Zawody, w których pracownicy mają najwięcej urlopu

AD ujawniło, w jakich zawodach pracownicy w Holandii mają najwięcej urlopu. W niektórych z nich liczba dni wolnych przekracza nawet 30.

W Holandii pracownicy mają prawo do co najmniej 20 dni płatnego urlopu, podczas gdy średnio większość pracowników ma 25 dni urlopu rocznie. Według badania przeprowadzonego przez firmę SD Worx, holenderscy pracownicy stwierdzili, że potrzebują średnio 13,7 dni wolnego, aby w pełni odpocząć. Jakie zawody jednak gwarantują najwięcej urlopu w Holandii?

W jakich zawodach dostaniemy najwięcej urlopu?

AD zebrało informacje na temat sektorów zatrudnienia, w których pracownicy otrzymują więcej dni urlopu niż przeciętny mieszkaniec Holandii. Oto sześć sektorów, które oferują dużą liczbę dni wolnych.

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Metal i elektryka: Pracownicy, tacy jak budowlańcy, spawacze i technicy, otrzymują średnio łącznie 40 dni wolnego na mocy układu zbiorowego pracy Metalektro. Uprawnia on do 27 dni urlopu oraz możliwości naliczania dodatkowych godzin wolnego. Dzięki temu daje to dodatkowe 13 dni.

Bankowość: Pracownicy holenderskich banków mają prawo do 30 dni urlopu zawodowego rocznie. Z możliwością wykupienia dodatkowych 14 dni. Daje to łącznie 44 dni wolnego w roku. Mogą oni zamienić część swojego wynagrodzenia, dodatek urlopowy lub premię na koniec roku na dodatkowy urlop.

Odpady: Firmy zajmujące się zbiórką, recyklingiem lub przetwarzaniem odpadów oferują pracownikom co najmniej 25 dni urlopu. Praca w 40-godzinnym tygodniu pracy daje dodatkowy dzień urlopu w każdym miesiącu za ADV. Czyli za stałą pracę w godzinach nadliczbowych (ADV), która przekracza liczbę godzin określoną w umowie o pracę. Można również dodać dodatkowe 7,5 dnia w zależności od wieku lub stażu pracy. To daje pracownikom sektora gospodarki odpadami średnio 44,5 dnia urlopu rocznie.

Rząd: Urzędnicy państwowi otrzymują jedynie 20 ustawowych dni urlopu rocznego. Ale mogą dokupić do 26 dodatkowych dni w ramach Indywidualnego Budżetu Wyboru (IKB), co daje łącznie 46 dni wolnego.

Budownictwo: Cieśle, betoniarze, robotnicy ziemni i brygadziści na placach budowy mają prawo do co najmniej 29 dni wolnego rocznie. Układ zbiorowy pracy dla budownictwa i infrastruktury wymaga również 20 dni wolnych od pracy, w których pracownicy budowlani nie są zobowiązani do pracy. Daje to łącznie 49 dni wolnych w roku.

Edukacja: Z powodu ferii szkolnych nauczyciele mają dużo wolnego czasu. Pracownicy szkół podstawowych otrzymują 53,5 dnia wolnego, a pracownicy szkół średnich – 45,3 dnia. Wykładowcy na uczelniach wyższych również mają prawo do 53,5 dnia urlopu rocznie.

Nieograniczone wolne

Co ciekawe – niektóre holenderskie firmy oferują swoim pracownikom nawet nieograniczony urlop, takie jak Tony’s Chocolonely, SnappCar, a ostatnio KPN. Istnieje jednak pewien sceptycyzm co do tej opcji. Ponieważ związki zawodowe uważają, że nie wszyscy pracownicy będą mogli w pełni z niej skorzystać. Na przykład osoby pracujące w systemie zmianowym mogą odczuwać presję, aby korzystać z mniejszej liczby dni wolnego.