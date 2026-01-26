Olbrzymie szkody na wybrzeżu po przejściu huraganu Ingrid. Wydano kolejne alerty

Trwa usuwanie ogromnych szkód po tym, jak w weekend huragan Ingrid uderzył w Devon i Kornwalię. Obecnie w mocy jest prawie 150 alertów powodziowych.

Po przejściu huraganu Ingrid w ten weekend w Wielkiej Brytanii Met Office wydało kolejne ostrzeżenia pogodowe dotyczące ulewnych opadów deszczu i silnego wiatru.

Huragan Ingrid zdewastował wybrzeże

W sobotę w brytyjskie wybrzeże uderzył huragan Ingrid. Fale były tak wysokie, że doprowadziły do zawalenia się fragmentów historycznego mola. W sobotę rano Teignmouth National Coastwatch Institution poinformowało, że „nigdy wcześniej nie odnotowano tak wzburzonego” morza przy molo, nawet na godzinę przed przypływem.

- Advertisement -

Natomiast falochron chroniący linię kolejową w Dawlish został zerwany też przez ogromne fale i ulewne deszcze. Jeden z mieszkańców rejonu, Peter Large, powiedział „Independent”:

– Mur znikł z obu końców. Patrzę teraz na niego i widzę pas o długości około 24-27 metrów, gdzie falochron właśnie się zawalił. Fale wciąż przelewają się przez linię kolejową.

Z kolei na wybrzeżu Yorkshire, w Tunstall, zamknięty schron przeciwatomowy zsunął się na plażę w wyniku erozji klifu.

Alerty pogodowe na poniedziałek i wtorek

Synoptycy ostrzegają przed dalszymi zmianami pogody. Alerty będą obowiązywać też w poniedziałek i we wtorek. Żółte alerty wydano dla południowo-zachodniej, południowej i środkowej Walii na poniedziałek. Natomiast na wtorek dla południowej Anglii.

Ze względu na ulewne deszcze możliwe są podtopienia. Prawdopodobne są także przerwy w dostawie prądu. Żółte ostrzeżenie pogodowe przed deszczem obowiązuje w Anglii i Walii od godziny 15.00 w poniedziałek do południa we wtorek.

Synoptycy przewidują opady deszczu do 30 mm na dużych obszarach. Z prawdopodobieństwem 50-80 mm na wyżej położonych terenach. Zwłaszcza na Dartmoor, Exmoor i Bannau Brycheiniog (Brecon Beacons). Deszcz spadnie na przesiąknięty wodą grunt, zwiększając w niektórych miejscach ryzyko powodzi. Prawdopodobne są również silne wiatry południowo-wschodnie.

Kolejne żółte ostrzeżenie przed deszczem obowiązuje w poniedziałek między południem a 18.00 dla hrabstw Armagh, Down, Fermanagh, Londonderry i Tyrone w całej Irlandii Północnej. W poniedziałek po południu intensywne opady deszczu przesuną się na północny wschód. Może spaść nawet do 20 mm deszczu, w kilku miejscach 20-30 mm, a na terenach wzniesionych nawet 40 mm.

Deszczom będzie towarzyszył silny wiatr ze wschodu na południowy wschód, szczególnie na obszarach północnych i wschodnich. W porywach w głębi lądu może osiągnąć prędkość 65-80 km/h. Natomiast wzdłuż niektórych odsłoniętych wybrzeży 95-110 km/h.

W południowo-wschodniej Anglii również od północy do południa we wtorek wystąpią ulewne deszcze. Synoptycy podejrzewają, że 15-25 mm spadnie na całym obszarze. W kilku miejscach potencjalnie spadnie 30-40 mm deszczu, a na niektórych wzgórzach nawet 50 mm.