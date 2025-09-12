Niemcy rozbudowują rezerwy żywnościowe na wypadek wojny i katastrof

Berlin planuje wyraźnie rozszerzyć strategiczne zapasy żywności, które dotąd opierały się głównie na zbożach i suszonych nasionach roślin strączkowych. Teraz w magazynach mają znaleźć się gotowe produkty, np. konserwy z soczewicą, które rozbudują rezerwy żywnościowe.

Zmiana wynika z przekonania, że dotychczasowe zapasy wymagają zbyt długiego przygotowania do spożycia w sytuacjach kryzysowych.

Bezpieczeństwo żywnościowe jest równie ważne jak militarne

Inicjatywę ogłosił minister Alois Rainer, odpowiedzialny za rolnictwo. W rozmowie z serwisem Politico podkreślił, że obecne wyzwania bezpieczeństwa wymagają nie tylko inwestycji w sprzęt wojskowy, ale również zapewnienia obywatelom łatwego dostępu do żywności w razie nagłych zagrożeń.

Rainer zaznaczył, że strategiczne rezerwy powinny być praktyczne i gotowe do użycia natychmiast, czyli nie powinny wymagać długotrwałego przygotowywania.

Ponad 380 mln zł na bezpieczeństwo żywnościowe

Według ostrożnych szacunków budowa nowych zapasów będzie kosztować – w przeliczeniu na złote – ponad 380 mln. Za magazynowanie i logistykę mają odpowiadać największe sieci spożywcze działające w Niemczech.

Rezerwy będą wykorzystywane nie tylko w razie konfliktu zbrojnego, lecz także w przypadku klęsk żywiołowych lub poważnych awarii infrastruktury, przykładowo niewydolności elektrowni.

Zmiana podejścia do kwestii żywnościowych wpisuje się w szerszą strategię niemieckiego rządu. Rząd obiecał bowiem przygotować kraj na wypadek wojny do 2029 roku. Oprócz rozbudowy armii i zwiększania wydatków obronnych Niemcy planują zmodernizować sieci schronów i rozważają powrót do obowiązkowej służby wojskowej.

Niemieckie rolnictwo w głębokiej transformacji

Największe przemiany w niemieckim rolnictwie dotyczą hodowli zwierząt. Coraz więcej gospodarstw rezygnuje z utrzymywania bydła. Rolnicy wskazują na rosnące wymagania administracyjne, biurokrację i malejącą opłacalność. Skutki są widoczne w liczbach.

W dekadę liczba gospodarstw hodujących trzodę chlewną spadła o blisko 42 proc., a pogłowie świń zmniejszyło się o ponad jedną czwartą (do 21,2 mln w 2024 roku). W przypadku krów mlecznych spadek przekroczył 16 proc. Hodowla mleczna szczególnie ucierpiała. W 2024 roku funkcjonowało tylko 48,6 tys. gospodarstw mlecznych, czyli o 36 proc. mniej niż 10 lat wcześniej.