Minijob 2026: ile będzie można dorobić?

Dla Polaków mieszkających i pracujących w Niemczech Minijob od lat jest prostym i przewidywalnym sposobem na dodatkowy dochód. W 2026 roku znaczenie tej formy zatrudnienia jeszcze wzrośnie. Podniesienie płacy minimalnej do 13,9 euro za godzinę automatycznie zwiększa dopuszczalne zarobki miesięczne, a to oznacza więcej godzin pracy bez utraty przywilejów.

Dla Polaków, często łączących Minijob z innym zatrudnieniem, studiami albo pracą sezonową, to realny wzrost dochodów przy zachowaniu elastyczności.

Kto pracuje na Minijob i dlaczego to opłaca się Polakom?

W Niemczech na Minijob zatrudnionych jest około 7,5 miliona osób, a wśród cudzoziemców Polacy należą do licznej grupy. Najczęściej wybierają branże takie jak opieka nad osobami starszymi, sprzątanie, gastronomia oraz prace sezonowe.

Dla studentów, emerytów i osób dorabiających Minijob pozostaje bezpiecznym rozwiązaniem. Również dla Polaków jest atutem ze względu na przewidywalność dochodu i, co więcej, brak skomplikowanych rozliczeń.

Minijob – godziny, limit, roczne zarobki

Od 1 stycznia 2026 roku miesięczny limit Minijob wzrośnie do 603 euro, z wcześniejszych 556 euro. W skali roku oznacza to nowy limit 7 236 euro. Dla Polaków pracujących nieregularnie, na przykład w rolnictwie czy gastronomii, oczywisty roczny limit ma ogromne znaczenie. Pozwala on rozłożyć pracę w ciągu roku bez ryzyka przekroczenia progu.

Przekroczenie 603 euro miesięcznie oznacza automatyczne przejście do Midijob. W 2026 roku obejmuje on dochody od 603,01 do 2 000 euro i wiąże się już z mocniejszym obciążeniem w postaci ubezpieczeń emerytalnego, zdrowotnego i na wypadek utraty pracy.

Pensja brutto r ówna si ę wynagrodzeniu netto?

Jedną z największych zalet Minijob pozostaje zasada, zgodnie z którą wynagrodzenie brutto jest w praktyce równe pensji netto, ponieważ ciężar ryczałtu w wysokości około 30 proc. wartości wypłaty spoczywa na pracodawcy.

Jedynym standardowym potrąceniem w razie braku pisemnej rezygnacji jest po stronie zatrudnionego składka emerytalna w wysokości 3,6 proc.

Minijob nie zapewnia ubezpieczenia zdrowotnego, które jest szczególnie istotne dla Polaków traktujących ten formę pracy jako jedyne źródło dochodu. Konieczne jest posiadanie ochrony zdrowotnej z innego tytułu, na przykład z pracy głównej, współubezpieczenia rodzinnego lub dobrowolnej polisy.