Będą rekompensaty dla niemal 12 tys. klientów OVO Energy

Ofgem potwierdził wypłatę wielomilionowych rekompensat po niemal dwuletnim opóźnieniu kluczowego wsparcia dla najbardziej wrażliwych gospodarstw domowych.

Sprawa dotyczy tysięcy klientów OVO Energy, którzy mimo spełnienia warunków programu Warm Home Discount nie otrzymali pomocy wtedy, gdy była ona im najbardziej potrzebna, w trakcie sezonu grzewczego – informuje Sky News.

Warm Home Discount nie zawsze działa na czas

Zimowe rachunki za energię od lat są papierkiem lakmusowym kondycji systemu wsparcia dla najbardziej wrażliwych gospodarstw domowych. Warm Home Discount zaprojektowano właśnie jako ulgę z wykluczeniem. Program z reguły działa automatycznie dla większości osób, które się do niego kwalifikują. Oznacza to, że jeśli spełniasz wymagania, twój dostawca energii sam obniży twój rachunek. Niestety czasami ten mechanizm zawodzi.

Historia opóźnionych wypłat rabatów energetycznych w Wielkiej Brytanii pokazuje, jak kruche bywa bezpieczeństwo energetyczne i jak kosztowne są błędy po stronie dużych graczy rynku. Opóźnienia liczone w miesiącach oznaczają, że wsparcie traci swoją podstawową funkcję. Zamiast chronić w newralgicznym momencie, staje się jedynie spóźnioną rekompensatą.

OVO Energy spóźniło się z rabatami – 11 600 klientów poszkodowanych

Dochodzenie prowadzone wobec OVO Energy wykazało, że rabaty powinny zostać naliczone do końca marca 2024 roku. W rzeczywistości trafiły do odbiorców dopiero w listopadzie 2025.

Ponad 11 600 klientów nie otrzymało rabatu w przewidzianym terminie. Łączna kwota rekompensat przekroczyła 2,7 mln funtów. W grupie dotkniętej opóźnieniami aż 7 726 osób zaklasyfikowano jako wrażliwych konsumentów energii.

Każda z poszkodowanych osób ma dostać co najmniej 150 funtów. Ponad 4 tys. klientów uznanych za medycznie bezbronnych otrzyma dodatkowe 150 funtów. Wypłaty będą realizowane automatycznie, nie ma potrzeby składania wniosków. Pełną odpowiedzialność za ich rozliczenie ponosi dostawca.

Brytyjczycy mają problem z terminowym opłacaniem rachunków za energię

Według raportu Resolution Foundation terminowe opłacanie rachunków nie jest mocną stroną brytyjskich rodzin. Zaległości wobec firm energetycznych osiągnęły rekordowy poziom. W 2012 roku około 300 tys. klientów nie miało planu spłaty zaległych rachunków za prąd. Dziś ta liczba wzrosła do ponad miliona. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku gazu – liczba zadłużonych wzrosła trzykrotnie, do 900 tys. osób. Obecnie średni dług za energię elektryczną wynosi 1 600 funtów, a za gaz prawie 1 400 funtów.

Choć średnie zadłużenie brytyjskich gospodarstw spadło w ostatnich latach z 2 617 funtów (2006–2008) do 2 256 funtów (2020–2022), problem przeniósł się na tzw. rachunki priorytetowe. Niemal co piąta rodzina zalega z przynajmniej jednym ważnym zobowiązaniem.