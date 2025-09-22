ceny prądu
Październik będzie finansowo nieprzyjemny dla odbiorców energii elektrycznej / fot. Shutterstock.com
Irlandczycy zapłacą więcej za prąd już tej jesieni

Kolejni dostawcy energii w Irlandii zapowiadają wzrosty cen prądu dla swoich klientów. Bord Gáis Energy, Pinergy, Energia, Flogas i SSE Airtricity zwiększają ceny prądu. Electric Ireland utrzymuje dotychczasowe stawki.

Zmiany wejdą w życie już w październiku i uderzą w tysiące gospodarstw domowych, co oznacza, że duża część mieszkańców Irlandii zapłaci więcej za prąd jeszcze przed sezonem zimowym.

Rachunki wzrosną o ponad 200 euro w skali roku

Od 12 października 2025 roku klienci Bord Gáis Energy odczują podwyżki zarówno w opłatach za zużytą energię, jak i w opłacie stałej. Stawki jednostkowe wzrosną o 13,5 proc., a opłaty stałe o 12 proc. W praktyce oznacza średni roczny wzrost rachunku o 218 euro.

Oferty dual fuel, obejmującej prąd i gaz, również nie ominie podwyżka. Rachunki wzrosną o ponad 6 proc. Jednocześnie ceny samego gazu oraz opłaty stałe dla klientów gazowych pozostaną bez zmian.

ceny prądu
Klienci odczują podwyżki w opłatach za zużytą energię i w opłacie stałej / fot. Shutterstock.com

Dzień po zmianach w Bord Gáis Energy podwyżki wprowadzi Pinergy. Dla 28 tys. klientów firmy oznacza to wzrost rachunków za energię elektryczną o blisko 10 proc., około 200 euro rocznie. W tym przypadku opłaty stałe pozostaną na dotychczasowym poziomie.

Brak rządowych dopłat skłania Irlandczyków do zmiany dostawcy energii

W kontrze do działań konkurencji Electric Ireland utrzymuje ceny energii elektrycznej bez zmian. A nawet ogłasza obniżkę cen gazu o 4 proc. od 1 listopada. Ponieważ opłaty stałe za gaz spadną, ponad milion klientów tej firmy ma z czego się cieszyć.

Brak zapowiedzi rządowych dopłat do rachunków w nadchodzącym budżecie sprawia, że wielu konsumentów rozważa zmianę dostawcy energii. Porównanie ofert i ewentualna zmiana operatora mogą przynieść oszczędności rzędu kilkuset euro rocznie.

Ponad jedną piątą wyprodukowanego prądu pożerają centra danych

W Irlandii funkcjonuje ponad 80 dużych centrów danych, które pochłaniają aż ponad 20 proc. energii elektrycznej wytwarzanej w kraju. Centra to zwykle ogromne, intensywnie chłodzone budynki, wypełnione rzędami szaf z komputerami i dyskami. Według danych irlandzkiego CSO centra danych zużyły ostatnio przez rok 6334 GWh, czyli ponad 20 proc. całkowitego zużycia w kraju.

Podsumowując, zużycie energii przez centra danych w pierwszym kwartale 2015 roku wynosiło 290 GWh, a w czwartym kwartale 2023 roku już 1661 GWh.

