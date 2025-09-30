praca tymczasowa
Proces podnoszenia wynagrodzeń rozłożono na trzy etapy / fot. Shutterstock.com
NiemcyPraca i zarobki
1 min.czytania

Niemcy podnoszą stawki dla pracowników tymczasowych

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Blisko 650 tys. osób zatrudnionych w Niemczech przez agencje pracy tymczasowej może liczyć na poprawę warunków finansowych.

Zgodnie z nowym układem zbiorowym, podpisanym przez Niemiecką Konfederację Związków Zawodowych oraz Niemiecki Związek Dostawców Usług Personalnych, płace wzrosną stopniowo, ostatecznie o 9 proc. w niecałe 2 lata.

Trzy etapy podwyżek – stawka w Niemczech rośnie

Proces podnoszenia wynagrodzeń rozłożono na trzy etapy. Od 1 stycznia 2026 roku pensje wzrosną o 2,99 proc. Następnie od 1 września 2026 dojdzie kolejna podwyżka o 2,5 proc. Ostatnia zmiana nastąpi 1 kwietnia 2027 roku. Wtedy stawki zostaną zwiększone o 3,5 proc. Na dziś minimalna płaca godzinowa w niemieckiej pracy tymczasowej wynosi 14,53 euro brutto.

Pracownicy sezonowi: kto zbiera plony z Niemiec?

Osoby z zagranicy pracują w Niemczech przeważnie w rolnictwie. Około jedna trzecia wszystkich pracowników niemieckiego rolnictwa to pracownicy sezonowi. Przyjeżdżają zarówno z krajów UE, głównie z Rumunii, jak i spoza UE. Wcześniej byli to Ukraińcy, potem Gruzini, a obecnie głównie Uzbecy. Pracownicy sezonowi do Niemiec przybywają z coraz dalej wysuniętych na wschód krajów.

praca tymczasowa
Stawki będą rosły od 1 stycznia 2026 roku do 1 kwietnia 2027 / fot. Shutterstock.com

Warunki życia i pracy są podobne dla wszystkich – zarówno obywateli UE, jak i spoza niej. Mieszkają w skromnych pokojach dla dwóch osób, z toaletą i dzielonymi prysznicami, często bez łatwego dostępu do kuchni i płacą za to od 12 do 20 euro dziennie.

Trudne negocjacje zakończone sukcesem przyniosą korzyści dla setek tysięcy pracowników

Negocjacje, które zakończyły się podpisaniem układu, były wyjątkowo trudne – podkreślają przedstawiciele związków. Oprócz podwyżek wynagrodzeń uzgodniono również korzystniejsze warunki urlopowe oraz premie świąteczne, w tym dodatkowe świadczenia dla członków organizacji związkowych.

Praca tymczasowa jest jedynym sektorem, w którym wszystkie osiem związków zrzeszonych w federacji prowadzi wspólne negocjacje. Obecne układy zbiorowe wygasają 30 września 2025 roku, dlatego nowe ustalenia mają fundamentalne znaczenie dla przyszłości branży obejmującej ponad 90 proc. pracowników tymczasowych w Niemczech.

Niemiecki Związek Dostawców Usług Personalnych skupia ponad 5,5 tys. agencji, więc nowe stawki obejmą zdecydowaną większość pracowników sektora.

