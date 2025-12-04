Czeka nas kolejna podwyżka rachunków za energię
Czeka nas kolejna podwyżka rachunków za energię / fot. Shutterstock
Kolejna podwyżka rachunków, aby dofinansować sieć energetyczną

W ramach pięcioletniego planu modernizacji sieci elektroenergetycznych i gazowych Ofgem zatwierdził inwestycję, która pochłonie 28 mld funtów. Sfinansują ją także konsumenci, którzy muszą przygotować się na kolejną podwyżkę rachunków.

Wzrosną rachunki za energię dla gospodarstw domowych, aby sfinansować inwestycję o wartości 28 mld funtów w brytyjską sieć energetyczną. Pozytywna informacja jest jednak taka, że zgodnie z obietnicą, ma to wygenerować przyszłe oszczędności.

Gospodarstwa domowe dotknie kolejna podwyżka rachunków za energię

Większość środków z dużego planu inwestycyjnego będzie przeznaczona na wzmocnienie sieci przesyłowej energii elektrycznej. W ramach tego planu do 2031 roku rachunki dla gospodarstw domowych wzrosną o dodatkowe 108 funtów. Przy czym ze 108 funtów dodanych do rachunków za energię, 48 funtów będzie przeznaczone na gaz, a 60 funtów na energię elektryczną.

Uspokajając klientów Ofgem zaznaczył, że koszty energii wzrosną jedynie o 30 funtów rocznie. W kwietniu rachunki będą o około 2-3 proc. droższe, a od tego momentu będą rosły mniej więcej jednostajnie.

Inwestycja ma w założeniu zmniejszyć zależność od importowanego gazu i w efekcie obniżyć w przyszłości ceny hurtowe energii.

Firmy zarządzające sieciami energetycznymi – w tym liniami energetycznymi i gazociągami – są niezależne od dostawców. Plan ten określa ramy, w jaki sposób zapewniają one bezpieczne dostawy oraz kontrolę kosztów, z którą będą musiały się zmierzyć przez pięć lat, począwszy od przyszłego roku.

W kwietniu rachunki za energię będą o około 2 - 3 proc. droższe od obecnych
W kwietniu rachunki za energię będą o około 2 – 3 proc. droższe od obecnych / fot. Shutterstock

Wielka Brytania chce niezależności energetycznej

Jonathan Brearley, który jest dyrektorem generalnym Ofgem, zapewnia, że inwestycja „utrzyma brytyjską sieć energetyczną wśród najbezpieczniejszych, najbardziej niezawodnych i odpornych na świecie”.

Według niego Wielka Brytania musi odejść od uzależnienia od gazu.

Gaz będzie odgrywał naprawdę dużą rolę w naszym systemie energetycznym przez jakiś czas, ale musimy zdywersyfikować nasze ryzyko. Oznacza to, że w przyszłości będziemy znacznie bardziej opłacalni w kwestii cen energii elektrycznej, co ochroni nasze rachunki – dodał.

Ofgem twierdzi, że inwestycja przyniesie oszczędności rzędu 80 funtów, w tym 50 funtów oszczędności z samej rozbudowy sieci energetycznej.

