Holandia planuje opodatkować darowizny w najbliższej rodzinie
Holandia planuje opodatkować darowizny w najbliższej rodzinie fot. shutterstock.com
HolandiaFinanse i świadczenia
2 min.czytania

Holandia planuje opodatkować darowizny w najbliższej rodzinie

Joanna Baran
Joanna Baran

Rząd chce zlikwidować ważną ulgę podatkową. Coroczne wsparcie dla dzieci może być objęte podatkiem. Czy darowizny w najbliższej rodzinie będą utrudnione?

Holenderski rząd rozważa jedną z największych zmian w systemie podatkowym dotyczącym darowizn rodzinnych. Władze analizują możliwość likwidacji lub znaczącego ograniczenia corocznego zwolnienia z podatku od darowizn przekazywanych przez rodziców swoim dzieciom. Propozycja jest częścią szerszych działań, które  mając poprawić stan finansów publicznych oraz ograniczyć nierówności majątkowe.

Obecnie rodzice w Holandii mogą każdego roku przekazać dziecku, pasierbowi lub dziecku przysposobionemu do 6 908 euro bez konieczności zapłaty podatku od darowizny. W przypadku osób niespokrewnionych limit zwolnienia wynosi 2 769 euro. Rozwiązanie to od lat umożliwia stopniowe przekazywanie majątku kolejnemu pokoleniu bez dodatkowych obciążeń fiskalnych.

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Ministerstwo Finansów: obecne przepisy sprzyjają najbogatszym

Pomysł zmian wynika z poszukiwania dodatkowych wpływów do budżetu. Holenderski rząd ma trudności z realizacją części planowanych oszczędności. Te napotkały opór zarówno w parlamencie, jak i ze strony związków zawodowych. W tej sytuacji resort finansów przeanalizował obowiązujące ulgi podatkowe. Uznał, że zwolnienie dotyczące rodzinnych darowizn wymaga zmian.

Zdaniem urzędników obecny system w największym stopniu służy zamożnym rodzinom. Mogą one przez wiele lat regularnie przekazywać dzieciom znaczne kwoty. Dlatego stopniowo przenoszą majątek bez ponoszenia kosztów podatkowych. Rodziny o niższych dochodach zazwyczaj nie mają takich możliwości. Dlatego nie korzystają z preferencji w podobnym zakresie. W ocenie Ministerstwa Finansów rozwiązanie to pogłębia nierówności społeczne.

Jednorazowa darowizna pozostanie

Planowane zmiany nie obejmują jednak wszystkich ulg. Według informacji holenderskich mediów rząd utrzyma możliwość przekazania dziecku jednorazowej darowizny zwolnionej z podatku w wysokości do 33 129 euro. Z rozwiązania tego najczęściej korzystają rodzice wspierający dzieci przy zakupie pierwszego mieszkania, rozpoczęciu działalności gospodarczej lub finansowaniu innych ważnych wydatków życiowych.

Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła

Choć urzędnicy rekomendują ograniczenie lub całkowite zniesienie corocznego zwolnienia podatkowego, propozycja znajduje się obecnie na etapie analiz i politycznych konsultacji. Nie jest jeszcze przesądzone, czy zmiany zostaną przyjęte w obecnym kształcie.

Holandia planuje opodatkować darowizny w najbliższej rodzinie
Holandia planuje opodatkować darowizny w najbliższej rodzinie
fot. shutterstock.com

Eksperci spodziewają się, że projekt wywoła szeroką debatę. Zwolennicy reform przekonują, że system podatkowy powinien ograniczać przywileje sprzyjające kumulowaniu majątku w najbogatszych rodzinach. Przeciwnicy odpowiadają natomiast, że rodzice powinni zachować możliwość swobodnego wspierania swoich dzieci bez dodatkowych obciążeń podatkowych.

Początek szerszej reformy podatkowej?

Dyskusja nad opodatkowaniem rodzinnych darowizn wpisuje się w szerszy kierunek zmian w holenderskim systemie podatkowym. W ostatnich miesiącach coraz częściej pojawiają się propozycje dotyczące większego opodatkowania majątków oraz zmian w podatku od spadków. Dlatego  wszystko wskazuje na to, że rząd zamierza stopniowo ograniczać preferencje podatkowe. Te– jego zdaniem – w największym stopniu przynoszą korzyści najzamożniejszym obywatelom.

 

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