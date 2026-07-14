Praca w upały będzie zakazana? Kiedy zaczną obowiązywać nowe limity?

Prace na zewnątrz w czasie upałów powinny zostać wstrzymane – twierdzą związki zawodowe w Unii Europejskiej. W Polsce z kolei od 2027 wchodzi nowe prawo.

Europejskie związki zawodowe zaproponowały, aby Unia Europejska zaktualizowała swoje przepisy. Dzięki nim pracownicy byliby lepiej chronieni w czasie upałów. Polska już o to zadbała.

Praca w upały – poza prawem?

Jedną z proponowanych przez europejskie związki zawodowe zmian jest wstrzymanie pracy na zewnątrz, gdy temperatura wzrośnie powyżej 32,5 stopnia Celsjusza. Według związków co piąty pracownik w UE wykonuje swoją pracę w upale, który zagraża jego zdrowiu.

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Co ciekawe – w Polsce od 11 stycznia 2027 roku będą obowiązywać nowe limity. Praca w upale przekraczającym 35 stopni Celsjusza w pomieszczeniach będzie zakazana. Natomiast w przypadku pracy na zewnątrz limit temperaturowy wynosiłby 32 stopnie Celsjusza.

Europejskie związki zawodowe apelują jednak o wprowadzenie ogólnoeuropejskiego limitu temperaturowego, po przekroczeniu którego wstrzymywano by pracę. Ponadto pracodawca miałby zapewnić pracownikom w upalnych warunkach dodatkowe przerwy, czy dostęp do wody pitnej.

Zagrożenie dla zdrowia pracowników

Z przeprowadzonej niedawno ankiety przez holenderski związek zawodowy CNV wynika, że 52 proc. pracowników zatrudnionych w budownictwie, przemyśle, służbie zdrowia, edukacji, usługach i transporcie skarży się, że praca w upale szkodzi ich zdrowiu.

56 proc. badanych stwierdziło, że wysokie temperatury prowadzą do niebezpiecznych sytuacji w pracy. Natomiast 44 proc. przyznaje, że musi kontynuować pracę, mimo że jest zbyt gorąco i niebezpiecznie.

Jeśli chodzi o kwestie zdrowotne, to w czasie upałów 54 proc. pracowników zgłasza bóle głowy. Natomiast 29 proc. zawroty głowy, a 16 proc. nudności. Mimo to sześciu na dziesięciu pracodawców w Holandii nie posiada planu dotyczącego upałów, który dostosowywałby harmonogramy pracy do warunków pogodowych i umożliwiał dodatkowe przerwy.

Jak podało CNV – aż 71 proc. respondentów ankiety opowiada się za wprowadzeniem takich warunków pracy, które chroniłyby pracowników w czasie upałów.

Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Spożywczego, Rolnictwa i Turystyki (Effat), Enrico Somaglia, powiedział w rozmowie z The Guardian:

– Zmiany klimatu nie są już odległym wyzwaniem środowiskowym. Stanowią codzienne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa w pracy. A także dla stabilności zatrudnienia. Obecne europejskie ramy prawne ewidentnie nie są wystarczające.