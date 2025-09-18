zakaz sprzedaży aut spalinowych
Niemcy wątpią w unijny zakaz sprzedaży aut spalinowych

Unijny zakaz sprzedaży aut spalinowych od 2035 roku wywołuje coraz więcej wątpliwości, również wśród Niemców.

Sprzedaż samochodów elektrycznych, mimo ambitnych planów, nie spełnia oczekiwań. Ceny wciąż są wysokie, a popyt w dużej mierze napędzają dopłaty państwowe. Niemieckie koncerny dodatkowo odczuwają skutki barier handlowych i ostrej rywalizacji cenowej na rynku azjatyckim.

Uporczywe stawianie na elektromobilność może zaszkodzić Europie

Na otwarciu salonu motoryzacyjnego IAA w Monachium Friedrich Merz stanowczo sprzeciwił się planom Unii Europejskiej dotyczącym eliminacji aut spalinowych w najbliższej dekadzie.

Kanclerz ostrzegł, że stawianie wszystkiego na jedną kartę – w tym przypadku elektromobilność – to ryzyko gospodarcze, które może zachwiać europejską motoryzacją. Jak podkreślił, że tradycyjny sektor potrzebuje więcej czasu na transformację, a Unia powinna wykazać się elastycznością w tworzeniu przepisów. Jego zdaniem zamiast sztywnych zakazów potrzebne są rozwiązania pozwalające na stopniowe przechodzenie na niskoemisyjne technologie.

Branża jednoczy siły przeciw twardym zakazom

Głos Merza spotkał się z szerokim odzewem w branży. Prezes BMW oraz szef Mercedesa publicznie skrytykowali zakaz rejestracji pojazdów spalinowych, podkreślając jego nierealność. Stellantis zrezygnował z planów zakończenia produkcji takich aut do 2030 roku, a europejski oddział koncernu przedstawił nowe propozycje. Zostały one przekazane do unijnych urzędników oraz organizacji branżowych. Propozycje zakładają redukcję emisji CO2 bez konieczności całkowitej rezygnacji z silników spalinowych.

Producenci są zgodni co do tego, że przyszłość motoryzacji powinna opierać się na innowacyjnych rozwiązaniach oraz ich płynnym wprowadzeniu w życie, a nie na odgórnym zakazie.

Rynek motoryzacyjny nie wraca do dawnej formy

Od końca 2023 roku liczba ofert pracy w niemieckiej branży motoryzacyjnej związanej z elektromobilnością spadła aż o około 80 proc. W czerwcu 2025 roku wakatów w firmach związanych z technologiami „zielonymi” było wprawdzie nadal o 20 proc. więcej niż w przedsiębiorstwach opierających działalność na silnikach spalinowych, ale ta przewaga systematycznie się kurczy.

Najtrudniejsza sytuacja dotyczy dostawców części motoryzacyjnych, którzy nie podnieśli się po kryzysie z 2019 roku i pozostają w długotrwałej stagnacji. Według danych z czerwca 2025 roku liczba ofert pracy w tym segmencie była o ponad 80 proc. niższa niż w maju 2019. Łącznie od stycznia do maja zarejestrowano 1,15 mln samochodów, czyli o 2,4 proc. mniej w porównaniu z poprzednim rokiem.

