bądź kaszel.

Dużo bardziej problematyczna jest obecność pyłu na karoserii samochodów. Łatwo może uszkodzić lakier, jeśli nieostrożnie podejdziemy do jego usuwania. Próba wycierania samochodu szczotką, suchą ściereczką czy papierowym ręcznikiem może spowodować powstanie mikrorys, osłabiających powłokę lakierniczą. Najbezpieczniejszym sposobem jest najpierw delikatne spłukanie auta wodą, a dopiero potem ewentualne użycie myjni.

