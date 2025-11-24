niemiecki rynek pracy
Atrakcyjność ekonomiczna Niemiec spada, przynajmniej dla Polaków / fot. Shutterstock.com
NiemcyPraca i zarobki
1 min.czytania

Od teraz szybciej dostaniesz się na niemiecki rynek pracy

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Federalna Agencja Zatrudnienia (Bundesagentur für Arbeit) uruchomiła cyfrową platformę umożliwiającą zagranicznym profesjonalistom składanie swoich danych podczas przebywania w kraju pochodzenia. Dzięki temu kandydaci z zagranicy mogą zarejestrować się online i bez problemu przekazać informacje o swoich kwalifikacjach, doświadczeniu, znajomości języka niemieckiego czy pożądanym zawodzie.

Jak wskazuje Spiegel, platforma powinna maksymalnie uprościć formalności związane z przyjazdem do Niemiec i w rezultacie skrócić czas dotarcia na niemiecki rynek pracy.

- Advertisement -

Federalna Agencja Zatrudnienia ułatwia przygotowanie ludzi do pracy w Niemczech

Rejestracja w rodzimym kraju pozwala na szybkie gromadzenie danych i wstępne dopasowanie kandydatów do potrzeb niemieckiego rynku pracy. Agencja może łatwo ocenić, czy wykształcenie i kwalifikacje zgadzają się z wymaganiami pracy w Niemczech, a następnie zaproponować konsultacje. Osoby, które spełnią kryteria, otrzymają zaproszenie na spotkanie doradcze. W tym momencie na poważnie rozpoczyna się ich kariera zawodowa.

Na stronie Federalnej Agencji Zatrudnienia dostępne są wszystkie informacje dla zainteresowanych: wyjaśnienia dotyczące uznawania kwalifikacji, procedur wizowych, poszukiwania pracy (Jobsuche) czy szkoleń. Dzięki temu przyszli pracownicy mogą odpowiednio wcześniej przygotować się do migracji. Materiały opublikowano w językach niemieckim, angielskim oraz hiszpańskim.

Spada atrakcyjność Niemiec dla obcokrajowców, także Polaków

Bezprecedensowy krok Agencji Zatrudnienia wpisuje się w szerszą strategię niemieckiego rządu stawiającego na imigrację wykwalifikowanych pracowników. Zapotrzebowanie na fachowe kadry wciąż rośnie.

niemiecki rynek pracy
Kandydaci do pracy w Niemczech mogą zarejestrować się online / fot. Shutterstock.com

Powodem problemów kadrowych w Niemczech jest spadająca wartość tego kraju pod względem ekonomicznym i dla niektórych – również społecznym. Odwrócenie trendu emigracji zarobkowej widać m.in. na przykładzie Rumunów, Bułgarów i Polaków. Obecnie z Niemiec wraca więcej Polaków, niż przyjeżdża tam w poszukiwaniu pracy. W 2024 roku – pierwszy raz od ćwierć wieku – liczba Polaków wyjeżdżających z Niemiec przewyższyła liczbę tych, którzy tam przybyli, różnicą około 9 tys. osób.

Berlin postanowił przeciwdziałać spadkowi atrakcyjności Niemiec poprzez podwyższenie wynagrodzeń. W związku z tym od stycznia 2026 roku tzw. landowa płaca minimalna wzrośnie z 13,69 do 14,84 euro za godzinę.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Przeczytaj także

Rząd zapowiada zaostrzenie zasad dotyczących świadczeń i grozi sankcjami. Pod lupą bezrobotni rodzice

Jak podaje Deutschlandfunk nowe regulacje zakładają bardzo surowe wymagania wobec osób korzystających z pomocy społecznej. Największa zmiana uderzy w rodziców. Szczególnie w młode matki i ojców, a także w samotnych rodziców.

Loty do i z Niemiec mają być tańsze od lata w przyszłym roku

W przyszłym roku podróżni mogą liczyć na tańsze loty do i z Niemiec. Miałoby to wynikać z obniżenia podatku lotniczego przez niemiecki rząd.

Niemcy masowo emigrują z Niemiec, Polacy niechętnie jeżdżą na Zachód

Niemcy od lat zmagają się z narastającą falą emigracji. O ile na początku poprzedniej dekady kraj opuszczało rocznie około 140 tys. obywateli, tak w 2024 roku liczba ta zbliżyła się już do 270 tys., a teraz mówi się nawet o 300 tys. wyjeżdżających.

Podwyżki dla Polaków w Niemczech. Berlin chce zatrzymać pracowników

Obecnie więcej Polaków wraca z Niemiec, niż wyjeżdża za pracą. Berlin postanowił jednak zmienić ten trend i na zachętę dać podwyżki. Czy okażą się jednak wystarczającą zachętą?

Niemcy doganiają Polskę. Też będą jeździć bez prawa jazdy w portfelu

Wkrótce niemieccy kierowcy wejdą w zupełnie nową erę mobilności. Od 2026 roku tradycyjne plastikowe prawo jazdy stanie się przeszłością, a jego cyfrowy odpowiednik będzie dostępny w telefonie. Rząd federalny zapowiedział zakończenie procesu digitalizacji do końca 2026 roku. Polska z podobnego rozwiązania korzysta od lat.

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Niemczech

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet