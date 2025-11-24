Od teraz szybciej dostaniesz się na niemiecki rynek pracy

Federalna Agencja Zatrudnienia (Bundesagentur für Arbeit) uruchomiła cyfrową platformę umożliwiającą zagranicznym profesjonalistom składanie swoich danych podczas przebywania w kraju pochodzenia. Dzięki temu kandydaci z zagranicy mogą zarejestrować się online i bez problemu przekazać informacje o swoich kwalifikacjach, doświadczeniu, znajomości języka niemieckiego czy pożądanym zawodzie.

Jak wskazuje Spiegel, platforma powinna maksymalnie uprościć formalności związane z przyjazdem do Niemiec i w rezultacie skrócić czas dotarcia na niemiecki rynek pracy.

Federalna Agencja Zatrudnienia ułatwia przygotowanie ludzi do pracy w Niemczech

Rejestracja w rodzimym kraju pozwala na szybkie gromadzenie danych i wstępne dopasowanie kandydatów do potrzeb niemieckiego rynku pracy. Agencja może łatwo ocenić, czy wykształcenie i kwalifikacje zgadzają się z wymaganiami pracy w Niemczech, a następnie zaproponować konsultacje. Osoby, które spełnią kryteria, otrzymają zaproszenie na spotkanie doradcze. W tym momencie na poważnie rozpoczyna się ich kariera zawodowa.

Na stronie Federalnej Agencji Zatrudnienia dostępne są wszystkie informacje dla zainteresowanych: wyjaśnienia dotyczące uznawania kwalifikacji, procedur wizowych, poszukiwania pracy (Jobsuche) czy szkoleń. Dzięki temu przyszli pracownicy mogą odpowiednio wcześniej przygotować się do migracji. Materiały opublikowano w językach niemieckim, angielskim oraz hiszpańskim.

Spada atrakcyjność Niemiec dla obcokrajowców, także Polaków

Bezprecedensowy krok Agencji Zatrudnienia wpisuje się w szerszą strategię niemieckiego rządu stawiającego na imigrację wykwalifikowanych pracowników. Zapotrzebowanie na fachowe kadry wciąż rośnie.

Powodem problemów kadrowych w Niemczech jest spadająca wartość tego kraju pod względem ekonomicznym i dla niektórych – również społecznym. Odwrócenie trendu emigracji zarobkowej widać m.in. na przykładzie Rumunów, Bułgarów i Polaków. Obecnie z Niemiec wraca więcej Polaków, niż przyjeżdża tam w poszukiwaniu pracy. W 2024 roku – pierwszy raz od ćwierć wieku – liczba Polaków wyjeżdżających z Niemiec przewyższyła liczbę tych, którzy tam przybyli, różnicą około 9 tys. osób.

Berlin postanowił przeciwdziałać spadkowi atrakcyjności Niemiec poprzez podwyższenie wynagrodzeń. W związku z tym od stycznia 2026 roku tzw. landowa płaca minimalna wzrośnie z 13,69 do 14,84 euro za godzinę.