Możliwe awarie prądu dotyczą większości Wielkiej. Brytanii. Rząd doradza jak się zabezpieczyć na wypadek braku prądu. Foto: Shutterstock
Możliwe awarie prądu dotyczą większości Wielkiej. Brytanii. Rząd doradza jak się zabezpieczyć na wypadek braku prądu. Foto: Shutterstock
UK
2 min.czytania

Masz latarkę i powerbank? Rząd zaleca zakup do piątku

Marek Piotrowski
Marek Piotrowski

W związku z możliwymi przerwami w dostawie prądu, rząd zaleca zabezpieczyć gospodarstwa domowe. Gwałtowne wichury, które mają uderzyć w piątek, dotkną milionów osób. Poza latarką czy kuchenką gazową, warto posiadać naładowany powerbank i naładowane baterie do urządzeń, które są nam niezbędne.

Gdzie uderzy huragan Austen?

Żółte ostrzeżenie Met Office obejmie większość południowo-zachodniej Anglii i południową Walię. Silny wiatr wystąpi również w częściach południowego wybrzeża i sięgnie aż do Brighton na wschodzie. Huragan Austen będzie nawiedzał UK  od północy do południa w piątek.

Obecnie dla południowo-zachodniej Anglii Met Office wydał pomarańczowy alert przed silnym wiatrem. W szczególności dla Kornwalii, Devonu, Wysp Scilly oraz Plymouth.

- Advertisement -

Zwrócono również uwagę na wysokie prawdopodobieństwo przerw w dostawie prądu.

Co się przyda w razie odcięcia prądu?

Met Office ostrzega, aby zabezpieczyć okolice domu i usunąć wszelkie przedmioty, które mogą być porwane przez wiatr, w tym kosze na śmieci i trampoliny. Należy też pozamykać okna i graniczyć wychodzenie na zewnątrz do absolutnego minimum.

Dodatkowo zaleca, aby mieszkańcy dotkniętych regionów przygotowali się na odcięcie prądu. W przypadku hurganów takich jak Austen mogą to być przerwy w dostawie trwające wiele godzin, ze względu na brak możliwości przeprowadzania szybkich napraw.

W przypadku ryzyka lub wystąpienia przerwy w dostawie prądu Met Office oraz brytyjskie służby ratunkowe (m.in. Energy Networks Association) zalecają poniższe działania.

Przed sztormem (spodziewany od północy do popołudnia w piątek) należy naładować kluczowe urządzenia, w tym telefony komórkowe i powerbanki. Trzeba również przygotować oświetlenie awaryjne – latarki, ręczne lub czołówki oraz baterie do nich.

Met Office zaleca unikanie świec ze względu na ryzyko pożaru przy silnym wietrze.

Osoby korzystające ze specjalistycznego sprzętu medycznego zasilanego prądem powinny wcześniej zgłosić się do lokalnego dostawcy energii (w Wielkiej Brytanii służy do tego Priority Services Register).

Ogrzewanie bez prądu

Jeśli system ogrzewania w Twoim domu wymaga prądu, nie będzie działał w razie odcięcia energii. Przydadzą się wówczas koce i ciepłe obrania.

Kuchenka gazowa

Jeśli posiadasz kuchenkę eletryczną lub indukcyjną, przyda się alternatywne źródło ogrzewania np. w postaci turystycznej kuchenki gazowej. Jest to ważne szczególnie w przypadku, gdy w domu mieszkają małe dzieci, które wymagają podgrzewania wody do mleka.

Bramy garażowe i wjazdowe

Ta rada może się wydać absurdalna, jednak naszą redakcyjną koleżankę spotkała awaria prądu, podczas której nie umiała wyjechać z garażu. Nigdy nie miała potrzeby nauczyć się ręcznego podnoszenia bramy garażowej i nie wiedziała nawet gdzie znajduje się potrzebny do tego pręt.

Sprawdź, jak ręcznie otworzyć automatyczną bramę wjazdową lub drzwi garażowe na wypadek konieczności wyjazdu.

Gdzie zgłaszać brak prądu w UK?

W Wielkiej Brytanii w przypadku braku prądu dzwoni się pod ogólnokrajowy, bezpłatny numer emergency: 105 (łączy bezpośrednio z lokalnym operatorem sieci dystrybucyjnej). Można też dzwonić do własnego dostawcy energii.

Można również śledzić mapy awarii i komunikaty na stronach lokalnych operatorów sieci (np. National Grid Electricity Distribution, UK Power Networks itp.).

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Zobacz także

Nadciąga orkan Austen. Wiatr ponad 100 km/h. Nowe alerty

Met Office wydało żółte ostrzeżenie w związku z nadejściem pierwszego w tym sezonie nazwanego układu burzowego. Kiedy uderzy w Wielką Brytanię?

Olbrzymie szkody na wybrzeżu po przejściu huraganu Ingrid. Wydano kolejne alerty

Trwa usuwanie ogromnych szkód po tym, jak w weekend huragan Ingrid uderzył w Devon i Kornwalię. Obecnie w mocy jest prawie 150 alertów powodziowych.

Goretti sparaliżował Wielką Brytanię. Mogą wystąpić podtopienia

Intensywne opady skończyły się przerwami w dostawach prądu i wody, utrudnieniami w transporcie i masowym zamknięciem szkół.

Prognoza pogody dla UK na najbliższy tydzień – Met Office ostrzega przed wiatrem i intensywnymi opadami

Met Office ostrzega, że choć ostatni epizod mroźnej pogody...

60 tysięcy domów bez prądu, zamknięte lotniska, drogi i szkoły. Najtrudniejsza zima od 10 lat w UK

Huragan Goretti przyniósł Wielkiej Brytanii jedne z najpoważniejszych zimowych zniszczeń ostatnich lat. Porywy wiatru przekraczające 150 km/h, intensywne opady śniegu i gwałtowne spadki temperatur doprowadziły do przerw w dostawach prądu w ponad 60 tysiącach domów w Anglii i Walii.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Exclusive

Do dzisiaj promocja w Ryanairze. Tanie loty do Polski za 15 funtów

Linie lotnicze Ryanair uruchomiły wyprzedaż biletów. Ceny zaczynają się już od 15 funtów - zarówno do Polski jak i wielu słonecznych destynacji.
Praca i finanse

Gwałtowna podwyżka cen. Inflacja wzrosła bardziej niż przewidywano

Ze względu na rekordowo wysoką podwyżkę cen oleju napędowego, inflacja w Wielkiej Brytanii wzrosła we wrześniu bardziej niż przewidywano.
Niezbędnik emigranta

Powrót do Polski po latach. Jak odnaleźć się zawodowo i zacząć od nowa?

Powrót do Polski po emigracji oznacza także decyzje zawodowe. Jak odnaleźć się na rynku pracy i czy franczyza może być pomysłem na własny biznes?
UK

1,6 miliona suszarek w UK z potencjalnie śmiertelną wadą. Nie żyje ojciec i 9-latka

Tragedia w West Yorkshire w której zginął ojciec z...
Niezbędnik emigranta

Legalne wędkowanie w Anglii – oto wszystko, co musisz wiedzieć

Co jest potrzebne, aby legalnie móc łowić ryby w Wielkiej Brytanii? Oto wszystko, co na ten temat musicie wiedzieć!

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie