Prognoza pogody dla UK na najbliższy tydzień – Met Office ostrzega przed wiatrem i intensywnymi opadami
UKŻycie w UK
3 min.czytania

Joanna Baran
Met Office ostrzega, że choć ostatni epizod mroźnej pogody i intensywnych opadów śniegu w Wielkiej Brytanii w dużej mierze ustąpił, to wciąż lokalnie odczuwalne są skutki głębokich zasp, zwłaszcza w Szkocji. Dodatkowo lokalnie może spaść śnieg i intensywny deszcz. Prognoza pogody dla UK na najbliższe dni wcale nie uspokaja.

Nadchodzący tydzień przyniesie łagodniejszą aurę. Natomiast mieszkańcy kraju powinni przygotować się na mokre, wietrzne dni oraz lokalne opady śniegu w wyżej położonych regionach.

Prognoza pogody dla UK. Łagodniejsza, ale wciąż kapryśna aura

Po intensywnych śnieżycach i wichurach, które sparaliżowały transport i doprowadziły do przerw w dostawach prądu w wielu regionach, sytuacja stabilizuje się. Huragan Goretti minął, ale zostawił po sobie liczne zniszczenia. Operatorzy sieci energetycznych informują, że większość odbiorców z 60 tysięcy gospodarstw bez prądu ma już energię elektryczną. Jednak w niektórych miejscach, zwłaszcza na zachodzie i w Szkocji, możliwe są jeszcze lokalne zakłócenia spowodowane silnym wiatrem i opadami.

Met Office ostrzega jednak, że nadchodzące dni będą zdominowane przez masy powietrza napływające znad Atlantyku. To oznacza temperatury wyraźnie powyżej zera w większości kraju. Pojawią się również częste opady deszczu i wiatry o umiarkowanej lub dużej sile. Miejscami deszcz może powodować lokalna podtopienia.

Śnieg ograniczy się głównie do wyżej położonych obszarów Szkocji. Natomiast w Anglii i Walii mieszkańcy mogą spodziewać się raczej mokrej i wietrznej pogody niż kolejnych paraliżujących opadów śniegu.

Miasta i regiony w pogodzie tygodniowej

W Londynie i Birmingham prognoza pogody dla UK wskazuje na temperatury w ciągu dnia w okolicach 7–12°C, przy nocach nie spadających poniżej 4–8°C. Deszcz będzie dominującym zjawiskiem. Natomiast wiatr z południowo-zachodniego sektora może wzmagać uczucie chłodu. W Glasgow i Edynburgu, gdzie noce mogą schodzić do 0–5°C, mieszkańcy muszą liczyć się z mieszanką opadów deszczu i śniegu. Szczególnie w wyżej położonych obszarach. Tam drogi mogą być śliskie. Dlatego lokalne ostrzeżenia Met Office obowiązywać będą dla silnego wiatru i deszczu.

Na wyspach szkockich – Hebrydach, Orkadach i Szetlandach – intensywne opady deszczu i okresowo deszczu ze śniegiem łączą się z silnymi, porywistymi wiatrami. Tam mieszkańcy i służby transportowe powinni przygotować się na możliwe lokalne przerwy w kursowaniu promów i podtopienia przy topniejącym śniegu.

Met Office ostrzega – ostrożność nadal wskazana

Pomimo łagodniejszego charakteru pogody w nadchodzącym tygodniu, Met Office ostrzega, że w północnej i zachodniej Szkocji mogą wystąpić silne porywy wiatru. Będą dochodzić do e do 70–80 mph. Natomiast opady w wyżej położonych partiach kraju mogą powodować miejscowe zagrożenia powodziowe. W miastach takich jak Londyn czy Birmingham większym problemem będą mokre drogi i intensywne opady deszczu. Te mogą utrudniać komunikację i zwiększać ryzyko wypadków.

Meteorolodzy podkreślają, że choć brak jest zagrożenia powrotu masowych zasp jak w pierwszych dniach stycznia, mieszkańcy powinni nadal monitorować ostrzeżenia pogodowe. Sytuacja pogodowa jest trudna, dlatego trzeba dostosowywać swoje plany do dynamicznych warunków. Prognoza pogody dla UK na najbliższy tydzień pokazuje, że zimowa aura nie ustąpiła całkowicie. Natomiast lokalne, gwałtowne zjawiska wciąż mogą wpływać na codzienne życie. Zwłaszcza w wyżej położonych częściach kraju i na wyspach szkockich.

 

