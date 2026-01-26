OVO Energy
Przez opóźnienia Warm Home Discount traci swoją podstawową funkcję / fot. Shutterstock.com
UKŻycie w UK
2 min.czytania

Będą rekompensaty dla niemal 12 tys. klientów OVO Energy

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Ofgem potwierdził wypłatę wielomilionowych rekompensat po niemal dwuletnim opóźnieniu kluczowego wsparcia dla najbardziej wrażliwych gospodarstw domowych.

Sprawa dotyczy tysięcy klientów OVO Energy, którzy mimo spełnienia warunków programu Warm Home Discount nie otrzymali pomocy wtedy, gdy była ona im najbardziej potrzebna, w trakcie sezonu grzewczego – informuje Sky News.

Warm Home Discount nie zawsze działa na czas

Zimowe rachunki za energię od lat są papierkiem lakmusowym kondycji systemu wsparcia dla najbardziej wrażliwych gospodarstw domowych. Warm Home Discount zaprojektowano właśnie jako ulgę z wykluczeniem. Program z reguły działa automatycznie dla większości osób, które się do niego kwalifikują. Oznacza to, że jeśli spełniasz wymagania, twój dostawca energii sam obniży twój rachunek. Niestety czasami ten mechanizm zawodzi.

- Advertisement -

Historia opóźnionych wypłat rabatów energetycznych w Wielkiej Brytanii pokazuje, jak kruche bywa bezpieczeństwo energetyczne i jak kosztowne są błędy po stronie dużych graczy rynku. Opóźnienia liczone w miesiącach oznaczają, że wsparcie traci swoją podstawową funkcję. Zamiast chronić w newralgicznym momencie, staje się jedynie spóźnioną rekompensatą.

OVO Energy spóźniło się z rabatami – 11 600 klientów poszkodowanych

Dochodzenie prowadzone wobec OVO Energy wykazało, że rabaty powinny zostać naliczone do końca marca 2024 roku. W rzeczywistości trafiły do odbiorców dopiero w listopadzie 2025.

OVO Energy
Rabaty naliczono z ponad rocznym opóźnieniem / fot. Shutterstock.com

Ponad 11 600 klientów nie otrzymało rabatu w przewidzianym terminie. Łączna kwota rekompensat przekroczyła 2,7 mln funtów. W grupie dotkniętej opóźnieniami aż 7 726 osób zaklasyfikowano jako wrażliwych konsumentów energii.

Każda z poszkodowanych osób ma dostać co najmniej 150 funtów. Ponad 4 tys. klientów uznanych za medycznie bezbronnych otrzyma dodatkowe 150 funtów. Wypłaty będą realizowane automatycznie, nie ma potrzeby składania wniosków. Pełną odpowiedzialność za ich rozliczenie ponosi dostawca.

Brytyjczycy mają problem z terminowym opłacaniem rachunków za energię

Według raportu Resolution Foundation terminowe opłacanie rachunków nie jest mocną stroną brytyjskich rodzin. Zaległości wobec firm energetycznych osiągnęły rekordowy poziom. W 2012 roku około 300 tys. klientów nie miało planu spłaty zaległych rachunków za prąd. Dziś ta liczba wzrosła do ponad miliona. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku gazu – liczba zadłużonych wzrosła trzykrotnie, do 900 tys. osób. Obecnie średni dług za energię elektryczną wynosi 1 600 funtów, a za gaz prawie 1 400 funtów.

Choć średnie zadłużenie brytyjskich gospodarstw spadło w ostatnich latach z 2 617 funtów (2006–2008) do 2 256 funtów (2020–2022), problem przeniósł się na tzw. rachunki priorytetowe. Niemal co piąta rodzina zalega z przynajmniej jednym ważnym zobowiązaniem.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Zapłać, oddaj, odzyskaj. Wielka Brytania wprowadza system kaucyjny

System kaucyjny to mechanizm promujący recykling i ponowne wykorzystanie opakowań. Polska już go wprowadziła, a Wielka Brytania zamierza wprowadzić.
Życie w UK

Ministerstwo Pracy i Emerytur w Wielkiej Brytanii (DWP)

Ministerstwo Pracy i Emerytur w Wielkiej Brytanii to jeden...
UK

O tych 6 rzeczach musisz pamiętać, jeśli masz psa!

Czy wiedziałeś, że w Wielkiej Brytanii obowiązuje lista ras zakazanych, a w ostatnim czasie dołączono do niej również psy typu XL Bully? Poznaj reguły dotyczące posiadania psa w UK. Za co grozi mandat?
Londyn

Finał WOŚP w Wielkiej Brytanii – co czeka Polonię i sympatyków 34. edycji?

25 stycznia 2026 roku to data, którą warto zaznaczyć w kalendarzu. Finał WOŚP w Wielkiej Brytanii pokazuje, że duch solidarności i wsparcia dla najmłodszych nie zna granic.
Praca i finanse

Nowe kontrole kont osób pobierających zasiłki. Sprawdź, czy twój bank udostępni dane!

Do współpracy z DWP rząd zobowiązał największe instytucje finansowe, w których znajduje się zdecydowana większość kont beneficjentów.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet