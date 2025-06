Podwyżka Council Tax. O ile wzrośnie podatek lokalny?

Z przedstawionego w środę przez kanclerz skarbu przeglądu wydatków wynika, że Council Tax wzrośnie o 5 proc. rocznie, aby pokryć koszty usług lokalnych.

W środę kanclerz skarbu, Rachel Reeves przedstawiła przegląd wydatków (Spending Review). Wynika z niego, że władze lokalne mogą podnieść Council Tax do maksymalnego poziomu.

O ile wzrośnie Coucil Tax?

Władze lokalne mają prawo podnosić Council Tax nawet o 5 proc. rocznie, chociaż w niektórych rejonach decydują się na mniejsze podwyżki. Środowy przegląd wydatków zakłada jednak podniesienie podatku lokalnego do maksymalnego poziomu.

W dokonanym przeglądzie przyznano 1,1 proc. wzrostu dotacji dla samorządów lokalnych. Jednak całkowite wydatki dla rad wzrosną do 2,6 proc. Natomiast gdy rady przeprowadzą lokalne referendum lub uzyskają zgodę rządu, mogą podnieść podatek lokalny o ponad 5 proc.

Ostatnio Council Tax wzrósł o 5 proc. rocznie. A niektóre rady znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej zdecydowały się nawet o zwiększenie podatku lokalnego jeszcze bardziej.

Czy rady muszą podnieść podatek lokalny?

Na pytanie, czy rady będą musiały podnieść podatek lokalny o 5 proc., kanclerz Rachel Reeves powiedziała, że nic nie zmieniło się w kwestii 5 proc. limitu podatku lokalnego, który wprowadził poprzedni rząd.

– To jest limit, rady nie muszą podnosić podatku lokalnego o 5 proc. Ma to na celu inwestowanie w takie rzeczy jak opieka społeczna, ale także, jak to zwykle bywa, dofinansowanie policji — powiedziała Reeves BBC Breakfast.

Z podatku lokalnego finansuje się lokalne usługi, od opieki społecznej i bibliotek po wywóz śmieci i sprzątanie ulic. Ponadto Council Tax obejmuje tzw. podatek policyjny, który pomaga finansować takie usługi, jak regularne patrole policji. Pozwala utrzymać również straż pożarną.

Louise Gittins, przewodnicząca Local Government Association, która reprezentuje rady, powiedziała:

– Wiele rad będzie musiało nadal podnosić rachunki za podatki lokalne, aby próbować chronić usługi. Jednak będą musiały dokonywać dalszych cięć.

Warto pamiętać, że osoby o niskich dochodach lub pobierające zasiłki mogą ubiegać się o całkowite zwolnienie z podatku lokalnego.