Niemcy otwierają drzwi dla zagranicznych specjalistów

Niemiecki rząd zatwierdził projekt ustawy, która ma otworzyć drogę do szybszego uznawania kwalifikacji zawodowych w medycynie. Chodzi o lekarzy, dentystów, farmaceutów i położne z zagranicy.

Po spełnieniu wymagań lekarze z zagranicy będą mogli szybciej rozpocząć pracę w swoim zawodzie w Niemczech. Odciążą w ten sposób niemiecką służbę zdrowia.

Niemcy przyspieszają uznawanie dyplomów medycznych

Według niemieckiego Ministerstwa Zdrowia procedury uznawania dyplomów mają zostać scyfryzowane, uproszczone i ujednolicone, aby skrócić czas ich rozpatrywania. Kanclerz Friedrich Merz podkreślił, że dzięki nowym przepisom kraj szybciej zyska dostęp do potrzebnych fachowców. Zmiany nie mogą odbywać się kosztem jakości usług i bezpieczeństwa pacjentów.

Niemcy od dłuższego czasu mierzą się z brakiem wykwalifikowanych pracowników medycznych. Projekt ustawy określono jako niezbędny krok, który ma zapewnić sprawne funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej również w przyszłości. Dzięki nowym regulacjom państwo chce nie tylko przyciągnąć specjalistów z zagranicy, ale także utrzymać wysoki poziom leczenia i standardów w szpitalach oraz gabinetach.

Cudzoziemscy medycy czekają na zielone światło

Mimo że rząd przyjął projekt, nie oznacza to jego natychmiastowego obowiązywania. Aby przepisy zaczęły funkcjonować, muszą jeszcze uzyskać akceptację Bundestagu i Bundesratu. Dopiero po tym etapie nowe zasady będą mogły wejść w życie i faktycznie ułatwić cudzoziemcom rozpoczęcie pracy w niemieckiej służbie zdrowia.

Stopniowe podwyżki o 9 proc. w niecałe dwa lata

Obok pozyskiwania lekarzy Niemcy poprawiają warunki finansowe pracowników tymczasowych. Około 650 tys. osób zatrudnionych w Niemczech poprzez agencje pracy tymczasowej może spodziewać się lepszych warunków płacowych. Układ zbiorowy, uzgodniony między Niemiecką Konfederacją Związków Zawodowych a Niemieckim Związkiem Dostawców Usług Personalnych, przewiduje stopniowe podwyżki wynagrodzeń o łącznej wartości 9 proc. w niespełna 2 lata.

Obecnie minimalna stawka godzinowa w sektorze pracy tymczasowej w Niemczech wynosi 14,53 euro brutto. Pierwsza nastąpi 1 stycznia 2026 roku i wyniesie 2,99 proc. Kolejna podwyżka – o 2,5 proc. – wejdzie w życie 1 września 2026 roku. Ostatni wzrost, zaplanowany na 1 kwietnia 2027 roku, podniesie płace o 3,5 proc.