Darmowy transport publiczny dla dzieci w Holandii
Darmowy transport publiczny dla dzieci w Holandii / fot. Shutterstock
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Dzieci będą podróżować za darmo transportem publicznym. Od kiedy?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

W ramach zachęcania większej liczby osób do bardziej ekologicznego podróżowania, zdecydowano się na darmowy transport publiczny dla dzieci do 11. roku życia w Holandii.

Obecnie w kraju tulipanów dzieci mogą już podróżować ze specjalnym abonamentem krajowego operatora kolejowego NS. Natomiast w niektórych regionach kraju dzieci nie muszą także płacić za przejazdy autobusami i tramwajami. Teraz Holandia idzie jeszcze o krok dalej w tych udogodnieniach.

Darmowy transport publiczny dla dzieci

W środę konsorcjum firm transportowych Dova ogłosiło darmowy transport publiczny, od 2027 roku dla dzieci do 11. roku życia (włącznie). Będą one mogły bezpłatnie podróżować tramwajami, autobusami i metrem w całej Holandii. Informację tę potwierdziła także w swoim oświadczeniu wiceminister infrastruktury:

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Dzięki temu dzieci poznają transport publiczny już od najmłodszych lat. Jest to również korzystne dla rodzin z ograniczonym budżetem.

Darmowy transport dla dzieci będzie możliwy kosztem ulgi krajowej dla osób powyżej 65. roku życia. Zniżka przysługująca podróżnym powyżej 65. roku życia zostanie zniesiona, ponieważ prowincje i regiony transportowe priorytetowo traktują „podróżnych przyszłości”.

Na przykład w Amsterdamie seniorzy płacą obecnie 77 centów za kilometr zamiast standardowej ceny biletu 1,16 euro za kilometr. Ta zniżka zostanie zniesiona od przyszłego roku. Istnieją obawy, że decyzja ta utrudni osobom starszym poruszanie się, ponieważ dwie trzecie osób starszych już uważa transport publiczny za zbyt drogi.

Transport w Holandii nie ogranicza się tylko do rowerów - od przyszłego roku dzieci do 11. roku życia będą mogły korzystać z darmowych tramwajów, autobusów i metra
Transport w Holandii nie ogranicza się tylko do rowerów – od przyszłego roku dzieci do 11. roku życia będą mogły korzystać z darmowych tramwajów, autobusów i metra / fot. Shutterstock

Niektóre rejony wyszły naprzeciw najmłodszym

Obecnie niektóre regiony i miasta w Holandii już oferują bezpłatny transport publiczny dla dzieci. Na przykład w Amsterdamie dzieci mogą podróżować bezpłatnie w ramach tymczasowego rozwiązania. W Hadze rodzice mogą ubiegać się o bezpłatny bilet dla swojego dziecka. Jednak w innych częściach kraju dzieci płacą pełną cenę lub zniżkę.

Co istotne – dzieci poniżej 3. roku życia mogą już podróżować bezpłatnie wszystkimi środkami transportu publicznego. Jak już wspomnieliśmy – w pociągach dzieci w wieku od 4 do 11 lat podróżują już bezpłatnie pod opieką osoby dorosłej.

Warto także zaznaczyć, że nieograniczony letni bilet kolejowy cieszy się dużą popularnością od czasu jego wprowadzenia do sprzedaży w czerwcu. Około 175 000 osób kupiło bilet miesięczny w cenie 49 euro, który obejmuje podróże poza godzinami szczytu wszystkimi krajowymi pociągami, zarówno NS, jak i operatorów regionalnych.

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