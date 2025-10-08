Niebezpieczne pompy obiegowe w 100 000 irlandzkich domów! Producent wzywa do wymiany
Niebezpieczne pompy obiegowe w 100 000 irlandzkich domów! Producent wzywa do wymiany fot. shutterstock.com
IrlandiaŻycie w Irlandii
1 min.czytania

Niebezpieczne pompy obiegowe w 100 000 irlandzkich domów! Producent wzywa do wymiany

Joanna Baran
Joanna Baran

Irlandzkie władze wydały jedno z największych i najpoważniejszych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa produktów w historii kraju. 114 000 pomp obiegowych marki Tucson, zainstalowanych w domach w całej Irlandii, może stwarzać poważne ryzyko porażenia prądem – poinformowała Competition and Consumer Protection Commission (CCPC). Sprawdź czy posiadasz urządzenie w swoim domu. A jeśli tak zwróć wskazane niebezpieczne pompy obiegowe do producenta. 

Chodzi dokładnie o pompy Tucson 5m, 6m i 8m, wyprodukowane w latach 2017–2024. Urządzenia te znajdują się w systemach centralnego ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej. Niebezpieczne pompy obiegowe odpowiadają za cyrkulację wody w instalacjach grzewczych, co umożliwia równomierne ogrzewanie pomieszczeń w całym domu. Niestety ich konstrukcja powoduje, że stanowią zagrożenie.

- Advertisement -

Niebezpieczne pompy obiegowe w domowych piecach – dlaczego są groźne?

Problem polega na możliwości odwrotnego podłączenia kabla zasilającego. To może spowodować, że przewód fazowy zostanie połączony z uziemieniem. Taka sytuacja stwarza realne ryzyko porażenia prądem dla osób mających kontakt z urządzeniem.

Patrick Kenny z CCPC podkreślił, że jest to „jedno z największych ostrzeżeń dotyczących produktów, jakie kiedykolwiek wydaliśmy, i jedno z najpoważniejszych”.

Jak sprawdzić, czy posiadasz wadliwą pompę?

Każdy, kto miał w ciągu ostatnich ośmiu lat wykonywane prace przy systemie grzewczym, powinien sprawdzić swoją pompę. Koniecznie bez dotykania urządzenia. Dlatego najpierw należy odszukać markę. Jeśli to Tucson, trzeba wówczas znaleźć numer seryjny i porównać go z listą na stronie CCPC.ie.

Wadliwe pompy można rozpoznać po numerze seryjnym zaczynającym się od:

  • S/N A
  • S/N B
  • S/N C
  • S/N D44 lub wcześniejsze
  • S/N 2017
  • S/N 2018
  • S/N 2019

Numer seryjny znajduje się na etykiecie pompy i można go również sprawdzić online na stronie producenta.

Co zrobić w przypadku wadliwej pompy?

Wadliwe pompy mogą zostać bezpłatnie wymienione przez autoryzowanego technika lub serwisanta Tucson. Dlatego nie wolno zwlekać. CCPC szczególnie apeluje do instalatorów i sprzedawców, aby sprawdzili swoje magazyny i natychmiast wstrzymali sprzedaż wadliwych urządzeń.

 

Przeczytaj także

Budżet 2026 – ulgi, podatki i płace minimalne

Rząd Irlandii zaprezentował Budżet 2026, który już określany jest jako jeden z najbardziej proinwestycyjnych w ostatnich latach. Minister Finansów Paschal Donohoe oraz Minister Wydatków Publicznych Jack Chambers ogłosili pakiet o łącznej wartości 9,4 miliarda euro.

Irlandia: Yuno Energy ogłasza zamrożenie cen prądu i gazu

Irlandzki dostawca energii Yuno Energy ogłosił, że zamrozi ceny prądu i gazu dla swoich klientów na okres zimowy. Firma zapowiedziała, że ewentualne podwyżki mogłyby nastąpić najwcześniej na początku marca.

Obniżka podatku od spadku w najnowszym budżecie? Dziś poznamy szczegóły

Zbliża się termin ogłoszenia budżetu. Już dzisiaj, 7 października rząd Irlandii ogłosi plany budżetowe na kolejny rok. Wiele zmian i planów jest już podane, część jest jeszcze na etapie nieoficjalnych pogłosek

Nastolatkom będzie trudniej sięgnąć po e-papierosy

Podatek od produktów e-liquid (EPT), ogłoszony w zeszłorocznym budżecie na 2025 rok, przesunięto, aby branża miała czas na przygotowanie się do jego wprowadzenia. Nowy podatek obejmuje zarówno produkty zawierające nikotynę, jak i te beznikotynowe stosowane w e-papierosach i vape’ach, a jego stawka wynosi 50 centów za mililitr.

Rekordowa liczba osób starszych potrzebuje pomocy organizacji charytatywnych

Z rocznego raportu organizacji ALONE wynika, że rekordowo wiele osób starszych zwraca się obecnie o pomoc do organizacji charytatywnych.

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Irlandii

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet