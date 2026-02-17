“Palce trupa” na plażach w Dublinie! Niepozorne z wyglądu zagrożenie życia
“Palce trupa” na plażach w Dublinie! Niepozorne z wyglądu zagrożenie życia fot. shutterstock.com
IrlandiaŻycie w Irlandii
2 min.czytania

“Palce trupa” na plażach w Dublinie! Niepozorne z wyglądu zagrożenie

Joanna Baran
Joanna Baran

Spacer po plaży w Dublinie może kryć nieoczekiwane niebezpieczeństwo. W ostatnich dniach na wybrzeżu północnego Dublina, w tym na plaży w Malahide Beach, znaleziono szczątki szaleju jadowitego, rośliny znanej potocznie jako „palce trupa” lub „trujący pasternak”.

Choć korzenie wyglądają niepozornie, mogą stanowić poważne zagrożenie zarówno dla ludzi, jak i zwierząt domowych.

- Advertisement -

Czym są „palce trupa”?

Szalej jadowity (Hemlock Water Dropwort) to roślina wodna lub bagienna. Rośnie wzdłuż rzek, jezior i wilgotnych terenów. Jej charakterystyczną cechą są bulwiaste, długie korzenie, które wyglądem przypominają pasternak, co łatwo może wprowadzić w błąd osoby nieświadome zagrożenia. Roślina ta zawiera w swoich wszystkich częściach silne alkaloidy, które w przypadku spożycia mogą prowadzić do ciężkiego zatrucia, a nawet śmierci. Natomiast kontakt ze skórą może powodować podrażnienia, pęcherze i przebarwienia. Dlatego nawet podniesienia korzeni gołą ręką może skończyć się w szpitalu.

“Palce trupa” na plażach w Dublinie! Niepozorne z wyglądu zagrożenie życia
Szalej jadowity, czyli “palce trupa”. Korzenie rośliny na plażach w Dublinie! fot. shutterstock.com

Korzenie szaleju są wyjątkowo lekkie i unoszą się na wodzie, dzięki czemu burze i silne opady mogą wypłukiwać je z gruntu i przenosić na znaczne odległości, aż na plaże i brzegi rzek. W ostatnich tygodniach podobne przypadki odnotowano również na Bull Island oraz w hrabstwie Meath.

Dlaczego roślina jest tak niebezpieczna?

Szalej jadowity należy do najbardziej toksycznych roślin w Irlandii. Spożycie jej nawet w niewielkich ilościach może wywołać wymioty, drgawki, niewydolność oddechową, a w najgorszym przypadku – śmierć. Nie istnieje antidotum na zatrucie. Niebezpieczne są wszystkie części rośliny, jednak to korzenie, które często trafiają na plaże, stanowią największe zagrożenie. Dlatego, że wiele osób myli je z jadalnymi warzywami lub roślinami ozdobnymi.

Niebezpieczeństwo dotyczy także zwierząt domowych, które chętnie mogłyby spróbować korzenia lub liści rośliny. Nawet krótkotrwały kontakt ze skórą może powodować silne podrażnienia i reakcje alergiczne.

Jak postępować w przypadku znalezienia korzeni

Rada Hrabstwa Fingal apeluje, aby nie dotykać rośliny rękami i nie próbować jej przenosić. W przypadku natknięcia się na „palce trupa” należy natychmiast zgłosić znalezisko odpowiednim służbom – w Dublinie będzie to Fingal County Council. Spacerowicze powinni trzymać dzieci i zwierzęta z dala od podejrzanych roślin i zachować szczególną ostrożność podczas spacerów po plaży po burzach lub silnych opadach deszczu. Wówczas korzenie mogą pojawić się w dużych ilościach na wybrzeżu.

Czujność na plażach – klucz do bezpieczeństwa

„Palce trupa” są przykładem zagrożenia, które może wydawać się niepozorne, a jednocześnie stwarza realne ryzyko zdrowotne. Wiedza o tym, jak wygląda roślina, jak się jej unikać i jak reagować w przypadku napotkania jej na plaży, może uratować życie zarówno ludzi, jak i zwierząt. W ostatnich tygodniach zwiększona czujność mieszkańców i regularne raportowanie znalezisk pozwala lokalnym władzom kontrolować sytuację i ograniczać ryzyko zatrucia.

Spacer po plażach może pozostać bezpieczny. Pod warunkiem, że „palce trupa” nie będą traktowane jak zwykła roślina. Wiedza, ostrożność i szybkie zgłoszenie każdego podejrzanego znaleziska są w tym wypadku najskuteczniejszą ochroną.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Przeczytaj także

Dobra wiadomość dla tysięcy rodzin w Irlandii. Zmiany w świadczeniach już od marca!

Jeśli pracujesz i otrzymujesz Working Family Payment, warto sprawdzić swoje uprawnienia do Fuel Allowance. Warto również wiedzieć o zmianie terminów. Co z zasiłkami w marcu 2026?

Kolej przyszłości łącząca Irlandię z UK – czy to dobry pomysł?

Założenia są imponujące: pociągi pędzące z ogromnymi prędkościami. Wyniesione estakady, nowoczesne stacje i podróże liczone w minutach, a nie godzinach. Kolej przyszłości w tym wydaniu miałaby połączyć m.in. Dublin i Belfast z kluczowymi miastami w UK

Wielkość bagażu w Ryanair i easyJet – zmiany i nowe wymiary ułatwią życie podróżnym

Nowe przepisy zobowiązały Ryanair do zwiększenia dopuszczalnych wymiarów bezpłatnego bagażu osobistego, który pasażer może umieścić pod fotelem. Co to oznacza w praktyce i jak duży bagaż można wziąć na pokład samolotu?

Zmiany zasad podróżowania między Irlandią a UK już od 25 lutego. Co musisz wiedzieć

Na czym polega zmiana i jak wpłynie na podróżnych. Jak wpłynie na podróże Polaków, którzy często w jedną stronę korzystają z tanich połączeń do UK przez Dublin? 

Czego nie wolno jeść w samolocie? Ryanair, EasyJet i TUI wskazują ograniczenia

Produkty gorące, płynne, intensywnie pachnące oraz alkohol spoza pokładu to najczęściej zakazane kategorie. Ale to nie wszystko. Dowiedz się, co jest zakazane w przypadku różnych linii lotniczych.

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Irlandii

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet