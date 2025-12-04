Niemcy szukają ludzi o żelaznej psychice. Chcą poddać ich dobrze płatnym eksperymentom

Rosnące ambicje agencji kosmicznych sprawiają, że testowanie granic ludzkiej wytrzymałości staje się koniecznością. Dlatego Niemieckie Centrum Lotnictwa i Kosmonautyki we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną ogłosiło nabór do dwóch wymagających projektów badawczych. Można zarobić nawet 23 tys. euro. Na czym będzie polegał eksperyment naukowy?

Inicjatywa ma dostarczyć wiedzy niezbędnej do opracowania bezpiecznych misji kosmicznych daleko poza orbitą Ziemi, m.in. na Marsa.

100 dni bez kontaktu ze światem

Pierwszym projektem jest SOLIS100. Eksperyment zakłada, że uczestnicy na 100 dni odetną się od świata w warunkach przypominających stację kosmiczną z własną kapsułą do spania. Na terminy po 30 dniach i po 3-6 miesiącach zaplanowano dwa badania kontrolne.

Naukowcy będą testować nie tylko funkcjonowanie organizmu ochotników w zamknięciu, lecz także zdolność adaptacji do surowej rutyny i braku kontaktu z bliskimi. To właśnie takie środowisko pozwala naukowcom analizować, jak izolacja wpływa na procesy poznawcze, emocje i interakcje w zespole, co jest kluczowe przy planowaniu wielomiesięcznych lotów na Marsa.

Leżeć jak w kosmosie – ekstremalny test dla organizmu

Drugie badanie, SMC3, przenosi uczestników w zupełnie inną sferę doświadczeń. Tym razem celem jest analiza skutków długotrwałego braku grawitacji. Ochotnicy przez 60 dni będą spędzać czas w łóżkach pochylonych o 6 stopni w kierunku głowy. Pochylenie wywołuje bowiem przesunięcia płynów w organizmie podobne do tych odczuwanych przez astronautów w trakcie misji.

Dzięki temu naukowcy będą mogą zaobserwować zmiany w układzie krążenia, ubytki masy mięśniowej czy zaburzenia równowagi. Zebrane dane posłużą do opracowania strategii przeciwdziałania tym zjawiskom.

Kto może zostać częścią kosmicznego eksperymentu?

Kandydaci muszą wykazać się świetną kondycją, odpowiednim wykształceniem i wysoką odpornością psychiczną. Do SOLIS100 wymagana jest dobra znajomość angielskiego, wiek 25–55 lat oraz ukończone przynajmniej studia licencjackie. Z kolei do SMC3 poszukiwane są osoby w wieku 24–55 lat, o wzroście nie wyższym niż 190 cm i nie niższym niż 153 cm, z dobrą znajomością języka niemieckiego. W obu przypadkach trzeba być w miarę sprawnym fizycznie; nie otyłym.

Rekrutacja trwa do 12 grudnia. Start badań zaplanowano na pierwszą połowę 2026 roku. Wyniki posłużą jako fundament dla przygotowań do epoki wypraw księżycowych i marsjańskich. Szczegółowych informacji należy szukać na stronie Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt .