“Palce trupa” na plażach w Dublinie! Niepozorne z wyglądu zagrożenie

Spacer po plaży w Dublinie może kryć nieoczekiwane niebezpieczeństwo. W ostatnich dniach na wybrzeżu północnego Dublina, w tym na plaży w Malahide Beach, znaleziono szczątki szaleju jadowitego, rośliny znanej potocznie jako „palce trupa” lub „trujący pasternak”.

Choć korzenie wyglądają niepozornie, mogą stanowić poważne zagrożenie zarówno dla ludzi, jak i zwierząt domowych.

- Advertisement -

Czym są „palce trupa”?

Szalej jadowity (Hemlock Water Dropwort) to roślina wodna lub bagienna. Rośnie wzdłuż rzek, jezior i wilgotnych terenów. Jej charakterystyczną cechą są bulwiaste, długie korzenie, które wyglądem przypominają pasternak, co łatwo może wprowadzić w błąd osoby nieświadome zagrożenia. Roślina ta zawiera w swoich wszystkich częściach silne alkaloidy, które w przypadku spożycia mogą prowadzić do ciężkiego zatrucia, a nawet śmierci. Natomiast kontakt ze skórą może powodować podrażnienia, pęcherze i przebarwienia. Dlatego nawet podniesienia korzeni gołą ręką może skończyć się w szpitalu.

Korzenie szaleju są wyjątkowo lekkie i unoszą się na wodzie, dzięki czemu burze i silne opady mogą wypłukiwać je z gruntu i przenosić na znaczne odległości, aż na plaże i brzegi rzek. W ostatnich tygodniach podobne przypadki odnotowano również na Bull Island oraz w hrabstwie Meath.

Dlaczego roślina jest tak niebezpieczna?

Szalej jadowity należy do najbardziej toksycznych roślin w Irlandii. Spożycie jej nawet w niewielkich ilościach może wywołać wymioty, drgawki, niewydolność oddechową, a w najgorszym przypadku – śmierć. Nie istnieje antidotum na zatrucie. Niebezpieczne są wszystkie części rośliny, jednak to korzenie, które często trafiają na plaże, stanowią największe zagrożenie. Dlatego, że wiele osób myli je z jadalnymi warzywami lub roślinami ozdobnymi.

Niebezpieczeństwo dotyczy także zwierząt domowych, które chętnie mogłyby spróbować korzenia lub liści rośliny. Nawet krótkotrwały kontakt ze skórą może powodować silne podrażnienia i reakcje alergiczne.

Jak postępować w przypadku znalezienia korzeni

Rada Hrabstwa Fingal apeluje, aby nie dotykać rośliny rękami i nie próbować jej przenosić. W przypadku natknięcia się na „palce trupa” należy natychmiast zgłosić znalezisko odpowiednim służbom – w Dublinie będzie to Fingal County Council. Spacerowicze powinni trzymać dzieci i zwierzęta z dala od podejrzanych roślin i zachować szczególną ostrożność podczas spacerów po plaży po burzach lub silnych opadach deszczu. Wówczas korzenie mogą pojawić się w dużych ilościach na wybrzeżu.

Czujność na plażach – klucz do bezpieczeństwa

„Palce trupa” są przykładem zagrożenia, które może wydawać się niepozorne, a jednocześnie stwarza realne ryzyko zdrowotne. Wiedza o tym, jak wygląda roślina, jak się jej unikać i jak reagować w przypadku napotkania jej na plaży, może uratować życie zarówno ludzi, jak i zwierząt. W ostatnich tygodniach zwiększona czujność mieszkańców i regularne raportowanie znalezisk pozwala lokalnym władzom kontrolować sytuację i ograniczać ryzyko zatrucia.

Spacer po plażach może pozostać bezpieczny. Pod warunkiem, że „palce trupa” nie będą traktowane jak zwykła roślina. Wiedza, ostrożność i szybkie zgłoszenie każdego podejrzanego znaleziska są w tym wypadku najskuteczniejszą ochroną.