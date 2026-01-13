goretti
Goretti poważnie utrudnia podróżowanie w Wielkiej Brytanii / fot. Shutterstock.com
UKŻycie w UK
2 min.czytania

Goretti sparaliżował Wielką Brytanię. Mogą wystąpić podtopienia

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Goretti na kilka dni zmienił rytm życia w Wielkiej Brytanii. Silny wiatr i intensywne opady skończyły się przerwami w dostawach prądu i wody, utrudnieniami w transporcie i masowym zamknięciem szkół.

Ponad 12 tys. nieruchomości pozostawało bez prądu w niedzielę wieczorem, a jak informuje Aberdeen Live, instytucje odpowiedzialne za pogodę nie mają wątpliwości, że to jeszcze nie koniec wyzwań.

- Advertisement -

Deszcz i topniejący śnieg grożą lokalnymi podtopieniami

Po przejściu orkanu uwaga meteorologów przesunęła się na północ kraju. Tam kluczowym problemem stało się topnienie śniegu i lodu. W połączeniu z kolejnymi opadami deszczu znacząco zwiększa ono ryzyko wystąpienia powodzi.

Met Office wydało żółte ostrzeżenia dla północno-zachodniej Szkocji. Miejscami może tam spaść nawet do 110 mm deszczu. Prognozowane porywy wiatru osiągną 136 km/h, szczególnie na Outer Hebrides i w Highlands. Temperatura, choć stosunkowo łagodna jak na zimę – około 11°C w Anglii i Walii oraz do 7°C w Szkocji i Irlandii Północnej – sprzyja gwałtownemu spływowi wód roztopowych.

Niezależnie od rodzaju kataklizmu duże zagrożenie powodziowe występuje w Londynie. W stolicy jeden na osiem domów znajduje się na obszarach o średnim lub wysokim ryzyku podtopień wywołanych intensywnymi opadami. Mimo że Londyn skupia zaledwie nieco ponad 7 proc. wszystkich nieruchomości w Anglii, odpowiada to za niemal 30 proc. domów o najwyższym ryzyku zalania.

goretti
W wyniku trudnych warunków pogodowych odwołano część lotów i pociągi Eurostar / fot. Shutterstock.com

Znaczna część infrastruktury od dawna pracuje tam na granicy swojej wydolności. W związku z tym nagłe, ostre opady powodują błyskawiczne zalewanie ulic w Londynie, osiedli, a przede wszystkim piwnic i parterów.

Niemniej Londyn jest wyjątkowy także w drugą stronę. Specyfika miasta tworzy tzw. miejską wyspę ciepła ze względu na zabudowę betonową sprzyjającą utrzymywaniu ciepła słonecznego. Dlatego w Londynie temperatura jest zwykle nieco wyższa, powiedzmy o stopień, niż w okolicy. Dodatkowo położenie Londynu blisko Morza Północnego i kanału La Manche łagodzi temperatury w zależności od kierunku wiatru. Dzięki temu dla stolicy nie prognozuje się mrozów, a jedynie deszcz i wiatr przy temperaturze do 10–11°C.

Nisko położone tereny i infrastruktura w strefie ryzyka

Skala zagrożenia najlepiej widoczna jest w danych publikowanych przez agencje środowiskowe. Scottish Environment Protection Agency utrzymuje szereg alertów i ostrzeżeń powodziowych, w Dumfries and Galloway oraz na zachodzie i północy Szkocji. Podobnie Environment Agency i Natural Resources Wales monitorują dziesiątki lokalizacji w Anglii i Walii. Ryzyko dotyczy zwłaszcza terenów nisko położonych, ale także dróg, mostów i linii kolejowych.

Jednym z najbardziej odczuwalnych społecznie skutków żywiołu są masowe zamknięcia szkół z powodu oblodzonych dróg, intensywnych opadów śniegu i zagrożenia dla bezpieczeństwa uczniów. Przede wszystkim na wsiach dojazd stał się praktycznie niemożliwy.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Sztorm Goretti zamyka szkoły w UK. Setki placówek nieczynnych!

Rodzice powinni monitorować komunikaty swoich lokalnych rad miejskich i stron internetowych szkół, aby uzyskać najnowsze informacje o zamknięciach i ewentualnych zmianach w harmonogramie zajęć.
UK

W Wielkiej Brytanii powstaje szpital online. Miliony konsultacji bez wychodzenia z domu

NHS tworzy w pełni funkcjonalny szpital online, dostępny przez aplikację. Będzie można porozmawiać z lekarzem bez wychodzenia z domu.
Praca i finanse

Które rachunki wzrosną w 2026 roku, o ile i kiedy? Za to zapłacisz więcej!

Rok 2026 zapowiada się jako kolejny sprawdzian dla domowych...
UK

Wyższe kary dla kierowców w Wielkiej Brytanii. Nowy plan rządu

Rząd chce wprowadzić wyższe kary dla kierowców, którzy nie mają ubezpieczenia. Plany zawarł w nowej Strategii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Exclusive

Nowy wymiar rozrywki po polsku, gdziekolwiek jesteś. Poznaj WOW! SHOW

Polska rozrywka na emigracji. Sprawdzamy WOW! SHOW - platformę z polskim humorem, stand-upem i serialami idealnymi dla Polaków w UK.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet