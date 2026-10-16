Zamrożenie płacy minimalnej miałoby być sposobem na walkę z bezrobociem wśród młodych
Zamrożenie płacy minimalnej miałoby być sposobem na walkę z bezrobociem wśród młodych / fot. Shutterstock
UKPraca i finanseŻycie w UK
2 min.czytania

Torysi chcą zamrozić płacę minimalną na pięć lat

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Aby walczyć z bezrobociem wśród młodych osób, torysi chcą zamrozić płacę minimalną (National Living Wage) na pięć lat. Oznaczałoby to stratę blisko 9000 funtów w ciągu pięciu lat dla osób najsłabiej zarabiających.

Partia Konserwatywna zaapelowała do rządu o zamrożenie płacy minimalnej (National Living Wage) na okres pięciu lat. Jednak ten drastyczny krok kosztowałby pracowników otrzymujących najniższe wynagrodzenie niemal 9000 funtów.

Zamrożenie płacy minimalnej

Postulat dotyczący zamrożenia płacy minimalnej wystarczającej na utrzymanie pojawił się w raporcie think tanku Prosperity Institute i poparł go Andrew Sharpe z Gabinetu Cieni odpowiedzialny za kwestie biznesowe.

- Advertisement -

Sharpe stwierdził, że nadszedł czas na podjęcie działań w celu poprawy sytuacji młodych ludzi na rynku pracy. Miałoby w tym pomóc właśnie zamrożenie National Living Wage.

– W sytuacji, gdy blisko milion młodych osób nie uczy się, nie pracuje ani nie uczestniczy w szkoleniach, raport ten pojawia się w odpowiednim momencie. A zawarte w nim rekomendacje są bardzo rozsądne. Rząd powinien w pełni je wdrożyć – dodał konserwatysta.

Zamrożenie płacy minimalnej oznaczałoby stratę blisko 9000 funtów w ciągu pięciu lat dla osób najsłabiej zarabiających
Zamrożenie płacy minimalnej oznaczałoby stratę blisko 9000 funtów w ciągu pięciu lat dla osób najsłabiej zarabiających / fot. Shutterstock

Kontrowersyjny raport

Raport think tanku zaleca zamrożenie „krajowej płacy wystarczającej na utrzymanie”, czyli National Living Wage na poziomie 12,71 funta na pięć lat. A także likwidację Komisji ds. Niskich Płac (LPC), która jest niezależnym organem rekomendującym coroczne podwyżki płacy minimalnej.

Zaleca się również przywrócenie składek na ubezpieczenia społeczne (National Insurance) płaconych przez pracodawców do poziomu sprzed kwietnia 2025 roku. A także przywrócenie dwuletniego okresu stażu pracy wymaganego do dochodzenia roszczeń z tytułu niesprawiedliwego zwolnienia. Wymóg ten został zniesiony na mocy ustawy o prawach pracowniczych – Employment Rights Act – wprowadzonej przez Partię Pracy.

W raporcie stwierdzono, że pięcioletnie zamrożenie płac mogłoby przyczynić się do wzrostu zatrudnienia wśród młodych ludzi o około 270 tysięcy osób. Autorzy sugerują, że każdy wzrost National Living Wage o 1 punkt procentowy wiąże się ze spadkiem wskaźnika zatrudnienia młodzieży o 0,37 punktu procentowego.

Twórcy raportu przyznają, że „rozwiązania te nie są dla pracowników bezkosztowe”. Szacują, że w ciągu pięciu lat siła nabywcza osób zarabiających płacę minimalną wystarczającą na utrzymanie spadnie o 9–12 proc. Przy prognozowanej inflacji na poziomie 2–2,5 proc. rocznie. A to oznacza łączną stratę rzędu 8900 funtów w skali pięciu lat.

Rząd chce ujednolicić stawki płacy minimalnej

Partia Pracy zapowiadała wcześniej zamiar ujednolicenia stawek płacy minimalnej – obiecując objęcie osób w wieku 18–20 lat pełną stawką. Jednak wzrost bezrobocia wśród młodych ludzi wywołał w kręgach rządowych dyskusję na temat tempa realizacji tego zobowiązania.

W ubiegłym roku Komisja ds. Płacy Minimalnej (LPC) zaleciła podniesienie podstawowej stawki płacy minimalnej o 4,1 proc. A stawki dla osób młodych – o 8,5 proc. Obecnie stawki te wynoszą odpowiednio 12,71 funta oraz 10,85 funta za godzinę.

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Zobacz także

Powrót do Polski po latach. Jak odnaleźć się zawodowo i zacząć od nowa?

Powrót do Polski po emigracji oznacza także decyzje zawodowe. Jak odnaleźć się na rynku pracy i czy franczyza może być pomysłem na własny biznes?

Coraz mniej imigrantów z UE dostaje pracę w Wielkiej Brytanii

Z najnowszych danych wynika, że coraz mniej imigrantów z UE dostaje pracę w Wielkiej Brytanii. Także Brytyjczycy otrzymują tylko jedną piątą nowych miejsc pracy na rynku.

Praca z wysokimi zarobkami w UK. Jak ją dostać?

O pracę na Wyspach jest coraz trudniej, a bezrobocie rośnie. Natomiast wysokość zarobków jest coraz mniej zadowalająca.

Producent samochodów McLaren utworzy 1000 miejsc pracy w UK

W ramach inwestycji technologicznej o wartości 450 mln funtów producent supersamochodów McLaren utworzy 1000 miejsc pracy w UK.

Zwolnienia w Jaguar Land Rover. 4000 osób straci pracę

Zwolnienia w Jaguar Land Rover, które nastąpią w ciągu najbliższych dwóch lat, obejmą aż 4000 pracowników.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Kryzys w UK

1,7 mln gospodarstw domowych nie planuje włączać ogrzewania tej zimy

Mieszkańcy ponad 15 mln domów obawiają się chłodu tej zimy. A 1,7 mln nie planuje włączać ogrzewania, aby zaoszczędzić pieniądze.
Irlandia

Chaos w irlandzkiej służbie zdrowia? HSE planuje odwołanie zabiegów i wizyt z powodu strajków

Setki tysięcy pacjentów mogą odczuć skutki środowego strajku w...
UK

Najszczęśliwsze miasta w UK. Padło w nich najwięcej wygranych na loterii

National Lottery ujawniło, gdzie padło najwięcej wygranych w ciągu ostatnich 30 lat. W ten sposób wyłoniono najszczęśliwsze miasta w UK.
Kryzys w UK

100 000 miejsc pracy w branży hotelarsko-gastronomicznej

W branży gastronomiczno-hotelarskiej powstanie 100 000 miejsc pracy, szczególnie dla młodych osób pozostających bez zatrudnienia.
UK

Tysiące polskich dzieci przebywa w UK nielegalnie? Alarmujące dane z Wielkiej Brytanii

Niemal 4 na 10 rodziców z UE mieszkających w...

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie