Niemiecki rząd ogłosił nowy program dopłat do zakupu i leasingu samochodów elektrycznych, który ma ruszyć w 2026 roku. Jak zapowiedział w poniedziałek minister środowiska Carsten Schneider, wsparcie obejmie pojazdy zarejestrowane od 1 stycznia 2026 roku. Rząd zapowiada nawet 6 000 euro dopłaty do aut elektrycznych.

Wnioski będzie można składać od maja poprzez specjalny portal internetowy.

Zasady programu – 6 000 euro dopłaty dla gospodarstw domowych

Podstawowa dopłata dla samochodów w pełni elektrycznych wynosi 3 tysiące euro. Natomiast dla wybranych hybryd typu plug-in oraz modeli z range extenderem, czyli niewielkim silnikiem spalinowym doładowującym baterię, wsparcie sięgnie 1 500 euro. Dodatkowo rodziny z dziećmi mogą otrzymać bonus. Jest nim 500 euro na jedno dziecko. Dopłaty wyniosą maksymalnie 1 000 euro przy dwojgu lub więcej dzieciach.

Łącznie, przy uwzględnieniu progów dochodowych i bonusów rodzinnych, wsparcie może wynieść nawet 6 000 euro dopłaty dla osób o niższych dochodach i większych rodzinach. Program przewiduje limit dochodów. Dlatego osoby zarabiające rocznie do 80 tys. euro będą mogły skorzystać z podstawowej dopłaty, a niższe progi dochodowe (60 tys. euro i 45 tys. euro) przewidują dodatkowe bonusy po 1 tys. euro.

Cel programu i oczekiwany wpływ

Rząd w Berlinie podkreśla, że celem programu jest nie tylko wsparcie ekologiczne. 6000 euro dopłaty to również rozwój europejskiego przemysłu motoryzacyjnego oraz pomoc gospodarstwom domowym. Wiele z nich bez dopłat nie mogłyby sobie pozwolić na zakup samochodu elektrycznego. Wnioskujący będą zobowiązani do użytkowania pojazdu przez minimum trzy lata.

Dopłaty obejmą maksymalnie 800 tys. pojazdów w ciągu najbliższych trzech-czterech lat. Natomiast rząd przeznaczy na ten cel trzy miliardy euro z funduszu na rzecz ochrony klimatu i transformacji energetycznej. Program przewiduje również ograniczenia dla niektórych samochodów hybrydowych. W ich przypadku emisja CO2 nie może przekraczać 60 gramów na kilometr lub pojazd musi mieć zasięg elektryczny co najmniej 80 km.

Nowe regulacje po kryzysie rejestracji

Poprzedni system dopłat, tzw. premia środowiskowa wprowadzona w 2016 roku, został zlikwidowany pod koniec 2023 roku po wyroku Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. Wstrzymanie dopłat doprowadziło w 2024 roku do spadku liczby nowych rejestracji samochodów elektrycznych. Dlatego nowy program ma nie tylko przywrócić zainteresowanie e-auta. Ma również wzmocnić rozwój rynku elektromobilności w Niemczech i wspierać cel neutralności klimatycznej kraju.