Torysi chcą zamrozić płacę minimalną na pięć lat

Aby walczyć z bezrobociem wśród młodych osób, torysi chcą zamrozić płacę minimalną (National Living Wage) na pięć lat. Oznaczałoby to stratę blisko 9000 funtów w ciągu pięciu lat dla osób najsłabiej zarabiających.

Partia Konserwatywna zaapelowała do rządu o zamrożenie płacy minimalnej (National Living Wage) na okres pięciu lat. Jednak ten drastyczny krok kosztowałby pracowników otrzymujących najniższe wynagrodzenie niemal 9000 funtów.

Zamrożenie płacy minimalnej

Postulat dotyczący zamrożenia płacy minimalnej wystarczającej na utrzymanie pojawił się w raporcie think tanku Prosperity Institute i poparł go Andrew Sharpe z Gabinetu Cieni odpowiedzialny za kwestie biznesowe.

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Sharpe stwierdził, że nadszedł czas na podjęcie działań w celu poprawy sytuacji młodych ludzi na rynku pracy. Miałoby w tym pomóc właśnie zamrożenie National Living Wage.

– W sytuacji, gdy blisko milion młodych osób nie uczy się, nie pracuje ani nie uczestniczy w szkoleniach, raport ten pojawia się w odpowiednim momencie. A zawarte w nim rekomendacje są bardzo rozsądne. Rząd powinien w pełni je wdrożyć – dodał konserwatysta.

Kontrowersyjny raport

Raport think tanku zaleca zamrożenie „krajowej płacy wystarczającej na utrzymanie”, czyli National Living Wage na poziomie 12,71 funta na pięć lat. A także likwidację Komisji ds. Niskich Płac (LPC), która jest niezależnym organem rekomendującym coroczne podwyżki płacy minimalnej.

Zaleca się również przywrócenie składek na ubezpieczenia społeczne (National Insurance) płaconych przez pracodawców do poziomu sprzed kwietnia 2025 roku. A także przywrócenie dwuletniego okresu stażu pracy wymaganego do dochodzenia roszczeń z tytułu niesprawiedliwego zwolnienia. Wymóg ten został zniesiony na mocy ustawy o prawach pracowniczych – Employment Rights Act – wprowadzonej przez Partię Pracy.

W raporcie stwierdzono, że pięcioletnie zamrożenie płac mogłoby przyczynić się do wzrostu zatrudnienia wśród młodych ludzi o około 270 tysięcy osób. Autorzy sugerują, że każdy wzrost National Living Wage o 1 punkt procentowy wiąże się ze spadkiem wskaźnika zatrudnienia młodzieży o 0,37 punktu procentowego.

Twórcy raportu przyznają, że „rozwiązania te nie są dla pracowników bezkosztowe”. Szacują, że w ciągu pięciu lat siła nabywcza osób zarabiających płacę minimalną wystarczającą na utrzymanie spadnie o 9–12 proc. Przy prognozowanej inflacji na poziomie 2–2,5 proc. rocznie. A to oznacza łączną stratę rzędu 8900 funtów w skali pięciu lat.

Rząd chce ujednolicić stawki płacy minimalnej

Partia Pracy zapowiadała wcześniej zamiar ujednolicenia stawek płacy minimalnej – obiecując objęcie osób w wieku 18–20 lat pełną stawką. Jednak wzrost bezrobocia wśród młodych ludzi wywołał w kręgach rządowych dyskusję na temat tempa realizacji tego zobowiązania.

W ubiegłym roku Komisja ds. Płacy Minimalnej (LPC) zaleciła podniesienie podstawowej stawki płacy minimalnej o 4,1 proc. A stawki dla osób młodych – o 8,5 proc. Obecnie stawki te wynoszą odpowiednio 12,71 funta oraz 10,85 funta za godzinę.