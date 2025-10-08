Niebezpieczne pompy obiegowe w 100 000 irlandzkich domów! Producent wzywa do wymiany

Irlandzkie władze wydały jedno z największych i najpoważniejszych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa produktów w historii kraju. 114 000 pomp obiegowych marki Tucson, zainstalowanych w domach w całej Irlandii, może stwarzać poważne ryzyko porażenia prądem – poinformowała Competition and Consumer Protection Commission (CCPC). Sprawdź czy posiadasz urządzenie w swoim domu. A jeśli tak zwróć wskazane niebezpieczne pompy obiegowe do producenta.

Chodzi dokładnie o pompy Tucson 5m, 6m i 8m, wyprodukowane w latach 2017–2024. Urządzenia te znajdują się w systemach centralnego ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej. Niebezpieczne pompy obiegowe odpowiadają za cyrkulację wody w instalacjach grzewczych, co umożliwia równomierne ogrzewanie pomieszczeń w całym domu. Niestety ich konstrukcja powoduje, że stanowią zagrożenie.

Niebezpieczne pompy obiegowe w domowych piecach – dlaczego są groźne?

Problem polega na możliwości odwrotnego podłączenia kabla zasilającego. To może spowodować, że przewód fazowy zostanie połączony z uziemieniem. Taka sytuacja stwarza realne ryzyko porażenia prądem dla osób mających kontakt z urządzeniem.

Patrick Kenny z CCPC podkreślił, że jest to „jedno z największych ostrzeżeń dotyczących produktów, jakie kiedykolwiek wydaliśmy, i jedno z najpoważniejszych”.

Jak sprawdzić, czy posiadasz wadliwą pompę?

Każdy, kto miał w ciągu ostatnich ośmiu lat wykonywane prace przy systemie grzewczym, powinien sprawdzić swoją pompę. Koniecznie bez dotykania urządzenia. Dlatego najpierw należy odszukać markę. Jeśli to Tucson, trzeba wówczas znaleźć numer seryjny i porównać go z listą na stronie CCPC.ie.

Wadliwe pompy można rozpoznać po numerze seryjnym zaczynającym się od:

S/N A

S/N B

S/N C

S/N D44 lub wcześniejsze

S/N 2017

S/N 2018

S/N 2019

Numer seryjny znajduje się na etykiecie pompy i można go również sprawdzić online na stronie producenta.

Co zrobić w przypadku wadliwej pompy?

Wadliwe pompy mogą zostać bezpłatnie wymienione przez autoryzowanego technika lub serwisanta Tucson. Dlatego nie wolno zwlekać. CCPC szczególnie apeluje do instalatorów i sprzedawców, aby sprawdzili swoje magazyny i natychmiast wstrzymali sprzedaż wadliwych urządzeń.