Od dziś sklepy czynne w niedzielę. Gdzie zrobisz zakupy?

Od 15 marca w wielu nadmorskich regionach Niemiec zaczęły obowiązywać przepisy pozwalające na sezonowe otwarcie sklepów w niedziele. To zmiana szczególnie istotna dla turystów odwiedzających niemieckie wybrzeże Bałtyku. Od dziś sklepy czynne w niedzielę – co i gdzie można kupić?

Nowe przepisy są wygodne również dla Polaków mieszkających w pobliżu granicy. W niektórych miejscowościach zakupy będzie można zrobić w niedzielę aż do jesieni.

Turystyczne regiony z wyjątkami od zakazu

W Niemczech od lat obowiązuje restrykcyjny zakaz handlu w niedziele i święta. Władze lokalne mogą jednak wprowadzać wyjątki w regionach turystycznych. Właśnie z takiej możliwości skorzystały północne landy Szlezwik-Holsztyn oraz Meklemburgia-Pomorze Przednie. Tam sezonowy handel niedzielny ma pobudzić ruch turystyczny i zwiększyć dochody lokalnych przedsiębiorców. Czy sklepy czynne w niedzielę realnie wpłyną na ruch i przyciągną turystów oraz Polaków na weekendowe zakupy?

Zmiany obejmują ponad 150 miast i gmin. Sklepy mogą być otwarte w popularnych kurortach nad Bałtykiem oraz na wyspach, które każdego roku przyciągają setki tysięcy turystów.

Zakupy w kurortach i na wyspach

Nowe przepisy obejmują między innymi takie miejsca jak Sylt, Amrum i Föhr w landzie Szlezwik-Holsztyn. Handel w niedziele będzie możliwy również w nadbałtyckich kurortach Scharbeutz, Damp i Eckernförde.

W landzie Meklemburgia-Pomorze Przednie sklepy mogą działać w niedzielę m.in. na wyspach Uznam i Rugia, a także w regionie Rostock. To jedne z najchętniej odwiedzanych miejsc wypoczynkowych nad niemieckim Bałtykiem.

Dobra wiadomość dla Polaków mieszkających przy granicy

Zmiany mogą szczególnie zainteresować mieszkańców zachodniej Polski. Wyspa Uznam leży bowiem na granicy polsko-niemieckiej i obejmuje również polskie Świnoujście. Oznacza to, że Polacy odwiedzający niemiecką część wyspy mogą teraz zrobić zakupy także w niedzielę, bez konieczności planowania ich w inne dni tygodnia.

Sklepy będą otwarte głównie od 11:00 do 19:00, choć w niektórych miejscach godziny handlu są dłuższe. Na wyspie Helgoland niedzielne zakupy będą możliwe nawet między 08:00 a 20:00.

Sklepy czynne w niedzielę – ale nie wszystkie

Choć niedzielny handel wraca do turystycznych regionów, nie obejmie wszystkich branż. Otwarte będą głównie sklepy oferujące artykuły codziennego użytku, pamiątki czy produkty potrzebne turystom. Zamknięte pozostaną natomiast m.in. sklepy meblowe, salony samochodowe, markety budowlane czy duże sklepy ze sprzętem AGD.

Sezonowe rozwiązanie dla turystyki

Nowe przepisy będą obowiązywać przede wszystkim w sezonie turystycznym – od 15 marca do 31 października. Sklepy działaja również w okresie świątecznym między 17 grudnia a 8 stycznia. Władze lokalne liczą, że możliwość robienia zakupów w niedziele zwiększy ruch turystyczny, a tym samym przychody restauracji, sklepów i hoteli w nadmorskich kurortach.

Dla wielu Polaków oznacza to po prostu większą wygodę podczas weekendowych wyjazdów nad Bałtyk. Zwłaszcza tam, gdzie granica między polskimi i niemieckimi miejscowościami przebiega zaledwie kilka ulic dalej. A obecnie zakupy w Niemczech wcale nie są tak nie opłacalne jak kilka lat temu.