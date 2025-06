Festiwal O’Czytani – największe święto polskiej książki w Irlandii

Dublin, czerwiec 2025 – W samym sercu Zielonej Wyspy już po raz piąty rozbrzmiewa polskie słowo. Festiwal Literacki O’Czytani, organizowany przez Biblary – Polską Bibliotekę w Dublinie, to największe święto polskiej literatury w Irlandii. Dlatego gromadzi autorów, wydawców, artystów i pasjonatów książek w magicznym tygodniu pełnym inspiracji, twórczości i wspólnoty.



Tegoroczna edycja to fascynujący wachlarz wydarzeń. Od warsztatów kreatywnego pisania z Wiolettą Grzegorzewską zaczynając, przez spotkania autorskie z mistrzami słowa jak Mariusz Szczygieł. Niezwykłą atrakcją są niecodzienne plenery fotograficzne po literackim Dublinie.

Festiwal O’Czytani – PROGRAM

W programie znalazły się również Polonijne Targi Książki oraz wieczór muzyczno-taneczny z pokazem tanga i koncertem laureatów „The Voice of Polonia” z udziałem wybitnego saksofonisty Cezariusza Gadziny.

Nie zabrakło miejsca na refleksję o wydawniczym świecie. Aga Grandowicz z Natural World Publishing odsłoni kulisy branży, dzieląc się 10 faktami, które zaskoczyły niejednego czytelnika. A wszystko to – w duchu integracji, różnorodności i pasji do kultury słowa.

Kultura, która łączy

O’Czytani to nie tylko festiwal – to zjawisko, które buduje mosty między pokoleniami, narodami i światami wyobraźni. To wydarzenie, które przypomina, że literatura ma moc jednoczenia ludzi – niezależnie od tego, czy mieszkają w Krakowie, czy w Inchicore.

Organizatorzy – z Biblary na czele – po raz kolejny udowodnili, że polska literatura żyje. Dodatkowo ma się świetnie także poza granicami kraju. O’Czytani to duma Polonii i dowód na to, że kultura ma głos – i warto go słuchać.