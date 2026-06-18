Zakupy są drogie. A żywność trzeba kupić. Niemcy, mimo wyższych niż w Polsce wynagrodzeń, również odczuwają skutki inflacji. Ile kosztuje jedzenie w Niemczech?

Dane pokazują jednak, że przeciętne gospodarstwo domowe za żywność nadal przeznacza kwotę, która dla wielu wydaje się bardzo wysoka. Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego Niemiec (Destatis), Niemcy wydają średnio około 335 euro miesięcznie. Kwota ta obejmuje zakupy produktów spożywczych do domu, ale nie uwzględnia wydatków na restauracje, bary, stołówki czy inne lokale gastronomiczne. Oznacza to, że rzeczywiste koszty związane z jedzeniem mogą być wyższe.

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Na co Niemcy wydają najwięcej pieniędzy podczas zakupów spożywczych?

Niemieckie gospodarstwa domowe najwięcej przeznaczają na produkty mięsne. Mięso, wędliny, ryby oraz owoce morza odpowiadają za około 22 procent wszystkich wydatków na żywność. To największa kategoria w domowych rachunkach spożywczych.

Drugą ważną grupą są produkty podstawowe, takie jak pieczywo, ryż, makarony oraz inne produkty zbożowe, a także mleko, nabiał i jaja. Na te artykuły Niemcy przeznaczają około 17 procent budżetu żywnościowego. Warzywa i ziemniaki pochłaniają około 14 procent wydatków. Natomiast owoce i orzechy około 9 procent.

Interesująca jest również pozycja słodyczy i produktów zawierających cukier. Stanowią one około 8 procent wydatków na żywność. To pokazuje, że mimo rosnącej popularności zdrowego odżywiania nadal pozostają ważnym elementem koszyka zakupowego.

Poza samą żywnością niemieckie gospodarstwa wydają średnio około 75 euro miesięcznie na napoje. Większa część tej kwoty przypada na napoje bezalkoholowe, wodę mineralną, kawę i herbatę, ale znaczącą rolę odgrywa również alkohol. Na piwo przypada około 16 procent wydatków napojowych. Natomiast wino i napoje na bazie wina odpowiadają za około jedną piątą tej kategorii.

Ile kosztuje jedzenie w Niemczech w porównaniu z Polską?

Porównując ceny żywności w Niemczech i Polsce, trzeba uwzględnić nie tylko same ceny produktów, ale również poziom wynagrodzeń oraz strukturę wydatków gospodarstw domowych. Niemcy są jednym z krajów o wyższym poziomie cen w Unii Europejskiej, jednak różnica między oboma krajami w ostatnich latach częściowo się zmniejszyła, ponieważ Polska doświadczyła bardzo szybkiego wzrostu cen żywności.

Przeciętnie zakupy spożywcze w Niemczech nadal są droższe niż w Polsce. Dotyczy to szczególnie mięsa, produktów ekologicznych, części nabiału, gotowych dań oraz artykułów importowanych. Przykładowo za podstawowy koszyk zakupowy dla jednej osoby w Niemczech można często zapłacić około 250–350 euro miesięcznie, jeśli większość posiłków przygotowuje się w domu i korzysta głównie z dyskontów. W Polsce podobny poziom zakupów może zamknąć się często w granicach około 150–250 euro miesięcznie. Choć różnice zależą od miasta, stylu życia i wybieranych produktów.

Jednocześnie relacja cen do zarobków wygląda zupełnie inaczej. Przeciętne wynagrodzenia w Niemczech są znacznie wyższe niż w Polsce. Dlatego udział wydatków na żywność w dochodach gospodarstw domowych jest zazwyczaj mniejszym obciążeniem. Dla niemieckiego konsumenta wyższa cena chleba, mięsa czy nabiału jest często mniej odczuwalna niż dla osoby zarabiającej polską średnią pensję.

Warto również zauważyć, że Niemcy mają bardzo rozwinięty rynek dyskontów. Sklepy takie jak Aldi czy Lidl pozwalają ograniczyć wydatki i kupować produkty w cenach zbliżonych do europejskiej średniej. Z kolei zakupy w sklepach premium, wybór produktów regionalnych lub ekologicznych mogą znacząco zwiększyć miesięczny rachunek.

Niemiecki koszyk zakupowy – więcej niż sama cena produktów

Analizując, ile kosztuje jedzenie w Niemczech, nie można patrzeć wyłącznie na ceny pojedynczych produktów. Ważna jest cała sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych. Niemcy płacą więcej za żywność niż Polacy, ale jednocześnie dysponują wyższymi dochodami i większą siłą nabywczą.

Dane z badania EVS pokazują, że przeciętne niemieckie gospodarstwo przeznacza kilkaset euro miesięcznie na zakupy spożywcze. Dla osób planujących emigrację lub pracę w Niemczech znajomość realnych kosztów żywności i ich udziału w średniej pensji jest jednym z podstawowych elementów oceny, ile faktycznie kosztuje codzienne życie za zachodnią granicą.