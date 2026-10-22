Masz latarkę i powerbank? Rząd zaleca zakup do piątku

W związku z możliwymi przerwami w dostawie prądu, rząd zaleca zabezpieczyć gospodarstwa domowe. Gwałtowne wichury, które mają uderzyć w piątek, dotkną milionów osób. Poza latarką czy kuchenką gazową, warto posiadać naładowany powerbank i naładowane baterie do urządzeń, które są nam niezbędne.

Gdzie uderzy huragan Austen?

Żółte ostrzeżenie Met Office obejmie większość południowo-zachodniej Anglii i południową Walię. Silny wiatr wystąpi również w częściach południowego wybrzeża i sięgnie aż do Brighton na wschodzie. Huragan Austen będzie nawiedzał UK od północy do południa w piątek.

Obecnie dla południowo-zachodniej Anglii Met Office wydał pomarańczowy alert przed silnym wiatrem. W szczególności dla Kornwalii, Devonu, Wysp Scilly oraz Plymouth.

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Zwrócono również uwagę na wysokie prawdopodobieństwo przerw w dostawie prądu.

Co się przyda w razie odcięcia prądu?

Met Office ostrzega, aby zabezpieczyć okolice domu i usunąć wszelkie przedmioty, które mogą być porwane przez wiatr, w tym kosze na śmieci i trampoliny. Należy też pozamykać okna i graniczyć wychodzenie na zewnątrz do absolutnego minimum.

Dodatkowo zaleca, aby mieszkańcy dotkniętych regionów przygotowali się na odcięcie prądu. W przypadku hurganów takich jak Austen mogą to być przerwy w dostawie trwające wiele godzin, ze względu na brak możliwości przeprowadzania szybkich napraw.

W przypadku ryzyka lub wystąpienia przerwy w dostawie prądu Met Office oraz brytyjskie służby ratunkowe (m.in. Energy Networks Association) zalecają poniższe działania.

Przed sztormem (spodziewany od północy do popołudnia w piątek) należy naładować kluczowe urządzenia, w tym telefony komórkowe i powerbanki. Trzeba również przygotować oświetlenie awaryjne – latarki, ręczne lub czołówki oraz baterie do nich.

Met Office zaleca unikanie świec ze względu na ryzyko pożaru przy silnym wietrze.

Osoby korzystające ze specjalistycznego sprzętu medycznego zasilanego prądem powinny wcześniej zgłosić się do lokalnego dostawcy energii (w Wielkiej Brytanii służy do tego Priority Services Register).

Ogrzewanie bez prądu

Jeśli system ogrzewania w Twoim domu wymaga prądu, nie będzie działał w razie odcięcia energii. Przydadzą się wówczas koce i ciepłe obrania.

Kuchenka gazowa

Jeśli posiadasz kuchenkę eletryczną lub indukcyjną, przyda się alternatywne źródło ogrzewania np. w postaci turystycznej kuchenki gazowej. Jest to ważne szczególnie w przypadku, gdy w domu mieszkają małe dzieci, które wymagają podgrzewania wody do mleka.

Bramy garażowe i wjazdowe

Ta rada może się wydać absurdalna, jednak naszą redakcyjną koleżankę spotkała awaria prądu, podczas której nie umiała wyjechać z garażu. Nigdy nie miała potrzeby nauczyć się ręcznego podnoszenia bramy garażowej i nie wiedziała nawet gdzie znajduje się potrzebny do tego pręt.

Sprawdź, jak ręcznie otworzyć automatyczną bramę wjazdową lub drzwi garażowe na wypadek konieczności wyjazdu.

Gdzie zgłaszać brak prądu w UK?

W Wielkiej Brytanii w przypadku braku prądu dzwoni się pod ogólnokrajowy, bezpłatny numer emergency: 105 (łączy bezpośrednio z lokalnym operatorem sieci dystrybucyjnej). Można też dzwonić do własnego dostawcy energii.

Można również śledzić mapy awarii i komunikaty na stronach lokalnych operatorów sieci (np. National Grid Electricity Distribution, UK Power Networks itp.).