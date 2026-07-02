Niemcy rozszerzają prawa konsumentów dotyczące naprawy wadliwych towarów

Prawa konsumentów w Niemczech zostały rozszerzone. Gdy kupią wadliwy produkt, będą mieć prawo do bezpłatnej naprawy, wymiany, obniżki ceny lub zwrotu kosztów w ciągu dwóch lat od daty zakupu.

Niemiecki rząd dokonał transpozycji dyrektywy unijnej w sprawie prawa do naprawy zakupionego sprzętu. Jej celem jest ułatwienie i uatrakcyjnienie dla konsumentów napraw towarów elektronicznych.

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Większe prawa konsumentów

Zgodnie z nowymi przepisami producenci muszą naprawić wadliwe produkty w „terminowy i opłacalny” sposób. Jeśli producent naprawi produkt, istniejąca dwuletnia gwarancja będzie przedłużona o 12 miesięcy.

Ponadto producenci będą musieli bezpłatnie naprawić niektóre produkty nawet po wygaśnięciu przedłużonej trzyletniej gwarancji. Produktami tymi są obecnie pralki, odkurzacze i telefony komórkowe. Ale na liście będzie ich więcej.

Niemieckie Stowarzyszenie Konsumentów z zadowoleniem przyjęło implementację unijnego prawa. A także wydłużenie okresu gwarancji na naprawione towary.

Państwa członkowskie muszą dokonać transpozycji dyrektywy do prawa krajowego do 31 lipca 2026 roku.

Wypożyczenie urządzeń zastępczych

Prawa konsumentów sięgają jeszcze dalej. W trakcie naprawy producenci będą musieli również tymczasowo wypożyczyć urządzenie zastępcze. Natomiast – jeśli ich obecnego urządzenia nie da się naprawić, konsumenci mogą zdecydować się na urządzenie odnowione jako zamiennik.

Ponadto Komisja Europejska planuje uruchomić Europejską Platformę Napraw w połowie 2027 roku, aby pomóc konsumentom lepiej zrozumieć ich prawo do naprawy i znaleźć lokalne serwisy naprawcze.

Wprowadzony zostanie również ujednolicony europejski formularz informujący konsumentów o cenie i warunkach naprawy oraz promujący konkurencję. Osoba zajmująca się naprawami będzie mogła swobodnie wydawać formularz przed naprawą.

Obowiązek naprawy poza okresem gwarancji dotyczy jednak tylko produktów objętych odrębnymi przepisami dotyczącymi ekoprojektu.

Wiele urządzeń codziennego użytku, takich jak ekspresy do kawy, tostery i słuchawki, nie jest objętych tymi przepisami. Co jest niekorzystne zarówno dla konsumentów, jak i dla środowiska.