Wielu emerytów nie wie, że może ubiegać się o Pension Credit
Wielu emerytów nie wie, że może ubiegać się o Pension Credit / fot. Shutterstock
UKPraca i finanseŻycie w UK
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Komu przysługuje dodatkowe wsparcie w ramach Pension Credit?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Ministerstwo Pracy i Emerytur (DWP) zachęca osoby w wieku uprawniającym do emerytury państwowej, aby sprawdziły, czy mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie w ramach Pension Credit.

Wiele osób uprawnionych do Pension Credit nie wnioskuje o wsparcie. Zgodnie z danymi DWP nawet 910 000 gospodarstw domowych może kwalifikować się do tej dodatkowej pomocy, a nie starają się o nią.

Dlaczego warto starać się o Pension Credit?

Pension Credit stanowi wsparcie finansowe dla osób o niskich dochodach będących w wieku emerytalnym. Jest to nieopodatkowane świadczenie, które jest dodatkiem do cotygodniowego dochodu.

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Warto wspomnieć, że istnieje wiele błędnych przekonań na temat tego, kto może otrzymać dodatek. Posiadanie oszczędności, własnego domu czy pobieranie emerytury nie oznacza, że automatycznie nie kwalifikujemy się do tego świadczenia.

W zależności od indywidualnej sytuacji, pobieranie Pension Credit może również otworzyć drogę do innych form pomocy. W tym wsparcia w pokryciu kosztów mieszkaniowych, podatku lokalnego (Council Tax) oraz kosztów ogrzewania.

Imigranci z UE muszą posiadać settled lub pre-settled status, aby ubiegać się o Pension Credit
Imigranci z UE muszą posiadać settled lub pre-settled status, aby ubiegać się o Pension Credit / fot. Shutterstock

Kto kwalifikuje się do świadczenia?

Aby kwalifikować się do świadczenia, należy mieszkać w Anglii, Szkocji lub Walii, a także osiągnąć wiek emerytalny. Ponadto imigranci z UE muszą posiadać settled lub pre-settled status, aby ubiegać się o Pension Credit.

Jeśli osoba wnioskująca o dodatek ma partnera lub partnerkę, musi ją/jego uwzględnić we wniosku. Zgodnie z wymaganiami, będziemy uprawnieni do świadczenia, jeśli zarówno my jak i nasz partner/partnerka osiągnęliśmy wiek emerytalny. Ponadto jedno z nas może otrzymywać Housing Benefit dla osób w wieku emerytalnym.

Co istotne – Pension Credit uzupełnia:

  • tygodniowy dochód do kwoty 238 funtów (w przypadku osoby samotnej),
  • tygodniowy dochód pary do kwoty 363,25 funtów.

Jeśli jednak nasz dochód jest wyższy, nadal możemy kwalifikować się do dodatku. W przypadku, gdy jesteśmy osobą niepełnosprawną lub opiekujemy się inną osobą. A także posiadamy oszczędności lub ponosimy koszty mieszkaniowe.

W przypadku wspomnianych oszczędności nie mogą one być wyższe niż 10 000 funtów. Jeśli posiadamy więcej niż 10 000 funtów, każde 500 funtów powyżej tej kwoty jest traktowane jako dochód w wysokości 1 funta tygodniowo.

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